BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı Bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet il il Bayram namazı saatleri!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı saatleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki illere göre değişiklik gösteriyor. Sabah erken saatlerde cemaatle birlikte kılınan bu namaz için camilere gitmek isteyen vatandaşlar, yaşadıkları ilde bayram namazı saatleri ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayanlar için bayram namazı saatleri dikkatle takip ediliyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı'nda bayram namazı saatleri kaçta başlıyor? İşte detaylar...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları, müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır.

- Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

- Sonra "Sübhaneke" okunur.

- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce "Fatiha", sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

- Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

- Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

- Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

DİYANET İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana bayram namazı saati: 06.57

Adıyaman bayram namazı saati: 06.45

Afyonkarahisar bayram namazı saati: 07.16

Ağrı bayram namazı saati: 06.26

Aksaray bayram namazı saati: 07.02

Amasya bayram namazı saati: 06.55

Ankara bayram namazı saati: 07.07

Antalya bayram namazı saati: 07.16

Ardahan bayram namazı saati: 06.27

Artvin bayram namazı saati: 06.31

Aydın bayram namazı saati: 07.27

Balıkesir bayram namazı saati: 07.27

Bartın bayram namazı saati: 07.09

Batman bayram namazı saati: 06.34

Bayburt bayram namazı saati: 06.37

Bilecik bayram namazı saati: 07.18

Bingöl bayram namazı saati: 06.36

Bitlis bayram namazı saati: 06.30

Bolu bayram namazı saati: 07.12

Burdur bayram namazı saati: 07.17

Bursa bayram namazı saati: 07.22

Çanakkale bayram namazı saati: 07.32

Çankırı bayram namazı saati: 07.03

Çorum bayram namazı saati: 06.58

Denizli bayram namazı saati: 07.22

Diyarbakır bayram namazı saati: 06.37

Düzce bayram namazı saati: 07.13

Edirne bayram namazı saati: 07.32

Elazığ bayram namazı saati: 06.41

Erzincan bayram namazı saati: 06.40

Erzurum bayram namazı saati: 06.33

Eskişehir bayram namazı saati: 07.16

Gaziantep bayram namazı saati: 06.49

Giresun bayram namazı saati: 06.44

Gümüşhane bayram namazı saati: 06.40

Hakkari bayram namazı saati: 06.23

Hatay bayram namazı saati: 06.54

Iğdır bayram namazı saati: 06.22

Isparta bayram namazı saati: 07.16

İstanbul bayram namazı saati: 07.22

İzmir bayram namazı saati: 07.30

Kahramanmaraş bayram namazı saati: 06.50

Karabük bayram namazı saati: 07.07

Karaman bayram namazı saati: 07.05

Kars bayram namazı saati: 06.26

Kastamonu bayram namazı saati: 07.03

Kayseri bayram namazı saati: 06.56

Kilis bayram namazı saati: 06.50

Kırıkkale bayram namazı saati: 07.04

Kırklareli bayram namazı saati: 07.29

Kırşehir bayram namazı saati: 07.01

Kocaeli bayram namazı saati: 07.18

Konya bayram namazı saati: 07.08

Kütahya bayram namazı saati: 07.18

Malatya bayram namazı saati: 06.45

Manisa bayram namazı saati: 07.28

Mardin bayram namazı saati: 06.35

Mersin bayram namazı saati: 07.00

Muğla bayram namazı saati: 07.25

Muş bayram namazı saati: 06.32

Nevşehir bayram namazı saati: 06.59

Niğde bayram namazı saati: 06.59

Ordu bayram namazı saati: 06.46

Osmaniye bayram namazı saati: 06.53

Rize bayram namazı saati: 06.36

Sakarya bayram namazı saati: 07.16

Samsun bayram namazı saati: 06.53

Şanlıurfa bayram namazı saati: 06.43

Siirt bayram namazı saati: 06.30

Sinop bayram namazı saati: 06.57

Şırnak bayram namazı saati: 06.28

Sivas bayram namazı saati: 06.50

Tekirdağ bayram namazı saati: 07.28

Tokat bayram namazı saati: 06.52

Trabzon bayram namazı saati: 06.39

Tunceli bayram namazı saati: 06.40

Uşak bayram namazı saati: 07.20

Van bayram namazı saati: 06.25

Yalova bayram namazı saati: 07.21

Yozgat bayram namazı saati: 06.59

Zonguldak bayram namazı saati: 07.11