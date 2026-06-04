Haberler

Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar

Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafakayı iptalinin ardından gözler, bundan sonra sürecin nasıl ilerleyeceğine çevrildi. Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına göre Meclis, bu konuyla ilgili 9 ay içinde yeni bir yasa çıkaracak. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, iptal kararını Haberler.com'a değerlendirdi.

  • Anayasa Mahkemesi, yoksulluk nafakasının süresiz uygulanmasını iptal etti, nafakanın kendisini değil.
  • Yeni yasal düzenleme için Meclis'e 9 aylık süre tanındı; bu süre boyunca eski yasa geçerli olacak.
  • AK Parti Milletvekili Nurettin Alan, yeni düzenlemenin kadın, erkek ve çocuk haklarını koruyacağını ve Meclis tatile girmeden yetişmesinin zor olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakayı iptal etmesinin ardından gözler yeni düzenlemeye çevrilirken, AK Parti'den dikkat çeken açıklama geldi. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'e iptal kararını değerlendirdi. 

Alan, nafakanın tamamen kaldırılmadığını, yalnızca süresiz uygulanmasına son verildiğini belirterek, kadın, erkek ve çocuk haklarını gözeten yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışacaklarını açıkladı.

"NAFAKASIZLIK DÖNEMİ BAŞLADI ŞEKLİNDE ALGILANMAMALI"

Nurettin Alan, süresiz nafaka konusunun toplumda yaklaşık 10 yıldır tartışıldığını hatırlatarak, “1-2 ay, hadi bir sene süren evliliklerin ömür boyu bir nafakayla sonuçlanması hakikaten toplumun huzuruna yönelik de sıkıntılar ortaya çıkarıyor” dedi.

AYM’nin iptal kararının “nafakasızlık dönemi başladı” şeklinde de algılanmaması gerektiğine dikkat çeken Alan, “İptal edilen, yoksulluk nafakasının süresi. Evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle yoksulluk nafakası adını verdiğimiz, kusursuz olan eşin alabileceği nafakanın süresiz bölümünü iptal etti. Nafakayı iptal etmiş değil, süresiz bölümünü iptal etti” dedi.

“YASAL DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ”

AYM’nin iptal kararı çerçevesinde yasal düzenleme çalışmalarının yapılacağını kaydeden Alan, “Toplumun huzurunu, sükununu, burada kadın haklarını, erkeğin haklarını, ailenin haklarını, çocukların haklarını da koruyarak bu nafakayla ilgili yeniden bir düzenleme yapacağız. Elbette ki 9 ay süre verdi. Meclisimizde zaten bu konularla ilgili bir çalışma da yürütülüyordu. İkisi de aynı döneme rastladı aslında.” diye konuştu.

“YENİ YASA ÇIKANA KADAR ESKİ YASA GEÇERLİ OLACAK”

AYM’nin verdiği 9 aylık sürede, yeni yasa çıkarılıncaya kadar eski yasanın geçerli olacağını belirten Nurettin Alan, “Dolayısıyla önümüzde 9 aylık bir süre var. Biz 9 ayı elbette bekleyeceğiz diye bir şey yok. Yani biz de o süre içerisinde inşallah bir çalışma yapıp buna ilişkin düzenlemelerimizi yapmış olacağız” dedi.

YENİ YASA MECLİS TATİL OLMADAN YETİŞİR Mİ?

Alan, yeni yasa çalışmasının Meclis tatile girmeden yetişmesinin zor olduğuna işaret ederek, “Kanaatim, Meclis’in tatilinden sonrasına kalacaktır. Zaten Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 9 ayda dikkate aldığımızda herhangi bir sıkışıklık da söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.

Şerife Güzel
Şerife Güzel
Haberler.com
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü

Mehmet Akif Ersoy iddianamesine mahkemeden veto
ABD'de Epstein depremi büyüyor! Dosyalardan çıkan yeni isim şaşırttı

Deprem büyüyor! Dosyadan çıkan son isim ABD'yi sarsacak türden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Günün bombası! Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti

Komadan çıkıp verdiği isimle soruşturmanın seyrini değiştirdi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi

Saran cephesinden hapis cezasına ilk yorum

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Peş peşe hamleler
Belçika'da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı

Avrupa'da 50 yıl sonra bir ilk! Türk Belediye Başkanı’na kayyum atandı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Tek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>