İzmir'de genç doktorun öldüğü kazanın kamera kaydına ulaşıldı

İzmir’in Menderes ilçesinde otomobiliyle bariyere çarparak hayatını kaybeden doktorun kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BARİYERE ÇARPTI, ARAÇ ALEV ALDI

İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde 18 Nisan’da meydana gelen kazada, Beyza Nur Pürmüs’ün (25) kullandığı otomobil beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin gişelere doğru ilerlerken kontrolünü kaybedip bariyere çarptığı anlar yer aldı.

GENÇ DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası yangın söndürülürken yapılan incelemede Beyza Nur Pürmüs’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Pürmüs’ün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden geçen yıl mezun olduğu ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi.