Batuhan Yaşar: "İşte Suriye'de Kurulan Kirli Tuzak"

İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "PKK/PYD ve DEAŞ sosyal medyadan sahayı manipüle etmek için ne yapıyor", "Türkiye-İran ve Rusya'nın arası açılmak mı isteniyor?", "Rusya, Suriye'de yeni hava radar ağını niçin kuruyor", "PKK/YPG Afrin merkezde hendek kazarak neye hazırlanıyor", "Teslim olan PKK/YPG'lilerin ifadelerinde neler var?", "PKK/YPG'li teröristler kamuflaj kıyafetlerini çıkartıp neden sivil görünüme girdi", "DEAŞ-PKK/YPG hangi konularda işbirliği yapıyor" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın "İşte Suriye'de kurulan kirli tuzak" başlıklı yazımının tamamı ise şöyle:

"Kimse elini ovuşturmasın.. Afrin operasyonu planlandığı gibi devam ediyor.. Merkez uzaktan göründü..

PKK/PYD ve DEAŞ sosyal medyadan bombardımana başladı..

Sahayı manipüle etmek için her şeyi yapıyorlar..

Çok profesyoneller..

Türkiye, Rusya ve İran'ın arasını açmak için tuzaklar kuruluyor..

ABD ve sahadaki ortağı PYD türlü türlü oyunlar peşinde..

3 ülke arasındaki konsensüsün bozulması amaçlanıyor..

"Rusya hava sahasını kapattı" cümlesi sosyal medyada bu yüzden köpürtülüyor..

'ARKASINDA TÜRKİYE VAR' YALANI

Hmeymim Üssüne yapılan saldırı ile düğmeye basıldı..

Ardından Rus uçağı düşürüldü..

Sanki her ikisinin de 'arkasında Türkiye ile birlikte hareket eden muhalifler varmış' çalışması yapıldı..

Trol hesaplar devreye alındı..

Ankara işaret edildi, suçlandı..

Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerden saldırıldığı yalanı uyduruldu..

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'yi kastederek "Hmeymim saldırısının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz" dedi..

İDLİB VE REYHANLI SALDIRILARINI RUSYA YAPTIRDI!

Türkiye bir yandan da İdlib'de sahayı tahkim etme işini sürdürüyor..

6'ncı gözlem noktasını geçen hafta kurdu.

Rusya da işin hızla bitirilmesini istiyor..

Gözlem noktalarındaki Türk Birlikleri saldırı altında..

Aynı yöntem bu kez tersinden sahnelendi..

Reyhanlı'ya atılan roket ve havanlar için de Rusya işaret edildi..

Saldırıların arkasında Rusya olduğu yalanı sosyal medyada döndürüldü..

Birileri Suriye sahasında Türkiye-Rusya iş birliğine nokta koymak istiyor..

RUSYA, SURİYE'DE YENİ HAVA RADAR AĞI KURUYOR

Ankara-Moskova arasında hatlar açık..

Gün içinde bile onlarca görüşme yapılıyor..

Suriye'de aynı şekilde.. Sahada yakın iş birliği devam ediyor..

Rusya, özellikle omuzdan atılan füzelere karşı hava savunma sistemini güncelliyor..

Rus uçaklarına yönelik tehdidin bertaraf edilmesi için yeni bir sinyalizasyon ağı kuruluyor..

Yeni sistemle Rusya omuzdan atılan füzelere karşı da elektronik takip yapabilecek..

TSK-ÖSO OMUZ OMUZA

Afrin'de operasyon sahasında işler yolunda..

Mehmetçik ve ÖSO omuz omuza Afrin yürüyüşünü sürdürüyor..

Güzel bir iş birliği var..

Göğüs göğse çarpışmaların yaşandığı anlar oluyor..

HENDEKLER KAZILMAYA BAŞLANDI

PKK/YPG aynı Sur'da, Cizre'deki gibi Afrin merkezde hendek kazmaya başladı..

Meskün mahal savaşına hazırlanıyor..

İstihbarat bütün bunları tespit ediyor..

Türkiye'nin şehir merkezine yönelik planları da hazır.. Şehir savaşlarını çok iyi biliyor..

2015 yılında Sur, Cizre ve Silopi'de yaşananlar ortada..

TESLİM OLAN PKK/PYD'LİLERİN İFADELERİ

Güvenlik birimleri terör örgütünün kadın ve çocukları öne çıkarttıkları bilgisini paylaştı..

Sivil kayıplar için her şeyi denediklerine dikkat çekti..

İşte teslim olan bir PKK/YPG'linin ifadesi:

-"Çocuklarımızı alıyorlar.. Vermediğimiz zaman ölümle tehdit ediyorlar.. En kritik hedeflere çocukları yerleştiriyorlar.. Özellikle de kız çocukları.."

YPG ÜNİFORMASINI ÇIKARTTILAR

Elde edilen bilgilere göre PKK/YPG'li teröristler kamuflaj kıyafetlerini çıkartıp sivil görünüme döndü..

Sivil kıyafetlerle çatışmalara giriyorlar..

Ölünce de silah kareden çıkartılıp fotoğraf çekiliyor..

İşte sana; "Siviller vuruluyor, öldürülüyor.."

Menbiç'ten gelen desteğin göz ardı edilmemesi lazım..

Teröristler "sivil konvoymuş" gibi Afrin'e giriş yaptı..

TERÖR LABORATUVARI

DEAŞ-PKK/YPG iş birliği sahada etle-tırnak gibi..

DEAŞ, Cinderes bölgesinden ciddi destek veriyor..

Sadece bu da değil..

İki terör örgütü arasında para ilişkisi de ortaya çıkartıldı..

İnsan kaçakçılığı..

Uyuşturucu..

Geçiş rüşvetleri.. (Bir bölgeden diğerine)

Terörün her türlüsü var..

DEAŞ ve PKK/YPG bölgeyi tam bir terör laboratuvarına dönüştürdü..

Marksist-Leninist örgüt ile aşırı radikal örgüt el ele, koyun koyuna..

Türkiye sahada giderek güçleniyor..

Sahayı adeta "BBG evi" gibi izliyor, kaydediyor..." - ANKARA