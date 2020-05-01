Başkan Köken, sosyal medyadan Eyüpsultanlılara seslendi

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl 'Evde Kal' çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan ayının coşkusunu evlere taşıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl 'Evde Kal' çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan ayının coşkusunu evlere taşıyor. Eyüpsultan Belediyesi on bir ayın sultanı Ramazan'ın ruhuna uygun programları sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşturuyor.

Enes Yıldırım'ın sunumuyla hafta içi her gün 18.00'de başlayıp iftar saatine kadar devam eden 'Eyüpsultan'da Ramazan' programıyla Ramazan'ın huzuru ve neşesinin evlere taşındığı hatırlatılırken, sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan programda Enes Yıldırım'ın konuğu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken oldu.

Canlı yayında Eyüpsultan'da yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Deniz Köken, koronavirüs çıktıktan itibaren yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verip şunları söyledi:

"Biz 11 Mart'ta çalışmalara başladık. Hem sahada yapılan çalışmalarımız hem de ev içi eğitimlerimiz kesintisiz devam etti. Online yapılan sınavlara 7 bin 200 öğrencimiz katıldı. Eğitimlerinden uzak kalmadılar. Bunu daha teknik hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca arazide 800 personelimiz dönüşümlü olarak mesai yapıyor. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarında herhangi bir aksama yok. ESMEK kapasitesini bin kişiden 2 bin 500'e çıkardık."

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan çevresinde ilçe olarak kurallara uyulduğunu, dışarıdan Eyüpsultan'a gelmek isteyenler için de canlı yayınlar hazırladıklarını ifade etti.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"

Asıl olan insanın yaşamasıdır diyen Başkan Deniz Köken, "İnsanlar varsa devlet var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Hükümetimiz ve biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yapılanlar bu sıkıntıdan çıkılması içindir." dedi.

"PAZAR GİRİŞ ÇIKIŞLARINI DENETLİYORUZ"

Bu süreçte esnafın ve vatandaşın mağdur olmaması ve daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Deniz Köken, şöyle devam etti:

"Semt pazarlarını mümkün olduğunca açmaya çalışıyoruz. Yasak olan günleri öne çekip çarşı pazarda sıkıntı olmaması için açıyoruz. Pazar giriş çıkışlarını denetliyoruz. Bu uygulamadan dolayı vatandaşlardan teşekkür alıyoruz. Esnafla vatandaşın buluşması mesafeli bir şekilde sağlanıyor."

"ASFALT ÇALIŞMALARI HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK"

Ayrıca canlı yayında vatandaşlardan gelen soruları cevaplayıp talepleri alan Başkan Deniz Köken, özellikle gelen asfalt çalışma isteklerinin Haziran'da başlayacağını söyleyip şunları ekledi: "Asfalt çalışmalarına Haziran ayında başlayacağız. Pierre Loti'de katlı otopark projesi seçim kampanyamızda vardı. Otoparkın yapılacağı alan büyükşehir arazisi biz de takipçisi oluyoruz. Cengiz Topel Caddesini yeniden dizayn edeceğiz. Cephe giydirmeden tutun da kaldırımların düzenlenmesine kadar her şey yapılacak. Ayrıca Öğretmenler Sitesinin kentsel dönüşüm olup olmayacağı da belli bir plan çalışması dahilinde Büyükşehir Meclisi'nden geçtikten sonra site sakinlerine sunulacak. "

"15 BİN YARDIM KOLİSİ DAĞITTIK, DAYANIŞMA SEPETİ KURDUK"

Virüs dolayısıyla ve Ramazan münasebetiyle 15 bin erzak kolisinin dağıtıldığını söyleyen Deniz Köken, "15 bin erzak kolisinin yanı sıra dayanışma sepeti oluşturduk. Vermek isteyen sepete koyuyor almak isteyen alıyor. Böylece dayanışma sağlanıyor" dedi.

Bu süreçte hayvan beslemelerinin de eksiksiz yapıldığını, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti. Canlı yayın program içerisinde Tarihçi – Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu, Eyüpsultan Türbesi'nin sırları ve bilinmeyenleri hakkında bilgiler paylaştı. Mehmet Dilbaz ise Eyyüb el-Ensari'nin hayatından kesitler anlattı.

Programda ayrıca Beytullah Özdemir'den Kuran-ı Kerim Tilaveti, Hacivat – Karagöz gösterisi ve Cengiz Gökdemir'in sesinden tasavvuf müziğinin en güzel eserleri ve ilahileri izleyiciyle buluştu.

Ramazan Mutfağı köşesinde ise Şef Doğa Çitçi, geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağının sevilen lezzetlerinden örnekler sundu.

Kaynak: DHA