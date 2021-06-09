BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye yönelik kapatma davasına ilişkin, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı eksiklikleri tamamladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye yönelik kapatma davasına ilişkin, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı eksiklikleri tamamladı. Yeniden bir kapatma istemiyle dava açtı, dosyayı gönderdi. Uluslararası hukuk, iç hukuk ve milletin vicdanı bunun kapatılmasını emrediyor. Onun için Anayasa Mahkemesi'nin bahanesinin kalmadığını düşünüyoruz ve bunun uzatmadan gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın oyların yüzde 95'ini alarak büyük başarı gösterdiğini, kasabanın yeniden belde statüsü elde etmesinde BBP'nin adayı Süleyman Çağlar'ın büyük katkısının olduğunu söyledi.

Destici, Marmara Denizi'nde oluşan müsilaj problemine ilişkin de bu durumun biyolojik ve kimyasal koşulların bir araya gelmesiyle oluşan fitoplanktan meydana geldiğini ifade ederek, sorunla mücadelenin hep birlikte yapılması gerektiğine işaret etti.

Bu soruna karşın geçmiş yıllarda önlem alınmadığını savunan Destici, "Biyolojik ve kimyasal atıklar denize akmış ve suya karışmış. Burada hem yerel yönetimlerin hem merkezi hükümetlerin sorumluluğu var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın açıkladığı tedbir paketini destekliyoruz. Doğru ve yerinde tespitlerdir. İnşallah tavizsiz bir şekilde, hiçbir işletmeye, kişiye taviz gösterilmeden bu eylem planı gerçekleştirilmelidir ve kurallar uygulanmalıdır." diye konuştu.

Yeni Anayasa ve seçim kanunu hakkındaki çalışmalara da değinen Destici, siyasi partilerin, devlet ve millet için bir araya gelerek asgari müştereklerde anlaşması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu ülkede sistemle ilgili tartışmalar var. İlla da güçlendirilmiş parlamenter sistem, illa da iyileştirilmiş parlamenter sistem. Tamam da halk bir karar vermiş. Senin halkın tercihine de mi saygın yok? 3 sene önce referandum yapılmış ve halk demiş ki bu yeni sistemde yönetilmek istiyorum. Durmadan bu konuyu aynı şekilde tekrar etmek, gündemde tutmak, ülkenin önünü tıkamanın kimseye faydası yok."

Türkiye'nin darbe anayasasından kurtularak yeni bir anayasaya kavuşmasının herkesin ortak hedefi olması gerektiğine vurgu yapan Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda yaptığı çağrıya olumlu bir yaklaşım gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Siyasetin finansmanının şeffaflaşması konusunda çağrıda bulanan Destici, şöyle devam etti:

"Partilerin her çalışmasını kanunlar çerçevesinde yapmak gerekiyor. Şeffaflaşma olmadığı zaman hem yarış adil olmuyor, seçmen tercihi sandığa yansımıyor hem de gayrimeşruluk artıyor. Yolsuzluğun önü açılmış oluyor. Milletvekilleri ön seçimle belirlenmeli. Ne genelde ne de ittifak içerisinde baraj gündeme getirilmemeli. Dar ve daraltılmış bölge uygulamaları Türkiye için uygun değildir. Her ilin bir seçim çevresi olmasını arzu ediyoruz."

HDP'nin kapatılması davası

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davayı hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terör bu ülkede 10 binlerce insanımızın canını aldı. Şehitler verdik, masum insanlarımızı kaybettik. 40 yıldır ve hala devam ediyor. Trilyonlarca dolar paramız, yani milletin geleceği gitti. Bunun sebebi terör örgütü. Bunun Türkiye'de bir partisi var. Olabilir mi? Olamaz, olmamalı. Uluslararası hukuka, Venedik kriterlerine göre de olamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Batasuna ve Herri Batasuna kararları ortada. Teröre destek verdiği için değil, sadece kınamadığı için bu partiler kapatıldı. Dünyanın hiçbir ülkesinde buna müsaade etmezler ama maalesef Türkiye'de buna müsaade ediliyor. Bununla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı haklı olarak bir kapatma davası açtı 2,5 ay önce. Anayasa Mahkemesi bunu bir takım eksikliklerden dolayı iade etti. Aslında bize göre eksiklik yok. HDP'nin, PKK'nın partisi olduğu çok açık. Kendileri bunu inkar etmiyorlar. Her şey ortada. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı eksiklikleri tamamladı. Yeniden bir kapatma istemiyle dava açtı, dosyayı gönderdi. Uluslararası hukuk, iç hukuk ve milletin vicdanı bunun kapatılmasını emrediyor. Onun için Anayasa Mahkemesi'nin bahanesinin kalmadığını düşünüyoruz ve bunun uzatmadan gerçekleşmesini bekliyoruz. Yenisi kurulurmuş, kurulsun. Terör örgütü yenisini kurarsa yine kapatırız. Terör örgütünü desteklerse yine kapatacaksın."

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına destek vermedikleri için eleştirdi.

"Sen kimsin, bu devleti yıkacaksın"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, son açıklamalarına da değinen Destici, "Çıkıyor diyor ki; 'Devlet katil ve devlet yıkılmalı.' 'Yıkacağız bu devleti' diyor. Sen kimsin, bu devleti yıkacaksın? Senin ağa babaların, senin kuyruğuna yapıştıkların, senin sözcülüğünü, maşalığını yaptığın bütün yedi düvel geldi bu devleti yıkamadı. Biz sizin gibi onursuzların, nasıl dağdaki teröristlerin kökünü kazıdıysak, sizin de Meclis'te kökünüzü kazıyacağız. Türk milleti Meclis'te hain, terörist istemiyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı hak ihlallerini de eleştiren Destici, partisinin kurulduğu günden bu yana Çin zulmüne karşı en sert tepkiyi gösterdiğini dile getirdi ve Türkiye'nin Çin ile ticari ilişkisini kesmesi önerisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yapacağı ikili görüşme

Destici, konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşme yapacaklarını hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Bölgesel meseleler konuşulacak. S-400'ler ve F-35'ler ve bizim savunma sanayide son dönemde ortaya koyduğumuz ataklar konuşulacak. Bundan rahatsızlar. Bizim SİHA'lardan, yerli muharip uçağı yapmamızdan, yerli tank, top, tüfek yapmamızdan ve çevre ülkelere satmamızdan rahatsızlar. Azerbaycan'la iş birliği yapmamızdan ve Karabağ'ı işgalden kurtarmamızdan rahatsızlar. Libya'da asker bulundurmamızdan, Doğu Akdeniz'deki haklı menfaatlerimizden geri adım atmamamızdan, Suriye'de teröre karşı verdiğimiz mücadeleden ve orada bir PKK devleti kurdurmamamızdan rahatsızlar. Bu rahatsızlıklarımız çok net bir şekilde dile getirilmeli. Biden'a şunlar mutlaka sorulacaktır; PYD/YPG'ye ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM), tarafından bunlara gönderilen 10 binlerce tır silah, bunlar sorulacaktır. Yunanistan'da bu kadar fazla üssün kurulması ve Yunanistan'a silah sevkiyatı ve hibesi, bunlar neyi amaçlamaktadır? Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı açıklama da yüzüne vurulmalıdır. F-35 ve diğer yaptırımlara karşı Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaktaki amaç ve gayelerini bildiğimizi ve buna boyun eğmeyeceğimizi çok açık ve net bir şekilde ifade etmeliyiz.

Destici, ABD'yi gerçek bir NATO müttefiki gibi davranmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak