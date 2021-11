BAŞKENTLİLER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE 10 KASIM HAFTASINDA ATATÜRK'Ü ANDI

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenleyerek andı. Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma programlarına katılan Başkentliler, bisiklet turundan konserlere kadar birçok etkinlikte bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yıl dönümünde düzenlediği özel anma programları ile andı.

Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım haftası kapsamında; bisiklet turundan konserlere, tiyatrodan sergiye kadar çeşitli etkinliklerle Başkentlileri buluşturdu.

ANKARA'YA ÜNİVERSİTE OKUMAYA GELEN ÖĞRENCİLER ATA'NIN HUZURUNA ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e okumaya gelen ve barınma sorununu çözdüğü üniversite öğrencilerini Anıtkabir'e götürdü.

Çoğunluğu Anıtkabir'e ilk kez giden 230 kişilik öğrenci grubu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Doğa Mor: "Erzincan'dan Ankara'ya okumaya geldim. İçimiz buruk, üzüntülüyüz ama bir yandan da Ata'mızla gurur duyuyoruz. Bize bütün bu imkanları sağlayan Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyorum. "

-Damlar Dar: "İstanbul'dan geliyorum. Anıtkabir'e çocukken gitmiştim. Bugün tekrar minnetle anacağız. "

-Gülşen Şahin: "Anıtkabir'e ilk defa geliyorum, çok heyecanlıyım. Bize gösterilen ilgi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. "

-Osman Damar: "Türk milleti olarak her 10 Kasım'da buruk oluyoruz. Ankara'da ilk yılım. İlk kez Anıtkabir'e gidiyorum ve Büyükşehir Belediyesine bu anlamda minnettarım. "

BİSİKLETSEVERLER 10 KASIM'DA ATATÜRK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ

Ankara Kent Konseyi de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri kapsamında Ankara dışından gelen bisiklet sürücüleriyle birlikte Anıtkabir'e pedal çevirdi.

Gençlik Parkı'nda buluşan 76 bisikletçi Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona katılarak, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

-Kadir İspirli (AKK Bisiklet Meclisi Başkanı): "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi olarak 'Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu' düzenledik. Atatürk'ün Etnografya Müzesi'nden naaşının taşıdığı güzergahtan Anıtkabir'e gidip Ata'mızı ziyaret ettik. Eskişehir ve İzmir'den gelen bisiklet gruplarından arkadaşlarımız da bizlere katıldılar. "

-İlknur Tunger: "İzmit Torbalı'da yaşıyorum. 10 Kasım için pedal çevirmeye geldik. 2 senedir hayalimizdi, kısmet bugünmüş. Bisiklet aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve bütünleştirici bir güce de sahip. Anıtkabir'e Ata'mızı ziyarete geldik. Ankara'daki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. "

-Rahime Çelen: "Eskişehir'den geliyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen bisikletli arkadaşlarla buluştuk. Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi'nin konuğu olarak önce ilk Meclis'i sonra da Anıtkabir'i ziyaret ettik. Atatürk ve silah arkadaşlarına Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdukları, bu özgür demokratik ülkeyi bize armağan ettikleri için saygı, sevgi ve minnet duygularımızı ifade etmek için buradayız. "

-İsmail Yurdadön: "Bize bu organizasyonu sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a ve Bisiklet Meclisimize teşekkür ediyorum. Ben yaklaşık 20 yıldır böyle bir etkinlik görmüyorum. "

-Şeyma Ülker: "Bu özel günde Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet borçlu olduğumu söylemek istiyorum. "

-Mustafa Musa Beydoğan: "Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Biz öğrencilerimize her zaman Türkçe'nin güzelliklerinden, cumhuriyetin niteliklerinden bahsediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan özlemimizle de her daim bazen yürüyerek, bazen koşarak, bazen pedallayarak ama her zaman yüreğimizde onun yanında olmaya çalışıyoruz. "

ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMLARI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı hafta boyunca Gençlik Parkı Büyük Sahne'de düzenlenen konser ve tiyatro oyunlarıyla da Başkentlilere duygusal anlar yaşattı.

Dilek Türker ve Tayfun Yılmaz'ın sahnelediği Halide Edip Adıvar'ın ünlü eseri 'Türk'ün Ateşle İmtihanı' adlı tiyatro oyununu izlemeye gelen vatandaşlar, duygularını şu sözlerle paylaştı:

-Gazi Özcan Altunel (Kahramankazan Şehit ve Gaziler Derneği Onursal Başkanı): "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e her zaman rahmet diliyoruz. Bize büyük miraslar bıraktı. Her zaman izinde gideceğiz eserlerini yaşatacağız. "

-Birsel Çağlar: "40 senedir Ankaralıyız. İlk defa çok takdir ettiğimiz bir belediye başkanımız oldu. Her yaptığı etkinlikte de bulunmak istiyoruz. "

-Ali Ceyhan: "Bizler Ankara halkı olarak bu tür şeylere hasretiz. 10 Kasım dolayısıyla çok anlamlı bir tiyatro gösterimi oldu. "

-Elif Koca: "Mansur başkanımıza bu güzel tiyatro etkinliği ile bizi buluşturduğu için çok teşekkür ederiz. Bir öğrenci olarak çok mutluyum özellikle ücretsiz olarak katılabiliyorum. Daha güzel etkinliklerde de birlikte olmayı umuyorum. "

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümü nedeniyle 12 Kasım'da ise Gençlik Parkı Büyük Sahne'de "Yas günü değil yad günü" temasıyla Tarhan Baydar'ın yönetmenliğini, Prof. Dr. Mehmet Efe'nin orkestra şefliğini, Aysın Işımer'in sanat danışmanlığını yaptığı "Ata'mızın Ardından" adlı senfonik dinleti ile Başkentlileri bir araya getirdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet