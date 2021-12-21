BAŞKAN SEMİH ŞAHİN TV100 EKRANLARINDA BİLECİK'E DAİR KONUŞTU

BİLECİK (Habermetre) - 'Konuş Türkiye' sloganı ile yayın hayatına başlayan tv100 Adım Adım Anadolu'yu Geziyor programının bu haftaki durağı Bilecik, konuğu ise Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'di. Program moderatörü Burak Ersemiz'in sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Semih Şahin, Bilecik tarihinden turizmine, çocuk ve kadınlara yönelik projelerden gelecek hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleştirilen röportajda Moderatör Burak Ersemiz sözü Bilecik sevdalısı bir başkan olarak tanıttığı Semih Şahin'e bıraktı. Bilecik'in öncelikle doğup büyüdüğü bir şehirden öte memleketi olduğunu vurgulayan Başkan Semih Şahin sözlerine şu şekilde devam etti: "Hem tarihsel hem de doğa olarak bütün büyükşehirlerin ortasında kalan çok güzel bir şehir Bilecik. Biz de burayı daha da güzelleştirmeye geldik ve bunun için çalışıyoruz. Tarihi bir şehir olduğunu en azından belediye binamıza girdiğinizde anlıyorsunuz. Bu bina Abdülhamit han döneminde 1905 yılında yaptırılmış bir bina. Daha sonra idadi olarak kullanılmış bir bina. Yıllarca okul olarak hizmet vermiş. Bizde 2005 yılından beri Bilecik Belediyesi olarak kullanılıyor. Türkiye'de 2 tane böyle kullanılan bina var. Belediye olarak kullanılan tek bina burası. "

"EĞİTİMDE FİNLANDİYA MODELİ KULLANARAK ÜRETEN ÇOCUKLAR YETİŞTİRECEĞİZ"

Moderatör Burak Ersemiz'in seçimlerden önceki vaatler ve projeler ile ilgili yönelttiği soruya Başkan Semih Şahin yeşil alan vurgusu yaparak yanıt verdi. Başkan Semih Şahin yanıtında; "Bir kere ben çok vadeden bir başkan değilim. Öncelikle bina yapmamayı vadettim ve bina yapmadım. Parklar yaptım. Yeşil alanlar yarattım ve kalan süremde de Bilecik hiç olmadığı kadar bir yeşil alana sahip olacak. Benim en önemsediğim projem ise çocuklarla ilgili olan 'Her Mahalleye Bir Kreş' projesidir. Şu anda 2 tanesini gerçekleştirdim. Önümüzdeki 2 yılda da her mahalleye yayılmış kreşlerimiz olacak. Bu kreşlerin eğitim modeli olarak daha çok adı Finlandiya Modeli olarak geçen üretimle ilişkili çocukların yetiştiği ve benimde çok özen gösterdiğim bu kreşlerimiz var. Asıl vaadim buydu. "ifadelerini kullandı.

Başkan Semih Şahin'in tv100 kanalına yaptığı açıklamaların dikkat çeken başlıkları ise şu şekilde:

"EN BÜYÜK YATIRIMIMIZ BİLECİK'İ GERÇEK BİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEK ALTYAPI PROJEMİZ"

"Bir kere öncelikle şunu ifade edeyim. Yine ben bu şehrin öz evladı olarak bu şehirde yıllarca atlanmış, yapılmamış altyapıya başladım. Bilecik'te ben geldiğimde kanalizasyonun %100'ü doğaya akıyordu. Biz projeyi 1 yıl içinde noktaladığımızda tüm şehrin tüm altyapısı bitecek. Yani ben buna şehir yaptım diyorum. Bilecik'i şehir yapacağız önce. En büyük yatırımımız bu. Bilecik'i 1 yıl sonra altyapı sorunu olmayan bir şehir haline getireceğiz. "

"KENTİ KADINLARLA BİRLİKTE YÖNETİYORUZ"

"Kadınlar için bir kooperatif kurduk. Kadın emeği her koşulda Bilecik'te artık değerlendiriliyor. Ayrıca siyasal olarak da Türk Kadınlar Birliği Derneği Genel Kurulunu Bilecik'te yaptı. Ulusal düzeyde ilk toplantıydı. Bilecik Belediyesi'nin ilk kadın başkan yardımcısı benim dönemimde geldi. Partimin Merkez İlçe Başkanı bir kadın. Önümüzdeki dönem Birleşmiş Milletler 'in katılımıyla uluslararası bir kadın çalıştayını Bilecik'te yapmaya çalışıyorum. Önümüzdeki yıl büyük bir olasılıkla da olacak. Uluslararası Dünya Kadınlar Çalıştayı Bilecik'te gerçekleşecek. Böylelikle hem Bilecik'in tanıtımı hem de kadınların siyasete ve ekonomiye doğrudan girişi için elimizden geleni yapmış olacağız. "

"ŞEYH EDEBALİ'NİN TANINMASINI SAĞLADIK"

"Burası Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu bir şehir ve coğrafya. Aslında Söğüt kurucu bir şehir gibi ama sonuçta Osmanlı Devleti'nin kurucu felsefesini üreten Şeyh Edebali bizim hemşehrimiz. Biz burada Şeyh Edebali'yi vurgulamaya çalışıyoruz. Örneğin güzel bir heykelini yaptık. Çünkü daha Bilecikliler Şeyh Edebali'yi çok iyi tanımıyordu. Onların tanımasını sağladık. Uygarlık tarihi açısından çok önemli bir filozof olarak görürüm ben Şeyh Edebali'yi. Aynı şekilde yapılacak şeyler anlamında derseniz yine bizim İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile ortak bir Edebali Vadisi çalışmamız var. Sosyal turizme açık bir akan yaratmak ve orada döneminde Osman Gazi'nin b u topraklara geldiğinde kaldığı yeri bir Osman Gazi Evi şeklinde orada yapacağız. 1891'de Fransız bir mühendisin eşi Bertha Gaedertz'in yağlı boya ile resmettiği bir figürden yola çıkarak o evi yapacağız. Şeyh Edebali Türbesi havzasına bütün unsurlarla Bilecik tarihini tanıtan bir yer haline getireceğiz. "

"GENÇLERİN DÖNMESİNİ İSTİYORUZ" "KENTTE İŞSİZLİK YOK, İŞÇİYE İHTİYAÇ VAR"

"Geri dönüşler bu pandemiyle oldukça fazla oldu ve gayet iyi. Genelde dışarıya çıkıp hayatı biriktirmiş insanlar birikimleriyle buraya döndüler. Hepsi de Bilecik için çabalıyorlar şu anda. Gençlerin kırsala geri dönmesi konusunda biraz çalışıyoruz. Bu konuda biraz zorlanıyoruz. Sebebi, Bilecik çok bilinmese de aslında nüfusa oranla bakıldığında çok sanayileşmiş bir şehirdir. Yani ilk 100'de 10'a yakın firması ve çok önemli markaları var Bilecik'in. Hatta Bilecik işsizlik olmayan nadir şehirlerden birisidir. Mesela bugün itibariyle şu an çalışmak üzere 1200 işçiye ihtiyaç var. "

"HALKI TÜM YÖNETİM SÜREÇLERİNE KATIYORUZ"

"Her şehrin meşhur bir şeyi vardır. Bilecik'in meşhuru Bilecik'in insanı iyi insandır, en büyük sermayemiz de iyi insanlarımız. Biz onlarla Bilecik için çok güzel şeyler yapıyoruz ve yapacağız. Halkın yönetime katılımı çok önemli. Halkı tüm yönetim süreçlerine katıyoruz. " ifadelerini kullandı.

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