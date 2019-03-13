Başkan Babaş: "Hem Hizmet Ürettik Hem de Kaynaklarımızı En Verimli Şekilde Kullandık"

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, hem hizmet ürettiklerini hem de hayata geçirdikleri projelerde kaynakları en verimli şekilde kullandıklarını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, hem hizmet ürettiklerini hem de Allah'ın rızasını kazanmak için büyük mücadele verdiklerini belirterek, "İnşallah bundan sonrada hem halkımıza hizmet edeceğiz hem de hakkımızı alacağız, hep birlikte olacağız diri olacağız beraber olacağız" dedi.

Kastamonu Belediyesinin kaynaklarını en verimli şekildi kullandıklarını anlatan Başkan Babaş, "Hem hizmet ürettik hem de belediyemizin kaynaklarının etkin ve verimli kullandık. Yine merkezi hükumetimize ayağı yere basan, insanlarımıza hizmet eden projeleri sunduk ve kabul gördü. Avrupa Birliği'ne projeler yaptık. Onlar da kabul edildi ve çalışmaları başladı. Bununla ilgili bazı projelerimiz bitti, bazı projelerimiz ise halen devam ediyor. Bu yüzden alnımız ak, başımız dik şekilde sizlerin karşısındayız. Tabii ki o kadar projeyi yapmak çok önemliydi ama sonucunda da Türkiye'nin en az borcu olan belediye olduk. O kadar proje üretin ama ne kadar borç bıraktın ne yaptın diye sorarlar insana. Biz de, o kadar projeyi yaptık ama şu anda Türkiye'de en az borcu olan Kastamonu Belediyesidir. Sadece İller Bankasına borcumuz 11 milyon TL vardır. Buraya da ödemelerimiz devam ediyor. Bu büyük başarıdır arkadaşlar. Bize borcu olan en yakın il ne kadar borcu var bir araştırılsın. Benim tahminim en yakınının 200 milyon TL gibi bir borcu vardır. Bu büyük başarıdır. Yani belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmek, bunları idare etmek önemli bir şeydir" diye konuştu.

"Kırık Barajı, merkezi hükumetle yerel yönetimlerin nasıl entegreli çalıştığının göstergesidir"

2014 yılında göreve geldiklerinde Kastamonu'nun baraj sorunu olduğunu hatırlatan Başkan Babaş, "2014 yılında göreve geldiğimizde Kastamonu'nun bir baraj problemi vardı. Yani Kırık Barajı, Kastamonu'ya 50 yıl içme suyu ihtiyacını karşılayacak aynı zamanda 92 bin hektarlık alanı da sulayacak bir baraj olacaktı. Bu baraj ekonomiye ve sosyal yaşama da ciddi manada katkısı olacaktı. Bizler hemen bunu başardık, yaptığımız ziyaretlerde Kırık Barajı'nın yatırım programına alınmasını sağladık. Bunu da milletvekillerimizle, il başkanlığımızla, teşkilatımızla, sizlerin destekleriyle başardık. Bunu bir ekip başardı. Hem belediye ekibimizde hem de teşkilatımızla milletvekillerimize başardık" şeklinde konuştu.

Kırık Barajı'nın yatırım programına alınmasıyla birlikte kısa zamanda çalışmalara başlandığını söyleyen Başkan Babaş, "Barajın yapım bedeli 115 milyon liradır. Burada bir yol vardı, yolunda başka bir tarafa alınması gerekiyordu ve onu da hallettik. 625 milyon liraya ihalesi yapıldı. Bu çok da azımsanamayacak büyük çaplı miktarlar arkadaşlar. Bu ilimiz için büyük bir yatırım. Baraj ise 115 milyon liraya ihale edildi. Yolu ise 625 milyon liraya ihale edildi. Kırık Barajı, şu anda kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bu bize şunu gösteriyor. Bir belediyenin yerel yönetim ile merkezi hükümet de entegre olduğu zaman nasıl bir hizmet gelebileceğinin açıksa örneğidir. Çünkü büyük bir proje olduğu için buradan sizlere bunu söylemek ihtiyacı duydum" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyesinin iki yıldır Türkiye'nin en temiz şehri seçildiğini vurgulayan Başkan Babaş, şöyle konuştu: "Çöp toplama, gürültü ve hava kirliliğinden oluşan bir değerlendirme sonucunda 2 yıl üst üste Kastamonu en temiz şehir seçildi. Ancak biz, bu kadar temizlik işini iyi yapıyoruz ama onu da değerlendiriyoruz. Topladığımız çöpleri Devrekani yolundaki düzenli Katı Atık Bertaraf Tesisinde çöpleri metan gazına çevirip ondan da elektrik enerjisi üreten bir belediye haline geldik. Yaklaşık 7 bin konutun elektrik ihtiyacını çöpten ürettiğimiz elektrik ile sağlıyoruz. Yani biz, topladığımız çöpümüzü de enerjiye çeviriyoruz. Kastamonu'da Turhan Topçuğu Şehir Parkı, Sinan Bey Parkı ve Cevizli Park yeniden yapıldı. Bu parklarda herkesin bildiği üzere sosyal bakımdan sıkıntılar vardı. Vatandaşlarımız buralarda oturmakta sıkıntı yaşıyordu. Bu konuda devamlı bizlere şikayetler geliyordu. Biz bu işi hallettik arkadaşlar. Buralar polisiye önlemlerle çözülmedi. Biz, buralara mobilyalar yerleştirdik. Buraları daha kullanışlı hale getirdi. Bu sayede buralardaki sıkıntıları da çökmüş olduk. Bu ne güvenlik görevlisi, ne polis ne de zabıtayla çözülmedi, bu bir sosyal belediyecilik örneğidir. Sosyal belediyecilik örneği göstererek buralardaki sorunları çözdük. Buralara mobilya dediğimiz oturma birimleri, kamelyalar yerleştirdik. Düzenli bir şekilde insanların etkin kullanacağı parklar haline getirdik. Bunun düşünenler ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, bunun ne kadar doğru olduğu kanaatine varacaklardır. Bakın bizler artık belediyeciliği nereden nereye getirmiş olduk. Bu nedenle bizler gerçekten işimizi biliyoruz, ne yapmamız gerektiğini planlıyoruz, ona göre yapıyor ve ona göre çalışıyoruz. Bu yüzden sizlerden yine 31 Mart'ta desteklerinizi ve oylarınızı bekliyoruz" - KASTAMONU

Kaynak: İHA