Başkan Altay: "Konya'daki birlik ve beraberlik gıpta ile takip ediliyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin istihdamına, ekonomisine, turizmine büyük katkı sağlayacak önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Genel Başkan Yardımcımızla, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla, Sağlık Bakanımızla,...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin istihdamına, ekonomisine, turizmine büyük katkı sağlayacak önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Genel Başkan Yardımcımızla, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla, Sağlık Bakanımızla, Bakanlarımızla, İl Başkanımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, mesai arkadaşlarımızla bu şehre daha fazla ne yapabiliriz diye gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Konya tarihinin yakaladığı en önemli fırsat olan bu birlik ve beraberlik gıpta ile takip ediliyor. Konya kazanıyor" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenlediği basın toplantısıyla gündemdeki konuları ve yatırımları değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki toplantıda geçen haftaki uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'e Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Altay, ayrıca 176'ncısı kutlanan Polis Haftası'nın da hayırlar getirmesini temenni etti.

"Konya tüm dünyaya yardım ulaştıran bir şehir"

Korona virüs gölgesinde ikinci Ramazan'ın yaşanacağını dile getiren Başkan Altay, "Camilerimiz açık ama teravih namazları toplu olarak kılınamayacak. Bizim için evlerimizi cami haline getirmek için bir fırsat. Çocuklarımızla birlikte ibadetlerimizi yapmak için bu Ramazan'ı da bu şekilde değerlendirelim. Konya Büyükşehir olarak biz açta açıkta kimse kalmaması için gayret ediyoruz. İnşallah Ramazan'da da gayretimiz sürecek. Ama Konya'nın hayırseverlerine, sanayicilerine, iş adamlarına da teşekkür ediyorum. Ramazan ayı adeta bir yardım seferberliğine dönüşüyor. Konya'nın tüm sokaklarında sivil toplum kuruluşlarımızın yardım dağıttığına şahitlik ediyoruz. Konya, sadece Konya'ya değil, tüm dünyaya yardım ulaştıran bir şehir. Tüm Konyalılara teşekkür ediyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

"Konya Aselsan, şehrin ihracatına büyük katkı sağlayacak"

Belediyelerin asli görevlerinden birisinin de şehirlerde istihdam oluşturmak olduğunu aktaran Başkan Altay, "Şehri ne kadar imar ederseniz edin; parklarını, yollarını ne kadar güzel yaparsanız yapın eğer insanlar iş bulamıyorsa bu şehirde yaşamanın bir anlamı olmaz. Onun için tüm projelerimizde istihdama katkıyı mutlaka değerlendiriyoruz. Konya'nın en önemli markalarından birisi artık ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası. ASELSAN Konya elhamdüllilah imalata başladı. Süreç tamamlandığında sadece ASELSAN'da 1.200 kişi çalışacak ve bunların 800'ü mühendis olacak. Konya Büyükşehir'in bu işe katkısı 1 milyon 570 bin metrekare arazimizi bedelsiz olarak Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilmesi için devredilmesidir. Böyle önemli bir yatırıma büyük bir katkı sağlamış olduk. İnşallah Teknoloji Endüstri Bölgemiz ilk meyvesini ASELSAN olarak verdi ama ikinci ve üçüncü yatırımlar için de görüşmelere devam ediyoruz. Süreç tamamlandığında 4 bin kişinin istihdam edilmesini planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Lojistik merkezimiz daha efektif çalışacak"

Konya'nın üreten bir şehir olduğunu ve son günlerde Türkiye'nin ihracat rakamlarının neredeyse 1,5 katı ihracat oranına ulaştığını hatırlatan Başkan Altay, "Ürettiğimizi limanlara ulaştırmanın yolu da Lojistik Merkez. Burası 1 milyon metrekarelik alanda açıldı. Şu anda hizmet veriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Devlet Demir Yolları ile Lojistik Merkezin daha efektif işletilmesiyle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah süreç tamamlandığında Lojistik Merkezi'miz Konya'ya çok daha önemli hizmetler verecek." açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan Eski Sanayi ve Karatay Sanayii'nin yeni yerine taşınma sürecinde olduğunu paylaşan Başkan Altay, "Burada istihdama iki büyük katkımız var. Birincisi bu işin yapımı sırasında ciddi bir istihdam oluşacak. Çünkü TOKİ yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık bir yatırım yapıyor. İnşallah süreç 36 ay içinde tamamlanacak ve Konya'mız bu güzel sanayiye kavuşacak. İkinci katkısı da iki sanayinin de mevcut fiziki haliyle artık şehrimize hizmet etmekten çok uzaktaydı. Dolayısıyla insanlar eleman çalıştırmak için neredeyse mekanı kullanamıyorlardı. Kendileri bile çalışmakta zorlanıyordu. Böylece buraya taşınmayla birlikte yeni istihdam imkanlarının oluşacağına da inanıyoruz. İnşallah Yeni Sanayi Sitesi hem yapım aşamasında hem de tamamlandıktan sonra Konya'da istihdama çok önemli bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Konya'yı daha çok dışa açmak yeni dönem hedeflerimizden"

