Başkan Akkaya'dan Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara hediye

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle şehir genelindeki kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayıp onlara hediye verdi.

Başkan Akkaya ziyaretleri kapsamında ilk olarak Salı Pazarı'na giderek burada alışveriş ve satış yapan hanımlara hediye dağıttı. Pazardaki hanımların Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Akkaya, pazar yerindeki erkek satıcılara da eşlerine götürmeleri için mutfak önlüğü verdi. Başkan Akkaya pazarın ardından Müze Meydanı ve İnönü Kavşağında yolda yürüyen hanımların gününü kutlayıp, hediye verdi. Başkan Akkaya Kadınlar Günü ziyaretleri kapsamında Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ederek buradaki sınıflarda kurs gören hanımlarla buluştu. Kursiyer hanımlara ve eğitmenlerine hediye vererek Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Akkaya, kurslar hakkında da bilgi aldı.

Kadının elinin değdiği her işte başarı olduğunun altını çizen Başkan Akkaya, "Toplumumuzun birleştirici ve koruyucu unsuru olan kadınlarımız, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok payı olan aile ve toplum hayatının temel direğidir. Bu özel günde başta şehit eşleri ve anneleri olmak üzere; şefkatin fedakarlığın ve üretkenliğin simgesi olan tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyorum" dedi. - KONYA