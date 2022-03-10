Başkan Büyükakın: STK'lar kentlilik bilincinin oluşumunda kilit taşıdır

KOCAELİ (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Utkan Mutman, Sivaslılar Derneği Başkanı Emine Kaçav, Kocaeli Makine Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ali Elma, BEM-BİR-SEN Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni ve Kadın Komisyonu üyeleri, Artvinliler Konfederasyon Başkanı Ali Rıza Altunel, Bayınder Memur-Sen Başkanı Mustafa Altun, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Taşpınar, TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Yunus Pehlevan, Hayata Dönüş Derneği Başkanı Nezehat Erok ve beraberindeki heyetleri makamında konuk etti. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan buluşmalarına büyük önem veren, ziyaretçileriyle görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, "Toplumlarda kültürü bir insan bir ömür boyunca inşa edemez. Kültür nesiller boyunca birikimler, değişimlerle inşa olur. Kültürün ve kentlilik bilincinin oluşumunda Sivil Toplum Kuruluşları çok önemlidir" dedi.

"FİKİR VE DÜŞÜNCELERİNE ÖNEM VERİYORUZ"

"STK'lar toplumun geçmişini unutmamasını sağlarken, geleceğe de ışık tutan kurumlardır" vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, "Bu yüzden Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarına, fikir ve düşüncelerine önem veriyoruz. Bununla birlikte şehri yönetirken ortak aklı en ön planda tutuyoruz. Tabi bir de şehrimizin sosyal ve ekonomik olarak kalkınması, daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için STK'ların devlet kurumlarına önerilerini iletmesi ve sosyal alanlarda desteklerini vermeye devam etmesi gerekiyor" dedi.

"ÇOK ZAHMETLİ BİR ALANDA FARKINDALIK"

Gönüllük esasıyla çalışma yürüten, kentin ve ülkenin gelişimine katkı sunan tüm sivil düşünceye açık olduklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, "Birçok farklı konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları var. Hepsi çok büyük öneme sahip. İşçisinden memuruna sendikal çalışmalar, meslek odaları, iş dünyasının birlikteliklerini oluşturan kurumlar ve sosyal alanda çalışma yürüten fedakâr insanların gayretleri. İşte kentimizin uzunca bir dönemdir ortaya koyduğu ortak değerlere sahip çıkan bu anlayış her kente örnek olmalıdır" ifadelerini sarf etti. Hayata Dönüş Derneği Başkanı Nezehat Erok ve yönetimiyle olan buluşmasına dönük ayrı bir değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, "Bağımlılıkla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarımız hem çok önemli bir konu üzerinde çalışıyorlar. Hem de çok zahmetli bir alanda toplumlumda farkındalık yaratarak bağımlı olan insanlarımızı bu durumdan kurtarmak için büyük çaba sarf ediyorlar. Bu konuda şehrimizde faaliyet gösteren Hayata Dönüş Derneği'mizin yaptıklarını takdir ediyorum" şeklinde konuştu.

"BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ"

"Dernek başkanımızın öncülüğünde cezaevinde bağımlılık konusunda verdikleri seminerler, bağımlılık yaşayan insanlarımızla ilgilenip olanlarla tiyatro oyunu düzenlenmesi, ailelerine rehberlik yapılması gibi birçok etkinliği hayata geçirmelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diyen Başkan Büyükakın, "Son dönemlerde toplumumuzdaki en büyük sorunlardan biri olan bu konuda yapılan çalışmaları gündemimizde tutup, bağımlılık konusunda özellikle gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı geleceğimizin aydınlık olabilmesi için bilinçlendirmek zorundayız. Sadece Hayata Dönüş Derneğimiz ile değil tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte mücadele etmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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