Başkan Köken, sosyal medyadan Eyüpsultanlılara seslendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Köken, sosyal medyadan Eyüpsultanlılara seslendi

Başkan Köken, sosyal medyadan Eyüpsultanlılara seslendi
01.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:19

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl 'Evde Kal' çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan ayının coşkusunu evlere taşıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl 'Evde Kal' çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan ayının coşkusunu evlere taşıyor. Eyüpsultan Belediyesi on bir ayın sultanı Ramazan'ın ruhuna uygun programları sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşturuyor.

Enes Yıldırım'ın sunumuyla hafta içi her gün 18.00'de başlayıp iftar saatine kadar devam eden 'Eyüpsultan'da Ramazan' programıyla Ramazan'ın huzuru ve neşesinin evlere taşındığı hatırlatılırken, sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan programda Enes Yıldırım'ın konuğu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken oldu.  

Canlı yayında Eyüpsultan'da yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Deniz Köken, koronavirüs çıktıktan itibaren yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verip şunları söyledi:

"Biz 11 Mart'ta çalışmalara başladık. Hem sahada yapılan çalışmalarımız hem de ev içi eğitimlerimiz kesintisiz devam etti. Online yapılan sınavlara 7 bin 200 öğrencimiz katıldı. Eğitimlerinden uzak kalmadılar. Bunu daha teknik hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca arazide 800 personelimiz dönüşümlü olarak mesai yapıyor. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarında herhangi bir aksama yok. ESMEK kapasitesini bin kişiden 2 bin 500'e çıkardık."

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan çevresinde ilçe olarak kurallara uyulduğunu, dışarıdan Eyüpsultan'a gelmek isteyenler için de canlı yayınlar hazırladıklarını ifade etti.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"

Asıl olan insanın yaşamasıdır diyen Başkan Deniz Köken, "İnsanlar varsa devlet var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Hükümetimiz ve biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yapılanlar bu sıkıntıdan çıkılması içindir." dedi.

"PAZAR GİRİŞ ÇIKIŞLARINI DENETLİYORUZ"

Bu süreçte esnafın ve vatandaşın mağdur olmaması ve daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Deniz Köken, şöyle devam etti:

"Semt pazarlarını mümkün olduğunca açmaya çalışıyoruz. Yasak olan günleri öne çekip çarşı pazarda sıkıntı olmaması için açıyoruz. Pazar giriş çıkışlarını denetliyoruz. Bu uygulamadan dolayı vatandaşlardan teşekkür alıyoruz. Esnafla vatandaşın buluşması mesafeli bir şekilde sağlanıyor."

"ASFALT ÇALIŞMALARI HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK"

Ayrıca canlı yayında vatandaşlardan gelen soruları cevaplayıp talepleri alan Başkan Deniz Köken, özellikle gelen asfalt çalışma isteklerinin Haziran'da başlayacağını söyleyip şunları ekledi: "Asfalt çalışmalarına Haziran ayında başlayacağız. Pierre Loti'de katlı otopark projesi seçim kampanyamızda vardı. Otoparkın yapılacağı alan büyükşehir arazisi biz de takipçisi oluyoruz. Cengiz Topel Caddesini yeniden dizayn edeceğiz. Cephe giydirmeden tutun da kaldırımların düzenlenmesine kadar her şey yapılacak. Ayrıca Öğretmenler Sitesinin kentsel dönüşüm olup olmayacağı da belli bir plan çalışması dahilinde Büyükşehir Meclisi'nden geçtikten sonra site sakinlerine sunulacak. "

"15 BİN YARDIM KOLİSİ DAĞITTIK, DAYANIŞMA SEPETİ KURDUK"

Virüs dolayısıyla ve Ramazan münasebetiyle 15 bin erzak kolisinin dağıtıldığını söyleyen Deniz Köken, "15 bin erzak kolisinin yanı sıra dayanışma sepeti oluşturduk. Vermek isteyen sepete koyuyor almak isteyen alıyor. Böylece dayanışma sağlanıyor" dedi.

Bu süreçte hayvan beslemelerinin de eksiksiz yapıldığını, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti. Canlı yayın program içerisinde Tarihçi – Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu, Eyüpsultan Türbesi'nin sırları ve bilinmeyenleri hakkında bilgiler paylaştı. Mehmet Dilbaz ise Eyyüb el-Ensari'nin hayatından kesitler anlattı.

Programda ayrıca Beytullah Özdemir'den Kuran-ı Kerim Tilaveti, Hacivat – Karagöz gösterisi ve Cengiz Gökdemir'in sesinden tasavvuf müziğinin en güzel eserleri ve ilahileri izleyiciyle buluştu.

Ramazan Mutfağı köşesinde ise Şef Doğa Çitçi, geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağının sevilen lezzetlerinden örnekler sundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor Haberler
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Nur Yerlitaş Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Podolski Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Futbolcu İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Başkan Köken, sosyal medyadan Eyüpsultanlılara seslendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 12:56:34. #1.14#
title