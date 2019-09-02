02.09.2019 20:26

Başsavcı Kılıç: "Adli olaylarda yüzde 14 oranında artış gerçekleşti"

SAMSUN – Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Adli olaylarımız her geçen yıla nazaran yüzde 10-15 oranında artmaktadır. Bu yıl da geçen yıla nazaran yüzde 14 civarında bir artış gerçekleşmiştir" dedi.

Samsun'da 2019-2020 adli yıl açılışı töreni gerçekleştirildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Bölge İdari Mahkemesi Başkanı Meriç Dinçer, Samsun Barosu Başkan Yardımcısı Pınar Gürsel Yıldıran ve Samsun Noterler Odası Başkanı Türkay Tezir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

"Sorunlarımız devam ediyor"

Daha sonra program Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda devam etti. Buradaki programda açıklamalarda bulunan Samsun Barosu Başkan Yardımcısı Yıldıran, yargıya ve mesleklerine dair dile getirdikleri sorunların büyük ölçüde hala gündemde olduğunu söyledi. Bir önceki adli yıl açılışında da ifade ettikleri gibi hukuk fakültelerin sayısı ve öğrenci kontenjanlarının Türkiye gerçekleriyle ve ihtiyaçlarıyla bağdaşmadığını ifade eden Yıldıran, "Geçtiğimiz yıllarda mesleğimize dair sorunların tespitinin çözüm önerileriyle ilgili yaptığımız paylaşımlarda örneğin 2017 yılı Kasım ayında TBMM yasama, yürütme, yargı kurullarına Samsun Baro Başkanlığının sunduğu genelde yargının özelde avukatlığın sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri başlıklı yazımızda Türkiye genelinde baroya kayıtlı avukat sayısının 105 bin olarak ifade etmişiz. Üzerinden 2 yıl geçmeden bu sayıyı artık 125 binlerle ifade ediyoruz. Samsun Barosu olarak mevcudumuzun her yıl 4'te 1'i oranında stajyer kabul ediyoruz. Meslektaşlarımızın üstün çaba ve gayretlerine rağmen stajyerlerimizin mesleğe hazırlanmasında ve eğitiminde ne yazık ki isteğimiz noktada değiliz" dedi.

"Adli olaylarımız her geçen yıla nazaran yüzde 10-15 oranında artmaktadır"

Suç oranlarındaki artışın ve yeni suç çeşitlerinin oluşmasını yargının yükünü arttırdığını kaydeden Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç ise, "Samsun'un jeopolitik konumu, nüfus ve sanayi alt yapısı, yoğun insan sürkülasyona sebebiyet vermekte ve adli olayların bu kapsamda ivme kazanmasına sebep olmaktadır. Adli olaylarımız her geçen yıla nazaran yüzde 10-15 oranında artmaktadır. Bu yılda geçen yıla nazaran yüzde 14 civarında bir artış gerçekleşmiştir. Hukuk mücadelesinde Samsun Adliyesi olarak 51 Cumhuriyet Savcısı, 75 hakim ve 1000'e yakın yargı çalışanımız ile hizmet vermekteyiz. Meslektaşlarımızın özverili çalışmaları ile dosyalar özen ve itinayla incelenmekte ve makul sürede yargılanmalar yapılarak karar verilmektedir. Adalet Bakanlığımızın 2019 yılında uygulamaya koyduğu proje kapsamında yargıda hedef süreleri belirlenmiş, Samsun Adliyesi olarak ta bu hedef süreleri büyük oranda uymaktadır. Uzlaştırma büromuzda 320 uzlaştırma görevlisi ile anlaşmazlıkların sulh yolu ile çözülmesi amaçlanmaktadır. 2019 yılında 3 bin 30 uzlaştırma dosyasının bin 560'ı uzlaştırma ile sonuçlanmıştır. Bin 500 adet dosya mahkemeye gitmeden sonuçlandırılmakla birlikte mahkemelerin yükü hafiflemiştir. Ara buluculuk merkezimize geçen adli yıldan itibaren 5 bin 272 başvuru yapılmış bu dosyalar yüzde 90 oranında sulh yolu ile çözüme kavuşmuştur. Yine mahkemelerimizin yükü hafifletilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi'nde ise 75 hakim, 16 savcı büyük bir titizlik ve özveriyle adalete hizmet etmektedir" diye konuştu.

"Samsun Valiliği olarak adliyemizle işbirliği içindeyiz"

Samsun Valisi Osman Kaymak da, hukuk devleti olmanın gereğinin adalet hizmetini eşit, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi, vatandaşların hak arama yollarının açık olması, idarenin, hukukun üstünlüğüne dayanması, tüm eylem ve işlemlere karşı yargı yoluna başvurabilmesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti; "Adalet toplumun barış huzur ve refahının ön şartıdır. Adaleti çok basil olarak tanımlarsak herkese hak ettiğiyle muamele etmek olarak tanımlayabiliriz. Yani adalet eşit davranmak değil, insanlara hak ettiği şekilde muamele etmektir. Haklıya hakkını vermek, haksıza da haksız olduğunu bildirmek, suçluya cezasını vermek, mağdurun hakkını korumak adaletin temel ilkelerindendir. Ülkemiz demokrasi denilince akla gelen birçok ülkeden daha ileride ve daha çağdaş bir hukuk ve adalet sistemine sahiptir. Yargısı ve yargılaması adil olan ve ülkenin tüm alanlarında adaleti sağlamış olan ülkeler dünyada söz sahibi olan güçlü ülkelerdir. Bu konuda ülkemiz hiç kuşkusuz dünyanın en önde gelenlerindendir. Ancak adalet toplum içinde yaşayan bir süreçtir. Atalarımız yüzyıllardır dünyada adaletin taşıyıcısı ve temsilcisi olmuştur. 'Adalet mülk'ün temelidir' sözünü ilke edinecek olan siz adaletin temsilcilerine büyük sorumluklar düşmektedir. Bizlere düşen bizden sonraki kuşaklara, hiçbir şekilde inanç, din, mezhep, ırk, cinsiyet ve düşünce ayırımı yapmayan, demokrasiye inanmış ve uygulayan, birbirini seven, saygı duyan, sorunların çözümünde empati yapmasını becerebilen, esas olanın dostluk, güven ve kardeşlik olduğunu kabul etmiş, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanmış bir gelecek ve ülke bırakmak olmalıdır. Biz Samsun Valiliği olarak adliyemizle ve bu büyük ailenin her ferdiyle yakın bir işbirliği içindeyiz. Adalet dağıtan tüm paydaşların müthiş bir hassasiyet ve dikkatle çalıştıklarını görüyoruz."

Programa ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Meriç Dinçer, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, baroya kayıtlı avukatlar ve adli personel katıldı.

Kaynak: İHA