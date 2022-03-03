Başkan Ergün'den AK Parti Demirci Teşkilatı'na Ziyaret

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Teşkilat girişinde İlçe Başkanı Mehmet Acar ve partililer tarafından karşılanan Başkan Ergün'e, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayyar Gökkaya tarafından çiçek takdim edildi.

Demirci ilçesinde temaslarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Demirci İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Ergün'e Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Kamal, MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç da eşlik etti. Kendisini karşılayan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ve partililerle tek tek tokalaşan Başkan Ergün'e İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayyar Gökkaya tarafından çiçek takdim edildi.

"Demirci en güçlü desteği sergilemiştir"

Karşılamanın ardından parti binasında partililerle bir araya gelindi. Burada bir konuşma yapan AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar, "Manisa, her dönem muhafazakâr görüşüyle iktidar partilerine desteğini vermiştir. Demirci de bu dönemde ittifakımıza en güçlü desteği sergilemiştir. Bugüne kadar ilimize ve ilçemize verdiğiniz hizmetler için teşekkür ederim. Cumhur İttifakı ile birlikte aynı şekilde hizmetlere devam edeceğimizin bilinmesini isterim" dedi.

"Demirci'ye önemli hizmetler kazandırdık"

Kendilerini ağırlayan İlçe Başkanı ve partililere teşekkür ederek sözlerine başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Demirci'de olmaktan mutluluk duyuyorum. Covid-19 nedeniyle bir süredir ara verdiğimiz ilçe ziyaretlerine yeniden başladık. Geçen hafta Selendi ilçemizdeydik. Bugün de hizmetlerimizi anlatmak için Demirci ilçemizi ziyaret ediyoruz. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak için yerinde ziyaret ediyoruz. Belediyecilik zaten bunu gerektiriyor. Demirci'ye bugüne kadar çok önemli hizmetler kazandırdık. Bugün de altyapı yatırımı ve arıtma sistemleri temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Altyapı demek, ilçenin ayağa kalkması demek. Sağlıklı nesiller için altyapı yatırımlarına önem veriyoruz, üstyapı çalışmalarımız 17 ilçede sürüyor. Altyapı noktasında Demirci ilçemizin 2017 yılından beri takip ettiğimiz SUKAP kapsamında yüzde 50 hibeli yatırımı yapmak noktasında bugün start veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bugün yaptığımız yatırım ilçe belediyesi ve Büyükşehir desteğiyle taçlanmış olacak" dedi.

"2023 seçimleri 2024'ün öncüsü olacak"

Başkan Ergün, "Cumhur İttifakı olarak hedefimiz 2023 Haziran seçimleri. Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin bozulmaması için Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine yoğun çalışmalıyız. Hayat şartları, ekonomik problemler tüm dünyada sorun arz ediyor. Bu bizi de etkiliyor. Türkiye bugünkü kudreti ile bunların da üstesinden gelecektir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek adayımız olduğunu bir kez ifade etmek istiyorum. 2023 seçimleri 2024'ün öncüsü olacaktır. Sahada daha iyi çalışmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bugün bu vesileyle sizlerle buluşuyoruz. Aranızda olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu. Ziyaret sonunda Başkan Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar'a 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli eseri ve fincan takımı hediye etti. Acar da, Başkan Ergün'e içerisinde Demirci'nin organik ürünlerinin yer aldığı sepetten hediye etti.

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