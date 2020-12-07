Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde 15 yaşında bir çocuğun karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede gebe olduğu ortaya çıkmış, aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da olduğu 27 erkeğin istismarına uğradığı iddia edilmişti. Savcılık ve Batman Valiliği'nin ardından bir açıklama da Emniyet'ten geldi.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde 15 yaşında bir çocuğun, karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede gebe olduğu ve istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturma kapsamında iki kişi tutuklanırken, Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir" denildi.

15 yaşındaki mağdur çocuk P.Ö'nün cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin Batman Valiliğinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de açıklama geldi.

Emniyet'ten yapılan açıklama şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 05/12/2020 tarihinde Batman İli Gercüş İlçesinde meydana gelen cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"KAMU GÖREVLİSİ HERHANGİ BİR ŞÜPHELİ TESPİT EDİLMEDİ"

Başsavcılık tarafından dün yapılan açıklamada da P.Ö'nün yaptığı başvurunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.A'nın tutuklandığı belirtilerek, şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmediği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö'nün cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur çocuk, 12 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan etmiştir. Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13 Ekim 2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili soruşturma süreci titizlikle devam ettiği hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur"

BATMAN VALİLİĞİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Batman Valiliği, Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen cinsel istismar olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan paylaşım ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gercüş ilçesinde mağdurun cinsel istismara maruz kalması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiçbir kamu görevlisinin adı geçmemektedir. Hal böyle iken bölücü terör örgütüne müzahir bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia edilmektedir. Gercüş Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden medya kuruluşları ile sosyal medyada bu yalan haberleri yaymaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır"

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ADLİ SÜRECE DAHİL OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında ise, "Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından olayın vuku bulduğu tarihte yapılan adli çalışmanın akabinde çocuğumuz farklı bir ildeki Çocuk Koruma İlk Müdahale Merkezimize yerleştirilmiştir. Halen kuruluşta kalmakta olan çocuk ile ilgili bakım ve sağlık tedbiri kararı talep edilmiş ve gerekli mesleki çalışma başlatılmıştır. Gizlilik kararı çerçevesinde yürütülen adli sürece İl Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından müdahil olunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı