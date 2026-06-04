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Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber
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Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürülen Mason Greenwood'un Roma ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi. Marsilya'nın İngiliz yıldız için 50 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

  • Mason Greenwood, Roma ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır.
  • Marsilya, Greenwood için yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
  • Greenwood, Marsilya formasıyla 45 resmi maçta 26 gol ve 11 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Mason Greenwood konusunda sarı-lacivertlileri üzecek bir gelişme yaşandı. İngiliz yıldızın Roma ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER: MASON GREENWOOD

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden Mason Greenwood için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Marsilya forması giyen İngiliz futbolcunun kariyerine İtalya'da devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

ROMA DEVREYE GİRDİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Serie A ekibi Roma, Mason Greenwood transferinde önemli mesafe kat etti. Haberde, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve İngiliz futbolcunun Roma ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

MARSİLYA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Roma'nın oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edilirken, İtalyan kulübünün kısa süre içerisinde Marsilya ile resmi görüşmelere başlayacağı ve ilk teklifini sunacağı aktarıldı.

50 MİLYON EURO TALEP EDİYORLAR

Haberde, Marsilya'nın yıldız futbolcuyu satmak için yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği öne sürüldü. Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Greenwood'un yüksek maliyeti nedeniyle transfer görüşmelerinin zorlu geçmesi bekleniyor.

SEZONA DAMGA VURDU

24 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol atıp 11 asist yaptı. Gösterdiği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken hücum oyuncuları arasında yer alan Greenwood, birçok kulübün transfer listesine girmeyi başardı.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Mason Greenwood'un ismi son dönemde Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listeleriyle de anılmıştı. Ancak Roma'nın transferde öne geçmesi, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran ihtimali zora soktu.

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