Konya'nın istihdamıyla ilgili önemli vurgularından birisinin de turizm olduğunun altını çizen Başkan Altay, şöyle devam etti: "Konya çok güzel bir şehir. Konya'yı daha çok dışa açmak yeni dönemde hedeflerimizden birisi. Konya'nın güzelliklerini herkesin görmesini arzu ediyoruz. Konya, Çatalhöyük'ten itibaren 10 bin yıldır şehir hüviyetini korumuş dünyadaki ender yerleşim alanlarından birisi. Çünkü bazı medeniyetler bazı şehirleri ihya etmiş ama tarih süreci içinde onlar unutulmuş. Konya, bir payitaht şehir olarak bu büyüklüğünü, bu güzelliğini sürdürmeye devam eden şehirlerden. Bu manada şu anda yaptığımız en önemli işlerden birisi de Alaaddin Caddesi'ndeki cephe iyileştirmeleri. Birinci etabı tamamladık. Şimdi ikinci etapta 40 binadaki iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Projemizi İLBANK ve Çevre Bakanlığımızın katkısıyla yürütüyoruz. İnşallah tamamlandığında o bölgeye gelen ziyaretçilerimiz için adeta yeni bir nefes olacak. Burada ticarette büyük bir canlanma bekliyoruz."

Konya'nın turizmiyle ilgili de çok büyük bir çalışma yapılması gerektiğine belirten Başkan Altay, "Bunun için de bir Turizm Master planı çalışması başlattık ve Konya Turizm Master Planı tamamlandı. İnşallah bu çerçevede çalışmalara başladık. Konya'yı sadece Meram, Selçuklu, Karatay olarak değerlendirmiyoruz. Turizm potansiyeli olan tüm ilçelerde turizm ile ilgili önemli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Öne çıkan Akşehir, Beyşehir, İvriz gibi markalarımızı tanıtılması ile ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.

"Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümü"

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümünün de Konya açısından çok önemli işlerden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Elhamdülillah Mevlana Çarşısı'nın yıkımı bitti. Şu anda imalata başladık. Altın Çarşı'da da yıkım tamamlandı. İnşallah bu ayın sonu itibariyle orada da imalatı planlıyoruz. Süreç çok iyi ilerliyor. Korona nedeniyle zaten esnafımız birçoğu kapalıydı. Bu zaman dilimine gelmesi nedeniyle de inşaat çok hızlı yürüyor. Projeyi çizen dünyanın en önemli mimarlarından birisi. Bu da bizim için çok önemli bir artı. İnşallah yılsonuna gelindiğinde bu binaları ticarete kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Konya'nın en önemli markalarından birisinin de KOMEK olduğuna değinen Başkan Altay, "Şu anda 69 merkezde eğitimlerimiz devam ediyor. KOMEK'te iki önemli marka oluşturduk. Birisi Anatoya adıyla bir oyuncak markası oluşturuldu ve Zeybe bir çanta markasıdır. Bu iki marka üzerinde KOMEK kursiyerlerimizin ürettiklerinin pazarlanmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Tarıma 277 milyon TL'lik destek

Seçildikleri ilk günden itibaren kendilerine önemli bir hedef belirlediklerini vurgulayarak konuşmasını sürdüren Başkan Altay, tarım destekleriyle ilgili şunları söyledi. "Konya bir tarım şehri. Tarımsal destekler konusunda bugüne kadar 210 milyon liralık sulama, 67 milyon liralık da fiden ve fide desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya olduk olmaya da devam edeceğiz."

Başkan Altay, "Arazilerimizi tarıma kazandırıyoruz. Geçtiğimiz yıl 1,5 milyon kilometrekare alanda tarımsal üretim için tohum ekimi gerçekleştirdik. Burada amacımız Konya'da suya dayanıklı tohumlarla ilgili bir deneme üretimi yapabilmek. Meram'da ve Kulu Ömeranlı'daki boş arazileri tarıma kazandırdık. Buradan elde ettiğimiz gelirleri de sosyal destek de kullanmaya arzu ediyoruz" dedi.

KOSKİ'den iki yılda 474 milyon liralık yatırım

Başkan Altay, son iki yılda 31 ilçede KOSKİ olarak 474 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiklerini belirterek, ilçelerdeki altyapı yatırımları ve şehir merkezindeki Keçili Kanalı Ana Kolektör Hattı, Sancak-Büsan, Real-Otogar, Sille AK - Barış Caddesi, Akıncılar - Kent Plaza, Karatay Sanayi, Gazze Caddesi - Tıp Fakültesi, Kanalizasyon 3. Bölge Ana Kollektör Hatlarıyla ilgili de bilgi verdi. Başkan Altay, şehir genelinde yaptıkları atık su arıtma tesisleriyle ilgili de şunları söyledi: "İlçelerin bir kısmında atık su arıtma tesisleri yok. Son 2 yılda Karapınar Atık Su Arıtma Tesisini tamamladık. Bu yıl Tuz Gölü'nü koruma kapsamında Cihanbeyli, Gölyazı, Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesislerinin imalatına başladık. Yine Beyşehir'i koruma kapsamında Huğlu ve Üzümlü'de de Atık Su Arıtma Tesisi'ne başladık. İnşallah bu yıl Çumra ve Ilgın'da da başlayacağız. Yüz milyonlarca lirayı bunun için harcıyoruz. Konya'nın atık su arıtma ile ilgili problemlerini çözmeyi hedefliyoruz. Bu, Konya'nın en önemli konularından birisi."

Konya olarak su fakiri bir şehirde yaşadığımızı kaydeden Başkan Altay, "Lütfen suyu tasarruflu kullanalım. İsraf etmeyelim. Özellikle iklim değişikliğinden sonra Konya'nın en önemli meselelerinden birisi su oldu. Ne kadar dışarıdan su getirirsek getirelim en önemli iş, mevcut su varlığımızı tasarruflu şekilde kullanmak. Bunun için ciddi kampanyalar yürütüyoruz. Kayıp-kaçaklarımızı azaltmakla ilgili de çalışmalar yürütülüyor. Sadece 2020 yılında yaptığımız kayıp-kaçak çalışmasıyla 13 milyon metreküp suyun boşa gitmesini önledik. Konya merkezde Avrupa standartlarında merkez dışındaki 28 ilçemizde de Avrupa standartlarına getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" cümlelerini kullandı.

"Sille'deki cephanelik Çumra tarafına taşınıyor"

Sille'deki Cephanelik konusunda da sona gelindiğine paylaşan Başkan Altay, "İnşallah 2 ay içerisinde cephaneliğin taşınacağı Çumra bölgesinde imalata başlamayı planlıyoruz. En geç 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Sille'deki cephanelik şehir merkezinde çok yakın bir alandan taşınmış olacak. Bizim için çok önemli bir güvenlik problemi oluşturuyordu. Çumra'da yerleşim yerlerinden uzak ve en önemlisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık yeni tip mühimmatını depolayabileceği standartta bir tesis inşa ediyoruz. Cephaneliğin bulunduğu 1 milyon 878 bin metrekarelik alanda Konya Büyükşehir Belediyemize rezerv alan olarak devrediliyor. Burada 2 katlı ve 4 katlı binalardan oluşan bir mahalle inşa etmeyi planlıyoruz. Bu inşa ettiğimiz alandan oluşacak gelir de kentsel dönüşüm faaliyetlerinde kullanılacak. Konya'nın menfaatine bir anlaşma gerçekleşmiş oldu Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmasında Akyokuş Kasrı projesine de değinen Başkan Altay, "Bunu ilk kez kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu bölgede Konya'ya yakışır bir restoran, kafeterya ve seyir terasları inşa edeceğiz. Konya mutfağının en güzel örneklerini burada gerçekleştiriyoruz. Konya mutfağının öne çıkması için yaptığımız çalışmalarda da burası aynı zamanda Mutfak Sanatları Merkezi olarak da kullanılacak. Konya'nın yeni çekim merkezlerinden birisi olacak. 11.200 metrekarelik bir alanda Konya yakışır bir restoran için iki ay içerisinde imalata başlamayı planlıyoruz" dedi.

Başkan Altay son olarak geçen yılki Ramazan ayında başlattıkları güzel uygulamayı bu yıl da sürdüreceklerini dile getirerek, "7-10 yaş arasındaki çocuklarımıza ilk oruç hediyesi vermeyle ilgili çalışmamız devam edecek. Geçen yıl çok yoğun bir talep olmuştu. Bu yıl sayıyı 42 bine çıkarıyoruz. İnşallah çocuklarımızın Ramazan'da zihinlerinde bir hatıra kalsın diye 42 bin çocuğumuza ilk kez oruç tuttuklarını beyan ettiklerinde Konyalılar adına bir hediye göndermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu birlik ve beraberlik Konya için fırsattır"

Başkan Altay, "Tüm bu işlerin arkasında kocaman bir emek var. 'Hep birlikte el ele verdik Konya'nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz' sözü artık slogan olarak kullanılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Genel Başkan Yardımcımızla, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla, Sağlık Bakanımızla, İl Başkanımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, mesai arkadaşlarımızla bu şehre daha fazla ne yapabiliriz diye gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Bu birlik ve beraberlik Konya tarihinin yakaladığı en önemli fırsattır. Bu birlik ve beraberlik gıpta ile takip ediliyor. Konya kazanıyor. 2024 yılına geldiğimizde bir geriye dönüp baktığımızda Konya'da bu 5 yılda ne kadar çok şeyin değiştiğine hep birlikte şahit olacağız. İnşallah Konya'nın emanete sahip çıktığı gibi biz de 2024'e kadar bu emanete sahip çıkacağız ve Benim Şehrim Projesi kapsamında söylediğimiz her şeyi fazlasıyla yerine getireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Altay, basın mensuplarının sorularını cevapladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı