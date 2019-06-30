Başkan Şerifoğulları;"El ele vererek çalışacağız"

Hizmet belediyeciliğini çok iyi bir şekilde yapabilmek için gece gündüz çalışacaklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, asla tepeden bakmayacaklarını, vatandaşla el ele vererek şehre katma değer sağlama adına gayretli bir çalışma yürüteceklerini söyledi.

Kentte vatandaşların sorunlarını dinleme ve çözüm için istişarelerde bulunma amacıyla Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" devam ediyor. Başkan Şerifoğulları son olarak Aksaray ve Çatalçeşme Mahallelerinin muhtar ve sakinleriyle bir araya geldi.Toplantılarda başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ve belediye birim müdürleri de yer aldı.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Şerifoğulları, çözülmesi gereken konularla ilgili birim müdürlerine de gerekli talimatı verdi.

Ziyarette konuşan Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, "Seçim süreci biteli kısa bir süre olmasına rağmen başkanımız mahallemizi ikinci defa ziyaret ediyor. Ben başkanımı geçmiş yıllardan tanıyan bir insan olarak bugüne kadar oturduğu her koltuğu üst seviyeye çıkardığının şahidiyim. Kendi adıma ben başkanıma kefilim. İnanıyorum ki bu dönem Aksaray Mahallesi çok daha iyi yerlere gelecek" dedi.

Çatalçeşme Mahalle Muhtarı Cengiz Güneş ise,"Başkan Şerifoğulları'nın sorunları çözmede gayretli ve istekli olduğunu, bu durumun da Elazığ için çok önemli olduğunu söyledi.

Seçimden önce tüm mahalleleri gezdiğini ve sorunları yerinde dinlediğini anımsatan Şerifoğulları, "Sorunları biliyoruz. Çözüm için gereken ne varsa yapılıyor. Biz verdiğimiz sözleri tutmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah 5 yılın sonunda verdiğimiz sözleri tutmuş olacağız" diye konuştu.

Kısa sürede tüm mahallelerde toplantılar yaparak sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulunacaklarına da değinen Şerifoğulları,"Seçim öncesi 4 aylık süre zarfında biz buralara gidip geldik. Bütün mahallelerimizi ziyaret ettik. Allah'a çok şükür yaklaşık 3 aydır görevdeyiz. 3 ayda 2'nci defa Aksaray Mahallesine geldik. 5 yılda 100'lerce kez mahallelerimize gideceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Sorunlara kesinlikle çözüm bulacağız. Sadece gelip burada dinleyip sorunları ötelemeyeceğiz. Bu noktada bir kez daha bunu ifade etmek istiyorum. Geçen hafta ilimizde büyük bir afet yaşandı. Allah beterinden korusun. En fazla zarar gören mahallelerimizden bir tanesi de Aksaray Mahallesiydi. İlimizin altyapı problemi olduğunu herkes biliyor. Tabi seçim sürecimizde altyapıdan bahsettik. Altyapının üzerine gideceğimizi, altyapı sorununu çözeceğimizi ifade ettik. Bugün bir kez daha ifade ediyorum. Bu şehrin altyapı problemi bizim dönemimizde bitecek. Kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bakanlığımızın da kentsel dönüşüm ile ilgili bir demeci var. Daha önce tamamen belediyelere devredilen yetki tekrar bakanlığa verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte yapacağımız çalışmalarla inşallah şehrimizde bir kentsel dönüşüm atağı başlatarak bu tür mahallelerin sorunlarını bu şekilde çözeceğiz. Tabi birkaç mahalleyi etkileyen en önemli konulardan biri de Çimento fabrikası. Artık yılan hikayesinedönmüş. Daha önceki yönetimimiz, milletvekillerimiz, hükümetimiz kaldırılması ile ilgili şehirde ortaya bir irade koydu. Ama maalesef gerek ekonomik sıkıntılardan gerekse belediye bütçesini aştığından dolayı rafa kaldırıldı. Çimento fabrikasını Aksaray Mahallesine en az zarar verebilecek ortama getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sürecinde takipçisi olacağız. Çatalçeşme Mahallemizde de sorunların çözümüyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hizmet belediyeciliğini çok iyi bir şekilde yapabilmek için gece gündüz çalışacağız, vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Vatandaşlarımıza asla tepeden bakmayacağız. Vatandaşlarımızla el ele vererek şehrimize katma değer sağlama adına gece gündüz gayretli bir şekilde çalışacağız"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA