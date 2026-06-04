Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi

Real Madrid başkan adaylarından Enrique Riquelme'nin Erling Haaland transferi vaadi ortalığı karıştırdı. Manchester City, Norveçli yıldızla ilgili iddiaları yalanlarken, yasal işlem başlatabileceklerini açıkladı.

MANCHESTER CITY'DEN REAL MADRID'E ERLING HAALAND TEHDİDİ

Real Madrid'de pazar günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde transfer polemiği yaşanıyor. Başkan adaylarından Enrique Riquelme'nin Erling Haaland ve Rodri'yi transfer edeceğini açıklaması, Manchester City cephesini harekete geçirdi.

HAALAND SÖZÜ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Florentino Perez'e rakip olan Enrique Riquelme, seçim kampanyası kapsamında yaptığı açıklamada Erling Haaland ve Rodri'yi Real Madrid'e getireceğini iddia etmişti.

Riquelme, "Bu oyunculardan herhangi biriyle ilgili sözlerimi tutmazsam, gelecek sezon için üyelik ücretlerinin tamamını ödeyeceğime dair garanti imzaladım. Haaland'ın bir serbest kalma maddesi var ve Madrid'e gelmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

MANCHESTER CITY'DEN SERT TEPKİ

Bu açıklamaların ardından Manchester City'den dikkat çeken bir yanıt geldi. İngiliz kulübü, Haaland'ın geleceğiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yasal işlem sinyali verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili İspanya'dan çıkan haberler doğru değildir. Bunun gerçekleşme ihtimali yok ve bunu mümkün kılacak hiçbir sözleşme maddesi bulunmamaktadır. Oyuncumuzun görüntüsünün bu bağlamda kullanılması nedeniyle yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz" denildi.

HAALAND CEPHESİ DE YALANLADI

Norveçli yıldızın menajeri Rafaela Pimenta ile babası Alfie Haaland da ortak bir açıklama yaparak transfer iddialarını yalanladı. İkili açıklamalarında, "Her şey çok eğlenceli ama doğru değil. Madrid seçimlerinde her iki adaya da başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

RİQUELME GERİ ADIM ATMADI

Manchester City ve Haaland cephesinden gelen açıklamalara rağmen Enrique Riquelme iddiasının arkasında durdu. Başkan adayı, "Haaland tarafının beni yalanlaması bu işin bir parçası. Figo da yalanlamıştı, sonra ne oldu? Haaland'ın bir çıkış bedeli var. Onu verip alacağım. Bu kadar basit. Rodri ve Haaland'ı yüzde 100 Real Madrid'e getireceğim" sözleriyle dikkat çekti.

SEÇİM ÖNCESİ GERİLİM YÜKSELDİ

Real Madrid'deki başkanlık yarışı sürerken Haaland transferi üzerinden yaşanan bu tartışma, seçim atmosferini daha da hareketlendirdi. Gözler şimdi hem seçim sonucuna hem de Riquelme'nin vaatlerini yerine getirip getiremeyeceğine çevrildi.