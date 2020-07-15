Başkan Soyer Fikir Önderleri Forumu'nda projelerini anlattı
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Başkan Soyer Fikir Önderleri Forumu'nda projelerini anlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen Fikir Önderleri Forumu'na katıldı.

Başkan Soyer Fikir Önderleri Forumu'nda projelerini anlattı
15.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:18

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen Fikir Önderleri Forumu'na katıldı. Başkan Soyer, çevirimiçi toplantıda demokrasinin önemini vurguladı ve tarımdan turizme kadar hayata geçirmeyi planladıkları birçok proje hakkında bilgi verdi.

ESİAD çevirimiçi Fikir Önderleri Forumu'na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte hayata geçirmeyi planladıkları projelere dair bilgi verdi. Konuşmasına demokrasinin önemine değinerek başlayan Başkan Soyer, halkın kamusal politikalara ve siyasete katılım hakkının yerel düzeyde kurumsallaşmasının gerekliliğinin altını çizerek "İzmir ile ilgili en önemli iddiamız ve amacımız; demokrasinin temellerinin atıldığı bu coğrafyanın tarihsel kimliğinden beslenerek demokrasiyi gerçek anlamıyla hakim kılmak, halkımızın katılımını sağlamak ve ülkemize ilham vermek" dedi.

"Kentsel dönüşümde yaşamın devamını esas alıyoruz"

Başkan Soyer, İzmir'deki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Kentsel dönüşümü "yerinden dönüşüm" olarak tanımladıklarını ifade eden Soyer, "Dönüştürülmesi gereken yapıların sadece fiziki olarak sağlamlaştırılmasını yeterli bulmuyoruz. Oradaki kültürün korunmasını, yaşamın devamlılığını esas alıyor ve dönüşümün ancak bu şekilde sürdürülebilir olacağına inanıyoruz. Bu sebeple dönüşüm yaparken hak sahipleri ve bölge sakinleriyle yüzde 100 uzlaşma sağlamaya yoğun çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

"Küçük ölçekli üreticinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz"

"Başka bir tarım mümkün" sloganıyla yola çıktıklarını ve kırsal kesimdeki küçük üreticiyi destekleyerek, onların rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini de anlatan Soyer, tarım konusundaki temel ilkelerini yerli tohuma sahip çıkmak, ürünü işlemek, kooperatifleşmek ve pazarlama şeklinde sıraladı. Başkan Soyer, şöyle devam etti: "Tarımda örgütlenme potansiyelini artırarak nitelikli, bilinçli, doğaya saygılı ve katma değeri yüksek bir üretimin gelişmesini sağlamayı ve bu ürünleri ulusal veya uluslararası düzeyde pazarlamayı hedefliyoruz. Küçük ölçekli üreticilerin rekabet gücünü artırarak tarım ve hayvancılıkta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir hale gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

"Girişimcilik merkezi kuruyoruz"

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesine dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarının, meslek odaları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin de içinde olduğu katılımcı bir anlayışla başladığını aktaran Başkan Soyer, Kültürpark için yeni hazırlanan koruma amaçlı imar planına değinerek "Alsancak Garı Meydan Projesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yolun yer altına alınması için uygulama projesi başlatıldı. 2 ay içinde mühendislik projesi tamamlanacak. Yapım maliyetinin alüvyonlu taban nedeniyle yüksek olacağı tahmin ediliyor, bütçe imkanlarına göre proje değerlendirilecek. Önümüzdeki dönemde planladığımız çalışmalardan biri Yeni Alsancak Projesi. Liman arkası bölgesinin sanat ağırlıklı bir kalkınma ve cazibe merkezi olarak aktifleşmesi için bu bölgede ilk adım olarak TÜSİAD işbir liğinde girişimcilik merkezi kuruyoruz" dedi.

"Dayanışma sergilediler"

Fikir Önderleri Forumu'nun modaratörlüğünü üstlenen ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, korona virüs salgını sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalara değindi. Sivri, "Pandemi sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları önemli dayanışma sergiledi. Burada özellikle İzmir'in ekonomik alanda, biraz daha geri kalmış bölgelerinde günü birlik, kendi iş imkanlarını sağlayan, ekmeğini kazanan insanların hızla yoksunluğa düştü. Değerli başkanım bunu iyi gözlemleyerek hızlıca bir kampanya geliştirdi. Biz de ESİAD olarak bu kampanyalara destek verdik" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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