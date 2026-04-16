Tırını tamir ederken aracın hareket etmesiyle ezilerek can verdi

Hatay’da tırını tamir ettiği sırada aracın hareket etmesi sonucu tekerlerin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

DİNGİL HAREKET EDİNCE FACİA YAŞANDI

Olay, Dörtyol-Erzin otoyolunda meydana geldi. 41 yaşındaki Mahmut Dadaş, 33 AKR 54 plakalı tırını tamir ettiği sırada dingilin hareket etmesiyle aracın altında kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dadaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı