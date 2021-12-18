BAU 'Dünya Nereye Doğru Değişiyor?' Paneli Gerçekleşti | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

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Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Dünya Nereye Doğru Değişiyor? ' konulu panel, iş dünyasının önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Otomotivin başkenti olarak kabul edilen Bursa'da düzenlenen etkinliğe; KALDER Yönetim Kurulu Üyesi Emin Direkçi, Uludağ İhracatçılar Birliği Başkanı Baran Çelik, BAU Global Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAU TTO Ofisi Direktörü Nil Girgin ve Haber Program yapımcı ve sunucusu Cem Seymen katıldı. Panel, kürsü konuşmalarının ardından özel oturum ile devam ederken, oturumda, sektörün içinde bulunduğu genel durum, sorun ve çözümler konuşuldu. Bahçeşehir Üniversitesi'nin özel şirketlere destek anlamında eğitim kampları, çalıştaylar, sertifikalar gibi çok sayıda imkan sağlayacağı gibi konulara da değinildi.

"Artık yeşil dönüşümü yaşıyoruz" Kürsü konuşmasında özellikle pandemiyle birlikte yaşamımızın ve iş yapma şeklimizin oldukça değiştiğinin altını çizen BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Pandemi öncesinde de dijital dönüşümü konuşuyorduk ve Paris anlaşmasıyla birlikte yeşil bir dönüşümü yaşamaktayız. Aslında biz başkalaşım geçiyoruz ve bunun farkında olmamız lazım. İmeceyle birlikte çalışma yöntemleriyle ilgili farklı bir sisteme geçerek bir puzzle oluşturmamız gerekiyor. Üniversitelerin artık, kampüslerine kapalı ve eski müfredatları uygulamasının bir önemi yok. Sadece diplomayla var olmak yanlış olur, 4 yıl eğitim alan öğrenciyi de kandırmış oluruz. Bu yüzden, eğitimi başkalaştırarak eğitim vermemiz gerekiyor. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bu başkalaşma sistemini eğitime uygulayabilen bir kurum. Pandemi süresince hızlı bir şekilde uzaktan eğitim, sonrasında da hibrit eğitime geçebilen bir üniversiteyiz. Sektörün üniversite içinde olduğu COOP eğitim modeli, bizim için önemli. Öğrencilerin iş hayatına geçişine yardımcı olabiliyoruz aynı şekilde sektördeki kişilerin akademik altyapısına destek de oluyoruz. Yani imeceyi sektörle birlikte yapabilen ve bunu deneyimleyebilen bir üniversiteyiz" şeklinde konuştu.

"Artık biz de Bursalıyız" Eğitimin sektöre katkısına değinen BAU Global Başkanı Enver Yücel, değişimin önemine vurgu yaparak şunları söyledi; "Bahçeşehir kolejinin İstanbul dışına açıldığı ilk yer Bursadır. Bursa bizi seviyor, bizde Bursa'yı seviyoruz. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'de Bursa genelinde 800 küsür öğrenci okuyor. Daha fazlasını da mezun ettik. Dolayısıyla artık bizde Bursalıyız. Dünya bir yere doğru gidiyor, değişiyor ve biz bu değişimi görüyoruz. Bilimden sanata kadar her alanda bizim dünyaya uyum sağlamamız gerekiyor. Uyum sağlayamıyorsak zaten geride kalırız. Bursa'daki üretime baktığınız zaman, Türkiye'nin ihracatının çok önemli bir kısmı Bursa'da yapılmakta ve biz üniversite olarak bu noktada Bursa'dan uzak kalamayız. Buradaki değişim ve dönüşümün öncüsü olmak istiyoruz. " dedi.

"Üniversitelerin endüstri ile iç içe olması lazım" Üniversitelerin sektörlerle ne kadar iç içe olursa üretime faydasının da iyi yönde olacağının altını çizen Yücel, "Üniversitenin rolleri sadece öğrencisine bilgi, bilim öğretmek aktarmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda endüstride toplumun meseleleriyle de ilgilenmektir. Onun için dünyanın gelişmiş ülkelerinde özellikle Amerika'da, müfredatlar sektörle yapılır. Yoksa ben Endüstri Mühendisi de yetiştiriyorum, elektrik elektronik mühendisi de yetiştiriyorum. Endüstri başka bir yere gitmiş bizim öğrencimiz farklı şeyler öğrenmiş, başka şeyler görmüş. Bu olmaz. Türkiye'nin 200'e yakın üniversitesi var bu üniversitelerin endüstri ile sizlerle daha fazla iç içe olması lazım. Hatta endüstriye terzilik yapmaları lazım. Sizin endüstride çalıştığınız alanda üniversitelerin sizin isteğinize göre iş gücü yetiştirmesi lazım. Biz de CO-OP diye bir sistem yaptık. Sonrasında ilk olarak Mercedes adı altında bir ders başlattık. Dersi verenler, Mercedes'in üst düzey ve orta düzeyli temsilcileri, müdürü, ustasıydı. Yani üniversite başka yerde sektör başka yerde olursa ve Türkiye bu sistemi kendi içinde kuramazsa yükseköğretimine yazık olur. Türkiye'nin bir an önce bunu kurması lazım. Bizimse üniversite olarak size destek olmamız lazım. Biz bazı büyük endüstri şehirlerinde o bölgenin gerek ticaret odalarıyla gerek sanayi odalarıyla, dernekleriyle bu programları yapıyoruz. " şeklinde konuştu.

"Yeni iş kollarına yönelik 300. 000 bine yakın yeni istihdam oluşacak" Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Başkanı Baran Çelik, ise sektörün geleceğine dair önemli öngörülerde bulundu "Otomotiv Endüstrisi ve İhracatçılar Birliği Türkiye'nin son 15 yılının ihracat şampiyonudur. Bursa ise otomotivin baş şehridir. Bunun en büyük göstergesi de Otomotiv Endüstrisi ve İhracatçılar Birliği'dir. Biz Türkiye'deki bütün otomotiv endüstrisini temsil eden bir birliğiz. Toplam 7 Bin 800 ihracatçı barındırıyoruz. Yıllar 30 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Bu da Türkiye ihracatının 6/1'dir. " diyerek ekledi: "Türkiye ve dünya şöyle bir risk ile karşı karşıya özellikle elektrikli ve otonom sürüş dönüşümü hızlı bir şekilde geliyor. 2010'lu yıllarda başladı ama pandemiyle lineer değil atlayarak ilerliyor. Bunun sonucunda bir otomobilin üretilmesi için gerekli olan ürünlerin ve teknolojilerin bir kısmının yok olacağını, bir kısmını sabit kalacağını ya da değişeceğini, bir kısmının ise artacağını gösteriyor. Önümüzdeki on yıllık süreçte Avrupa'da bu dönüşümden ortaya çıkacak yeni iş kollarına yönelik 300. 000 bine yakın yeni istihdam oluşacak. Ama maalesef 500. 000 bin kişilik bir istihdam da azalacak. Bu ihtiyacı eğitim kurumlarının yetiştirmiş olduğu özellikle yüksek teknolojiye yönelik ürün üzerine çalışan geleceği tasarlayan yeni nesil öğrenciler karşılayacak" diyerek sözlerini tamamladı.

BAU İş Birliği Hakkında Yapılacak iş birliği kapsamında şirketlerle; lisansüstü programlar, kurumsal eğitimler, sertifika programları, paneller, workshoplar, COOP işbirlikleri, çalıştaylar, ortak eğitimler, TTO İşbirlikleri, AR - GE çalışmaları, BAUSEM eğitimleri, araştırma merkezleri, CIFAL destekleri, markalı dersler, tersine mentorluk, BAUGO, hafta sonu eğitim kampları, deneyim aktarım programı, yurtdışı mezun desteği gibi imkanlar sunulacaktır.

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