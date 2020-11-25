BBP Genel Başkanı Destici: "Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye...
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BBP Genel Başkanı Destici: "Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye...

25.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:15

BBP Genel Başkanı Destici: "Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye yakışmamıştır" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmesi...

BBP Genel Başkanı Destici: "Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye yakışmamıştır"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye yakışmamıştır. Bir kez daha söylüyorum bu asil ve necip Türk milletine, Türküyle, Çerkesiyle, Ermenisiyle, Lazıyla bu millete bir özür borcu var" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Destici, "Bülent Arınç'ın açıklamaları ile tekrar alevlenen tartışmaları değerlendirdiğimizde ne görüyoruz? Sanki yargı, hukuk, adalet reformundan iki şey anlıyorlar. Bir, PKK'nın uzantısı HDP'nin şu anda tutuklu olan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve Türkiye'de Gezi olaylarını hukukça planlamış olan ve yabancı emperyalistlerin maşası olarak kullanılmış olan Osman Kavala'nın özgürlüğünü anlıyorlar" ifadelerini kullandı.

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"İhanet değilse büyük bir gaflet"

Son dönemde gündemde olan Selahattin Demirtaş söylemlerine de değinen Destici,"Selahattin Demirtaş, en son çağrısıyla ülkemizde 37 tane masum vatandaşın, Yasin Börü başta olmak üzere ölümüne sebep olmuştur. Yani şiddeti ve terörü teşvik etmiş, teşvik etmekle kalmamış çağrı yapmış 'ayaklanın' demiş. Devlete karşı ayaklanın demiş. Sadece bunu mu demiş; 'terörist başının heykelini asacağız' demiş. Doğubeyazıt mitinginde 'Kürdistan'ı kuracağız bunu da siz göreceksiniz' demiş, ayrı bir devlet kurmaktan bahsetmiş. Başka bir mitinginde özerk bölgeler ilan ettiklerini açıklamış. Şimdi bunların hepsini yok sayarak bunlara düzenlemeler yapmak ya da siyaset suçlusuymuş gibi göstermek, siyasi rakip olduğu için bunlarla muhatap oluyormuş gibi anlatmak, büyük bir gaflet, eğer ihanet değilse. İhanet değilse büyük bir gaflet. Şaşıyorum" diye konuştu.

"Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye yakışmamıştır"

Bülent Arınç'ın bir televizyon kanalında katıldığı programda sarf ettiği sözlere de değinen Destici, "Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçinin bütün milletimize, vatandaşlarımıza açık bir televizyon kanalında teröristlerin partisi olan HDP'nin Eş Genel Başkanlığını yapmış ve az önce bahsettiğim gibi sadece genel başkanlık değil açıkça devlete millete meydan okumuş, ayrı devlet kurmaktan bahsetmiş, insanları isyana teşvik etmiş birisinin yazdığı bir kitabı tavsiye etmesi gerçekten akıl alabilecek bir şey değildir. Yani dediğim gibi bu eğer bir ihanet değilse, bu büyük bir gaflet. Memleketten özür dilemesi lazım. Bunun başka yolu yok. Biz Kürt kardeşlerimizin hayatını, ülkemizin doğusunda yaşanan hadiseleri teröristlerin sözcüsünden, siyasi uzantısından mı öğreneceğiz? Biz biliyoruz zaten. Çünkü biz ayrı gayrı değiliz ki. Türkiye'nin doğusunda ne yaşanıyorsa batısında da benzer şeyler, kuzeyinde de güneyinde de benzer şeyler yaşandığını biliyoruz. Biz başından itibaren insanların doğuştan gelen haklarını kullanması gerektiğini savunduk bugüne kadar. Bundan sonra da savunuruz. Ama teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye yakışmamıştır. Bir kez daha söylüyorum bu asil ve necip Türk milletine, Türküyle, Çerkesiyle, Ermenisiyle, Lazıyla bu millete bir özür borcu var. Ben yanlış yaptım, yanlış kitap tavsiye ettim 'asla' demesi lazım. Aynı şey Osman Kavala için de geçerli" şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici: 'Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye...
BBP Genel Başkanı Destici: 'Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye...
BBP Genel Başkanı Destici: 'Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye...
BBP Genel Başkanı Destici: 'Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÖZKAN

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