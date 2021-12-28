SİNOP (İHA) - Başkan Ayhan: "Bu yaz çok farklı bir Sinop olacak"

SİNOP - Kent Meydanı Projesi'nde çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Kışın biraz sıkıntı yaşayacağız ancak yaza ulaştığımızda çok farklı bir Sinop karşı karşıya kalacağız" dedi.

Kent Meydanı Projesi ile ilgili gelişmelerden bahseden Başkan Ayhan, "Sahil bandında çay bahçelerinin olduğu yerden başladı, konservatuar binası yıkıldı. 'Yaza yetişmek adına önce oraları tamamlayalım' dedik. Orası da mart ayına yetişecek. Çünkü Sinop'ta bir çay bahçesi kültürü var. Vatandaşımız deniz kıyısında çay içmekten, vakit geçirmekten keyif alıyorlar. Oradaki çay bahçelerinin yine aynı şekilde gene kendi yerlerine, daha modern hizmet verilecek şekilde tesis edeceğiz. Akabinde şehir kulübü binası, aynı fonksiyonla gene görevine devam edecek. Onun hemen üst tarafında Jandarma misafirhanesinin olduğu bölüm, onun da devir işlemleri yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na geçti. Orada da vatandaşlarımızın vakit geçireceği Millet Kıraathanesi gibi bir kafeterya hizmet verecek. Ben sayın bakan geldiğinde söz vermiştim. Demiştim ki 'eğer siz bu projeyi gerçekten hayata geçirecekseniz böyle bir şey yapacaksanız biz bu konuda elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Hatta ilk de biz binamızı yıkarız, ilk önce belediyeyi boşaltırız' demiştik. Sözümüzü tuttuk ve belediye binamızı boşalttık" diye konuştu.

"Sinop Belediyesi olarak 60 milyon TL'lik bir harcamadan kurtulduk"

Başkan Ayhan, 31 Mart seçimleri sırasında sunduğu projeler arasında yer alan Kent Meydanı Projesi için bakanlığın da devreye girmesiyle belediye bütçesinin büyük bir yükten kurtulduğunu ifade etti. Ayhan, "Seçim döneminde bizim de vaat ettiğimiz yaklaşık 60 milyonluk projeyi bakanlık bütçesiyle, belediye bütçesinden bir kuruş sardırmadan gerçekleşmesine katkı sağlamış oluyoruz. Bununla ilgili Ağız Diş Sağlı Binasının yıkıldığı yerde yapılan çarşı ile Sinop'ta bir takım şeyler var. Buna da şöyle bakmak lazım: 30 bin metre karelik bir alana bir proje yapılıyor. Yani hepimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, hepimizin içine sinecek şöyle fevkalade bir şey ortaya çıkmasındansa, artısının eksisini doğru yapmak lazım. Sinop Belediyesi olarak 60 milyon TL'lik bir harcamadan kurtulduk. Tarihi kale surları için Sinop Belediyesi Tarihi Kentler bilim üyesi bir belediyedir. Tarihi Kentler Birliği üyesi belediye başkanlığı binasının kale surlarının önünde olması bile beni çok cidden rahatsız eden bir husustur. Bunların hepsinden kurtulduk. Ancak tabii, kimi vatandaşımız Kent Meydanı Projesi'nde yapılan yerdeki zemin kaplamayı beğenmeyebilir, kimisi rengini beğenmeyebilir. Önemli olan ise bütününe bakmak gerek. Bizim sağlayacağımız faydaya bakmak lazım. Bu alandaki parsellerin bir kısmı milli emlak da olması dışında belediyemize aitte parseller vardı. Biz bu parsellerin geçici tahsisini yaptık. Yani Kent Meydan Projesi içerisinde belediyeye ait olan parsellerin tapusu hala Sinop Belediyesi'nde. Biz bir meclis kararıyla burada Kent Meydanı Projesi'nin hayata geçirilmesi yapılacak bütün iş ve işlemlerin belediyemize bildirilmesi, belediyemizin de görüşü alınması ve proje tamamlandıktan sonra tekrar belediyemize devredilmesi şartıyla diye bir meclis kararı aldık. Bu meclis kararıyla birlikte de meydan projemiz başladı. Evet, bu kış biraz sıkıntı yaşayacağız. Çünkü büyük iş makineleri, parklarda büyük çalışmalar olacak. Biraz sıkıntı yaşayacağız ama yaza ulaştığımızda çok farklı bir Sinop'la olacak" ifadelerini kullandı.