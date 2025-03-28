BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Bayram namazı farz mı, kaç rekat? DİYANET Bayram namazı kılınışı!

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bayram namazı farz mı yoksa sünnet mi olduğu oluyor. Ayrıca, bayram namazının kaç rekat olduğu, nasıl niyet edileceği ve hangi duaların okunacağı da sıkça sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. "Bayram namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arayanlar için adım adım kılınış rehberi büyük önem taşıyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı farz mı, kaç rekat? İşte bayram namazı kılınışı!

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları, Müslümanlar arasındaki birliğin ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır.

Vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Bayram namazında ezan okunmaz, kamet yapılmaz.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.

Bayram namazı aşağıdaki şekilde kılınır:

- Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

- Sonra "Sübhaneke" okunur.

- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce "Fatiha", sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

- Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilir.

- Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

- Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

BAYRAM NAMAZI VACİP Mİ?

Vacip, Farz kadar kesin olmamakla birlikte kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeylerdir. Kesin olmayan bir delille sabit olduğu için, vacibi inkar eden kişi, kafir olmaz. Ancak bir açıklama getirmeksizin ve tevil etmeksizin vacibi terkeden kimse fasık kabul edilir. Vacibin terki farzın terki ölçüsünde olmasa bile yine de günah ve sorumluluğu gerektirir.