Başkan Gürkan'dan, Kuluncak İlçesi Başören Mahallesini ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak İlçesi Başören Mahallesinde yapımı tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek mahalle ziyareti yaptı.

Malatya genelinde hizmet ve yatırımlarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal kesimlerde vatandaşların mağdur olmamaları için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, asfalt çalışmaları kapsamında Kuluncak İlçesi Başören Mahallesinde 7 km'lik asfalt ve yol genişletme çalışmalarını tamamladı.

İlk kez asfaltla tanışan Başören mahallesinde mahalle sakinlerinin kurbanlarla ve davul zurna eşliğinde ilgi ile karşıladıkları Başkan Gürkan'a, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Siyasi Parti ilçe başkanları, Daire Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti.

Mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür eden Başören Mahalle Muhtarı Hüseyin Şahin, " Mahallemizin hane sayısı 170 civarında. Nüfusumuz yaz aylarında 800 civarında oluyor. Kış aylarında ise hane sayısı olarak 30'a düşüyoruz. Bizleri, mahallelilerimizi asfaltla, yolla buluşturduğu için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahallemiz ilk kez asfalt gördü. Mahallem ve şahsım adına Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Başören mahallesinin yollarının ilk kez asfaltla buluştuğunu söyleyen Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, " Malatya'nın en son mahallelerinden biri olan Başören mahallesindeyiz. Mahallemiz Sivas sınırında. Mahallemizi tarihinde ilk defa asfalt yolla tanıştırdık. Mahallelerimize 10-12 m genişliğinde şarampolleriyle ciddi yol çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz ve MHP Kuluncak İlçe Başkanı Mustafa Kılıç'da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür ettiler.

Cengiz, "Asfaltsız Yol Kalmayacak Dediğimizde Kimse İnanmıyordu"

Büyükşehir Belediyesinin ekiplerinin Kuluncak'ta her alanda çalışmalar yaptığını belirten Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, " Başören mahalle sakinlerimize sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan gerçekten her şeyin en iyisine layık. Eksik kalmış hizmetin, asfalt olmayan yolların olduğu zamanlardan asfaltsız yolumuzun kalmadığı bir dönemdeyiz. Şuanda Kuluncak'ta her köşede asfalt çalışmamız var. Büyükşehir Belediyesinin ekipleri şantiye halinde her alanda çalışıyor. Seçim çalışması yaptığımız dönemde mahallelerimizin asfalt olacağına kimse inanmıyordu. Herkesin aynı şeyi söylediğini ama asfaltın yapılmadığını mahallelilerimiz söylemişlerdi. Seçim sonrasında Kaymakamımızla mahallemizi ziyaret ettiğimizde Selahattin Başkanımızın sözü olduğunu ve iki yıl içerisinde asfalt olmayan yol kalmayacak diye vatandaşlarımıza söyledik.

Hakikaten geldiğimiz noktada mahallemizin asfaltsız yerinin kalmadığını gördük. Mahallemizde yaşayan hemşerilerimizin birçoğu gurbetçi ve her yıl Kuluncak'a kadar gideceğiz ama Kuluncak'tan sonra mahallemize nasıl gideceğiz diye düşünülürdü. Bugün baktığımızda asfalt sorunumuz kalmadı. Hemşerilerimiz daha iyilerine layık ve emin olunsun ki daha iyisi de olacak" açıklamasında bulundu.

Karadağ, "Selahattin Başkan Birliğin, Beraberliğin ve Kardeşliğin Simgesidir"

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise, " İki yıl önce seçim çalışmaları dönemin Başören mahallemize gelmiştik ve sorunları bizlere aktarmışlardı. Bizde hemşerilerimize şunu demiştik; biz öyle şanslıyız ki Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Selahattin Başkanla çalışıyor ve birlikte oluyoruz. Ben öyle inanıyorum ki bir tek Kuluncak'a değil geçen yıl Hekimhan'a 320 km asfalt yapıldı. Türkiye tarihinde olmayan bir asfalt çalışması. Başta Selahattin Başkanımız olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum. Başkanımız sadece yol yapmakla kalmadı, Hekimhan'da Malatya'da birliğin, beraberliğin, kardeşliğin simgesi olan Selahattin Başkanımızdır. Başkanımız yapılamaz denilen her şeyi yaptı" şeklinde konuştu.

Başören Mahalle ziyaretinde açıklamalarda bulunan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu'da, " İlk kez asfaltlanan mahallemizde, mahalle sakinlerinin sıcak karşılamalarından dolayı mutlu olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yol medeniyettir. İnşallah bizde hizmet yolunda, bütün yolların asfaltlanması yolunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın rehberliğinde kadın kolları olarak, teşkilatımız olarak her türlü hizmeti yapmaya hazırız. Bundan sonrada daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürkan, " Birliğin ve Beraberliğin Timsali Olacağız"

Malatya'yı huzur kenti yaptıklarını dile getiren Başkan Gürkan, " 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olduğumuzda bana projemizin neler olduğunu gazeteciler sordu. Bende Sosyal Entegrasyon projesi dedim ve başka projem yoktur dedim. Esas olan, zor olan birlik ve beraberliktir dedim. O dönemki konuşmamda Malatya'da yanan ışığın Türkiye'yi aydınlatacağını söylemiştim. Şuanda Malatya'da yanan ışık Türkiye'yi aydınlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer muhalefet partileri de Türkiye'ye Malatya'yı örnek gösteriyor. Belediye Başkanlığı dönemlerimizin hepsinde bütün kararlarımız oy birliğiyle alınmıştır. Biz memleketimizde birliğin beraberliğin timsali olacağız. Biz Malatya'yı huzur kenti yaptık. Her görüşteki, her düşüncedeki, her inançtaki insanlarımızla bir aradayız. Onun için hizmet yapmak kolay dedik.

Bugün en fazla hizmet ve yatırım yapan il Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Açık ara öndedir. Bu önemli bir hadisedir. Bu durum hemşerilerimizin birlik ve beraberliğinin getirdiği bereketin sonucudur. Şuanda 12 bin 200 km2'lik alanda asfaltsız yerleşim yerimiz kalmadı. 13 ilçemiz ve 718 mahallemizde Büyükşehir Belediyemize ait olan asfaltsız yer kalmadı. Mezra yollarımız kaldı bunun içinde ilçe belediyelerimize destek vererek mezra yollarımızı da tamamlayacağız. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayalım" diye konuştu.

