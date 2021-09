Başkan Büyükakın: İnsan bir kez ölür kızım

KOCAELİ (Habermetre) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli 3. Olağan Genel Kurulu'na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. "Milli ve manevi değerlerimizin geçmişten bugüne kadar taşıdığımız ve geleceğe taşıyacağımız değerlerimizin sahibi siz gençlere teşekkür ediyorum" diyen Başkan Büyükakın, "Başından beri bu anlayışı ayakta tutmaya ve yaşatmaya çalışan Tügva'ya başından beri destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki 100 yıllık hedefi ve planları olanlar insan yetiştirir. Bu manada TÜGVA şüphesiz önemli bir boşluğu doldurmak için azim ve gayretle çalışmaları sürdürüyor. Biz de var gücümüzle destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

"Belki burada Akif'i anmaya gerek var" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Asım'ın nesli olduğunu söylüyor, o neslin. 'Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek; İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek! ' İşte bahsettiğimiz nesil. Çok bahsettiğimiz o neslin yetişmesi halinde bizim memleketimizin üzerinden şu anda da ezanlar okunuyor. Bu ezanların susmayacağını, bu bayrağın inmeyeceğini, bu bayrağın ne anlama geldiğini, devlete sahip olmanın ne demek olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Tabii bu dünyadaki varlık sebebimizin ne olduğunu da asla unutmamamız gerekiyor" ifadelerini sarf etti.

"ONURUMUZU KAYBEDERSEK HER GÜN ÖLÜRÜZ"

"Belki size söyleyecek tek sözüm var" diyen Başkan Büyükakın, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Her gün ölümü hatırlamanız gerektiğidir. Sizlerin yaşında üniversite öğrencisiyken günde on veya on beş dakika ölümü düşünmeyi adet haline getirmiştim. Hala da bunu sürdürüyorum. Ölümü düşünmek size hayat verecektir. Ölümü düşünmek sizi istikametinizden saptırmayacaktır. Zorluklarla karşılaştığınızda yolunuzdan dönmeyi bile size düşündürtmeyecektir. Çünkü başka bir vesileyle de söyledim. İnsana bir hayat verilmiş ve o bir hayatı bir kez kaybedeceğiz. Size en büyük yapılacak kötülük nedir baktığınızda? Şeklen baktığınızda canınızı almalarıdır. Başka bir şey yapamazlar. Kaç kez alabilirler? Sadece bir kez alabilirler. Ama canınızı korumak için onurunuzdan, namusunuzdan, şerefinizden, vatanınızdan, milletinizden ve bayrağınızdan vazgeçerseniz ne olur? Ömür boyu bir zillete düşersiniz. "

"48 SAAT SONRA EVE UĞRAYABİLMİŞTİM"

"15 Temmuz gecesiydi eve uğradım, hanımla vedalaştım" diyerek o günleri bir kez daha hatırlatan Başkan Büyükakın, "Çocuklar daha ufaklar. Kardeşime uğradım ama benim aklımda bir şey var. Eve gelirler evden almaya kalkarlar. Çocukları da aşağıya indirin dedim. Ben evden ayrıldıktan 48 saat sonra eve uğrayabilmiştim. Hanım dedi ki 'Büyük kızla konuş, ağladı, korktu' dedi. Kızıma da size söylediğim şeyleri söyledim. Kızım insan hayatında kaç kez ölür. Anlamadı sorumu. İnsan bir kez ölür dedim. Nasıl yani dedi. Tekrar ettim, insan bir kez ölür kızım, dedim. Ama onurumuzu kaybedersek her gün ölürüz. Sadece bunu söyledim. Anladın mı dedim, anladım dedi. Sonra birkaç gün sonra hanım sordu, sen kızına ne dedin, diye bana sordu. Gülüyor artık, dedi. Mevzu ve gerçek hayatın anlamı da budur. " açıklamasını yaptı.

"ARKANIZDAYIZ VE DESTEĞİMİZİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Hayatın gerçek anlamını bildiğinizde bu hayatın ne olduğunu bildiğinizde istikametiniz kolay kolay sapmıyor, yolunuz bozulmuyor" vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, "Bu istikamet doğrultusunda hayatın anlamını gerçekten kavrayan gençler olmanızı ve bu yolda ayakları sabit olanlardan olmanızı dilerim, istikametiniz bozulmasın. Rabbim sizi bu yolda fedakar nesillerden eylesin. Neslinizi de o nesillerden getirsin inşallah? Şu ana kadar emek veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnşallah görevi devir alacak Yasin kardeşime başarılar diliyorum. Görevi devreden Muhammed kardeşime de teşekkür ediyorum. Sonuna kadar yanınızda olduğumu unutmamanızı istiyorum. Arkanızdayız ve desteğimizi vermeye devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

