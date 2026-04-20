Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Güneşlendiği sırada Prens Harry ve Meghan Markle’ın gelişiyle keyfi bölünen ancak yerinden kıpırdamayı reddeden bir kişi, o anların görüntülerinin yayılmasıyla övgü topladı.

Sussex Dükü ve Düşesi, geçtiğimiz Cuma günü resmi programlarında yer almamasına rağmen Sidney’deki Bondi Plajı’nı ziyaret ederek büyük bir kalabalığı etrafına topladı.

Geçen yıl 14 Aralık’ta gerçekleşen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının mağdurları ve müdahale ekipleriyle özel bir görüşme yapan çift, ardından cankurtaran gösterisini izlemek üzere kıyıya indi. O sırada çevreleri onlarca hayran ve her adımlarını takip eden kalabalık bir medya grubu tarafından sarıldı.

Görüntülerde, grubun tam o sırada havlusunun üzerinde yüzüstü uzanan ve çevresindeki kargaşaya en ufak bir tepki vermeyen bir kadının yoluna doğru yürüdüğü görülüyor.

Kadın, Prens Harry’nin durumu fark edip onu işaret etmesine rağmen ne yol açmaya çalıştı ne de VIP misafirleri fark ettiğini belli etti; sakince kitabını okumaya devam etti.

"Bondi plajındaki kadın zerre oralı olmuyor" başlığıyla paylaşılan bir gönderi, Reddit’te yüzlerce yorum alırken; birçok kişi kadını "keyfini bozmayan kraliçe" ilan etti. Bir kullanıcı, "İşte tam bir Bondi tavrı," derken bir diğeri, "Şu kadına bir madalya verin!" yorumunu yaptı. Bir üçüncü kullanıcı ise "Bu kadına bayıldım!" diye ekledi.

Birçok kişi kadının yerinden kalkmama kararını savunarak, plaja ilk gelenin o olduğunu belirtti. Bir kullanıcı, "Plaj halka açıktır, istediği yerde uzanabilir," diye yazdı.

Bir diğeri ise organizasyonu eleştirdi: "Bu etkinliği kim planladıysa, bir grubu plajda öylece yürütüp hiçbir uyarı yapmadan insanların tepesine çıkarmaktan daha bilinçli davranmalıydı."

Başka bir yorumda ise, "Bence ne olup bittiğini bile anlamadı; çekilmek için yeterli vakti yoktu, bu yüzden yerinde kaldı. Eğer kalkmaya çalışsaydı o kalabalık tarafından ezilirdi," denildi.

Bu olay, Harry ve Meghan'ın 2018'deki yeni evli halleriyle yaptıkları ziyaretten bu yana popülaritelerinin azalıp azalmadığına dair bir tartışma da başlattı.

Bir kullanıcı, "Bu yeni bir şey değil; kraliyet üyeleri yanlarındayken onları zerre umursamayan insanların olduğu pek çok fotoğraf var," dedi.

Bir başkası ise, "Yıl 2026, artık kimse kraliyet ailesine 20 yıl öncesindeki gibi tapmıyor. Böyle daha çok insan görmeye alışın," diye ekledi. Bir diğer yorumda ise kısa ve öz şekilde, "Kraliyet gider, kadının hayatı devam eder," denildi.

Harry ve Meghan daha sonra Sidney Limanı'nda bir yelken gezisine katıldı, düşesin öncülük ettiği bir kadın etkinliğine uğradı ve dört günlük yoğun Avustralya turunu Allianz Stadyumu'ndaki bir ragbi maçıyla noktaladı.