Başkan Konuk: "Kırgınlıklarımızı bayramların hoşgörü potasında eriteceğiz"

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, kırgınlıkları bayramların hoşgörü potasında eriteceklerini belirterek, "Dargınlıklarımızdan, esen manevi iklimle uzaklaşacağız. Eksik bıraktıklarımızı, eksik kalanları sergileyeceğimiz yardımlaşma ve dayanışma ile tamamlayacağız" dedi.

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Recep Konuk, "Salgın nedeni ile gönlümüzce ana babamıza, evlatlarımıza sarılamadığımız, eşimiz dostumuzla yan yana sohbet edemediğimiz, bayram coşkusunu, sevincini evlerden parklara, sokaklara, caddelere, meydanlara taşıyamadığımız, kapı zillerimizin çalınmadığı, kapılar yerine gönüllerimizi açık tutarak idrak edebildiğimiz 3 bayramdan sonra nihayet bu bayramı, Kurban Bayramını bayram gibi kutlayabileceğiz. Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Her bayramda yaptığımız gibi yine gönüller alacağız, bayram vesilesiyle dostlukları, ahbaplıkları, akrabalık bağlarını kuvvetlendirebileceğiz, bayram vesilesiyle biriktirdiklerimizi birbirimizle paylaşabileceğiz, göremediklerimizi görebileceğiz. Hasret dindireceğiz, özlem gidereceğiz. Üç bayram sonra alıştığımız gibi ve daha heyecanlı idrak edeceğimiz bu bayramda salgının yorduğu komşularımızı, yakınlarımızı, hemşehrilerimizi unutmayacağız. Her bayramda olduğundan biraz daha fazla hassasiyet göstereceğiz. Dualarını, ibadetinin sevabını bir paylaşma vesilesi sayan, sevapta bencil davranmayan ve ibadetinin sevabını hediye etmede gani gönüllü davranan milletimiz pandeminin yaralarını sarmaya çalıştığımız günlerde idrak ettiğimiz bu Kurban Bayramı'nı da elbette sadece akraba, eş, dost ve yakın çevreyle paylaşılan sevinç ve coşku, onlarla bir araya gelme vesilesinden ibaret görmeyecektir. Her bayramda olduğu gibi dahil olduğu medeniyet havzasının vazgeçilmez değerleri olan yardımlaşma, paylaşma, dayanışma ve hoşgörü ikliminin bu bayram vesilesiyle de tüm sosyal hayata egemen olması için kardeşleriyle olan gönül köprüsünü daha da açacaktır. Milletimizin her ferdi, elle vererek, dille söyleyerek ve kalben inanarak yakın çevrelerinden ve yaşadıkları coğrafyadan başlayarak bayramlar vesilesiyle girdiğimiz bereket ikliminin her yere, her haneye ve her kişiye ulaşması için yapabileceklerinin bir fazlasını bu bayramda da yapacaktır" dedi.

Yaptığı her ibadetin sevabından geçmiş nesiller ile gelecek kuşakların da faydalanması için duacı olan milletin bayram sabahından itibaren kurbanını kimsesizler, yoksullar, fukara ve hali vakti yerinde olmayanlar öncelikli olmak üzere paylaşmasının, kalben dilediklerini elle tezahür ettirmesi olarak ifade eden Recep Konuk, "Her bayramda olduğu gibi, bu bayramda da milletimiz, büyüğüne saygıda, küçüğüne sevgide gani gönüllü davranacak, paylaşma ve dayanışmada cömertliğini bir kez daha sergileyecek, yokluk ve yoksulluk sebebiyle hiçbir hanede bayram sevincine gölge düşmesine, hiçbir çocuğun bayramı buruk geçirmesine izin vermeyecektir. Millet olarak biz sadece bu bereket iklimini yaymak ve yaşatmakla da yetinmeyeceğiz. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da bizi biz yapan aynı his ve aynı davranış bütünlüğünü de sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bu Kurban Bayramı'nda geçmişte idrak edilen her bayrama göre imkanları elvermeyenlerin daha fazla kurban ibadetini yerine getirememenin burukluğunu yaşayacağını, bazılarının da istediği kadar ve gönlünce muhtaçlara yardım ulaştıramamanın hüznü ile kederleneceğini dile getiren Başkan Konuk, "Ancak, bayramın verdiği coşku, bayramlarda yaşanan dayanışma, bayramların yaydığı ulvi hava, o burukluk ve kederlere de çare olacaktır. Bizim bu bayramda ve bu bayram vesilesiyle hiç aklımızdan çıkarmadığımız husus, bizim coğrafyamızda, inananların kurban ibadetini, dilediğince yerine getirmesine imkan sağlayacak zenginliği oluşturmaktır. Bu toprakları alın teriyle sulayıp, nakış gibi işleyerek ve onun bereketine bereket katarak bayramların bu topraklar üstünde ağız tadıyla kutlanması için gayret sarf eden Türk çiftçisi olarak, kimsenin bayramları boynu bükük ve hüzünlü geçirmemesi, hiçbir anne ve babanın yoklukla içinin burkulmadığı, hiçbir evladın gönlü kırık şekilde bayramı karşılamadığı yoksulluğu yok etmiş bir Türkiye için üzerine düşeni eksiksiz yapmanın verdiği huzur ve daha iyisini yapma, daha çok üretme, daha çok haneyi zenginlikle buluşturma konusundaki sarsılmaz irade ve kararlılığımızın ilanihaye süreceğini belirtir, bu topraklarda bir ve bütün olarak yaşadığımız bayram coşkusu ve mutluluğunu gösterdikleri kahramanlığa borçlu olduğumuz aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnet dualarıyla anar, tüm üyelerimizin, bütün çiftçilerimizin, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm inananların mübarek Kurban Bayramını salgın nedeniyle temkinli geçireceğimiz son bayram olması temennisiyle tebrik eder, bu rahmet ve bereket günlerinin hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı