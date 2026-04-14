İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Batı Şeria’nın güneyinde yer alan Masafer Yatta bölgesinde, İsrailli yerleşimcilerin okul yolunu kapatması nedeniyle okula gidemeyen bir Filistinli çocuk gözyaşlarına boğuldu.

YERLEŞİMCİLER OKUL YOLLARINI KAPATTI

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli yerleşimciler, Filistinli çocukların okula erişimini engelleyen uygulamalarına bir yenisini ekledi. Hebron’un güneyinde bulunan Masafer Yatta bölgesine bağlı Khirbet Umm al-Khair köyünde yerleşimciler, okul yolunu kapatarak öğrencilerin geçişine izin vermedi.

OKULA GİDEMEYEN ÇOCUK AĞLADI

Savaştan sonraki ilk okul gününde eğitimine ulaşmak isteyen bir Filistinli çocuk, yolun kapalı olması nedeniyle okula gidemedi. Yaşanan durum karşısında büyük üzüntü yaşayan çocuk, gözyaşlarına boğuldu. O anlar bölgede yaşanan insani krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

EĞİTİME ERİŞİM ENGELLENİYOR

İsrail, sık sık okul yollarını kapatıyor ve çocukların eğitim haklarını ihlal ediyor. Yaşanan son olay izleyenlerin boğazını düğümlerken İsrail'in insanlık ve hukuk dışı saldırılarını yeniden gözler önüne serdi.

1139 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1139 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.