Başkan Şahin, Gaziantep-Mena İş ve Yatırım Forumu'na Katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda düzenlenen Gaziantep-MENA (Ortadoğu ve Kuzey Avrupa Ülkeleri) İş ve Yatırım Forumu'na katıldı.

Şahin: Şimdi Yatırım Zamanı

Gaziantep-MENA İş ve Yatırım Forumu'nun açışında konuşan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'in kıtalar arası bir üretim köprüsü olduğuna işaret etti. Şahin, "Şehrimiz, finansın ve yatırımın merkezidir. Gaziantep bütün üretimin kalbidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Kaynak Türkiye, güven ve istikrar' dedik. 'Şimdi yatırım zamanı, yatırımla birlikte üretim ve iş zamanı' diyoruz. Gaziantep olarak üretimi merkeze aldık. Valimizin liderliğinde oda başkanlarımızla birlikte, yeni döneme 'bismillah' diyoruz. 'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı' diyoruz, 'Uzaklarda Arama' diyoruz, 'Sanayisiyle, üretimiyle, fuar merkezleriyle, lojistik merkeziyle yükselen Gaziantep' diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak üretim yapmak isteyen, taş üstüne taş koymak isteyen, ticaret yapmak isteyen herkesin emrindeyim, hizmetindeyim. Bir olmamız, beraber olmamız, güçlü olmamız ve güvenli olmamız gerekiyor. Güvenli olmamız için güçlü olmamız, güçlü olmamız için üretmemiz gerekiyor, çok ticaret yapmamız, daha çok bir araya gelmemiz gerekiyor" dedi.

Rumeli: Bu Tür Etkinlikleri Önemsiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli ise, Gaziantep-MENA İş ve Yatırım Forumu gibi yatırıma dönük etkinlikleri çok önemsediklerini söyleyerek, "Bu gibi etkinliklerin sonunda tanışmalar, işbirliği ve çok değerli sonuçlar ortaya çıkıyor. Ülkemizde son 16 yılda çok önemli kalkınma ve gelişim sağlandığına şahitlik ediyoruz. Türkiye'deki pozitif dönüşümle birlikte, iş dünyasına daha uygun yatırım ortamı sunulması sevindirici. Türkiye, global iş dünyası tarafından çok yakından tanınan bir ülke oldu. İş dünyasına verilen teşvik ve desteklerle iş dünyasının yatırım tercihlerinde önde gelen bir ülke haline geldik. Ortadoğu ve Kuzey Avrupa ülkeleriyle çok önemli bir köprü kurduk" diye konuştu.

Vali Gül, kefil oldu

Gaziantep Valisi Davut Gül de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda düzenlenen Gaziantep-MENA İş ve Yatırım Forumu'nun Türkiye, Gaziantep ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep'teki gıda sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin devlet tarafından 7 gün 24 saat denetlendiğini belirten Gül, şehirde üretilen gıdaların güvenli gıdalar olduğunu söyledi.

Vali Gül, "Boğazınızdan geçen her lokmanın kefili benim. Sadece sizlere mal satmak istemiyoruz, aynı zamanda sizden mal da almak istiyoruz. Yeni yapılacak organize sanayi bölgelerine ve lojistik merkezine sizleri yatırımcı olarak bekliyoruz" diye konuştu.

Gaziantep-MENA İş ve Yatırım Forumu kapsamında, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün, Lübnan, Sudan, Pakistan, Yemen ve Bahreyn'in yanı sıra diğer ülkelerden Gıda, Halı ve ayakkabı sektöründe alım yapacak firmaların üst düzey yöneticileri katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA