Bayram mesajları 2019: En anlamlı, en yeni, güncel, kısa, en güzel resimli Kurban Bayramı mesajları

10.08.2019 23:07

Mesafelerin ortadan kalktığı, uzakların yakın olduğu, küslüklerin sona erdiği bir bayrama daha kavuştuk. Mübarek Kurban Bayramı yarın tüm İslam aleminde coşkuyla kutlanacak. Her ne kadar istesek de ziyaretine gidemediğimiz tanıdıklarımız oluyor. Onları da hatırladığımızı göstermek ve sevindirmek için en kolay yol ise bayram mesajları göndermek. En anlamlı, en yeni, güncel, kısa, en güzel resimli Kurban Bayramı mesajları ise sizler de ziyaretine gidemediğiniz yakınlarınızın Kurban bayramını kutlayabilir ve iyi dileklerinizi iletebilirsiniz.İşte sizler için hazırladığımız en farklı bayram mesajları 2019...

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2019

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Kurban Bayramınızı kutlar, bu mübarek günlerin Allah'a ve Efendimize biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederim.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Dualarım sizinle bir daha ki Kurban Bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile Kurban Bayramı'nız hayırlı olsun.

Bin damla serilsin yüreğine, Bin mutluluk dolsun gönlüne, Bütün hayallerin gerçek olsun, Duaların kabul olsun bu bayramda. Kurban Bayramın mübarek olsun!

KurbanBayramı tüm İslam Alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun. İyi Bayramlar…

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Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, dua ise yüce Allah'a gider nur olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Kurban bayramınızı kutlarım.

Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

DİNİ BAYRAM MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Heyecan ve özlemle beklenen Kurban Bayramı geldi, hoşgeldi. Mübarek Kurban bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.

Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Allah c.c'yi tanıyan ve itaat eden zindanda da olsa bahtiyardır. O'nu unutan, sarayda da olsa zindandadır, bedbahttır. Allah c.c kurbanlarınızı kabul etsin. Bayramınız kutlu olsun.

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Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Dilerim ki her anın şu an bu kurban bayramı mesajını okurken ki sevincin gibi sevinçli olur. Kurban Bayramın kutlu olsun

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun, acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce yaradana sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

Dilimizi, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, güzel günlere haberci olmasını temenni ederim.

Kurban Bayramınızı kutlar, bu mübarek günlerin Yaradana ve Efendimize biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederim.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek eylesin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

Benim ömrümde ırmaklar vardır, sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır, bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Kurban Bayramınız Mübarek olsun…

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınız Mübarek olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban Bayramı dileriz.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allaha. Erişelim sozlersitesi.com birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız Mübarek olsun.

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar…

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Kurban Bayramınız Mübarek olsun…

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allaha sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Mübarek olsun…

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice Kurban Bayramlarına..

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…

Bir avuç Dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Kurban Bayramlarına…

Kurban Bayramınızı kutlar, bu Mübarek günlerin Allah'a ve Efendimize biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederim.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki Duaların kabul, Kurban Bayramın mübarek olsun…

Allah Bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Mübarek olsun…

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır yalnız kalmamak için, bayramlar vardır dostluğu paylaşmak için… Kurban Bayramınız Mübarek olsun.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, Duaların kabul olsun bu bayramda. Kurban Bayramın Mübarek olsun!

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın Mübarek olsun…

KurbanBayramı tüm İslam Alemine Mübarek olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun. İyi Bayramlar…

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle..