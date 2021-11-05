Basında ÖzÜ - 60 Lider Kadın Daha Yönetim Kurullarına Hazır

"YÖNETİM KURULU'NDA YER ALDIĞIM YÖNETİM KURULUNDA KADIN DERNEĞİ (YKKD), TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ GİDERMEK İÇİN BİRÇOK PROJE GERÇEKLEŞTİRİYOR. YKKD, "YÖNETİM KURULLARIMDA DAHA FAZLA KADININ YER ALMASINI AMAÇLIYOR.

Ocak 2017'de kurulan Yönetim Kurulunda Kadın Dernegi'nin (YKKD) 2012'den bu yana yürüttüğü "Şirketler Arası Mentorluk ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programımın Ocak 2020'de başlayan 4'üncü dönemi sona erdi. Lider kadınlar için Özyeğin Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenledi. Yaklaşık iki yıl boyunca Türkiye'nin önde gelen is liderlerinden mentorluk alan ve eğitim modüllerini tamamlayan mezunlara sertifikaları takdim edildi. 5'inci dönem, Ocak 2022-Haziran 2023 tarihleri arasında planlanıyor.

YKKD Danışma Kurulu Başkanı & Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı & Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi MURAT ÖZYEĞİN: Hedeften hala çok uzağız

Törene ev sahipliği yapan Özyeğin Üniversitesinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. "Yönetim Kurulunda Kadın" meselesi çok önemli. Hedeften hala çok uzağız; ancak buradaki enerji ve birlikteliği gördükçe hedefe hızlanarak yaklaştığımızı hissediyorum.

Buradan akacak ciddi bir çarpan etkisi var. Çarpan etkisini en cok girişimcilikte yasadım. Nasıl ki, girişiminizden elde ettiğiniz geliri yine aynı ekosisteme fayda olarak geri döndürüyorsunuz, burada da aynı enerjiyi gözlemliyorum. Sizler Şirketlerin karar kademelerinde yer aldıkça, kurumlar da bu katkıyı hissettikçe isimiz daha kolaylaşacak Danışma Kurulu Başkanlığı nedeniyle geçtiğimiz dönem ara verdiği mentorluk sürecine yeni dönemde geri döndüm. Bu karşılıklı öğrenme yolculuğundan mentorlar da en az mentiler kadar faydalanıyor.

135 KADIN, ÖNEMLİ GÖREVLERDE

Programın ilk üç döneminde 137 üst düzey kadın yönetici mezun oldu. 4'üncü dönemde katılan 60 yeni lider kadın ile birlikte YKKD Menti ağı 197 kişiye ulaştı. 135 lider kadın, Türkiye'nin önde gelen kurum ve STK'larının yönetim kurullarında yerini aldı.

ETKİN İŞ İNSANLARI İLE 18 AY SUREYLE 9 GÖRÜŞME

TÜRKİYE'NİN ilk ve tek "Yönetim Kurulunda Kadın Programı"nda her dönem dünyasının en etkin iş insanları ile 18 ay süreyle ortalama 9 görüşme; Bağımsız HANDE YAŞARGİL: Kenetlenen bir kız kardeşlik m ruhu yarattık 18 ay sürüyor. Bu kapsamda; mentiler, mentorların tavsiye ve rehberlikleriyle hem "Yönetim Kurulu" üyeliğine hazırlanıyor hem de netvvork ağını genişletiyor. Program ayrıca, Türk iş Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı; iş ve akademik dünyadan tecrübeli isimler ile farklı konularda eğitim, seminer, panel ve konferanslara katılım gibi fırsatlar da içeriyor.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Türkiye'de yönetim kurulu üyesi olmaya uygun yetkinlik ve tecrübeye sahip üst düzey kadın yönetici aday havuzu büyütmek Yönetim üye seçen/atayan karar vericiler ile yüksek potansiyelli kadın yöneticileri bir araya getirmek Mentorların tavsiye ve rehberlikleri ile kadın adayların yönetim kurulu üyeliğine doğru donanımları güçlendirmek Ülkemizin önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu başkanlarının farklı özelliklerdeki kadın yöneticileri yakından tanıyabilmesini ve onları uygun pozisyonlara tavsiye etmelerini sağlamak Bugün, 200 kadının bir arada olduğu, en küçük basarı ve zorlukta dahi inanılmaz bir güçle kenetlendiği bir kız kardeşlik ruhu yarattık. Bunu beraber oluşturduk, hep birlikte büyüteceğiz. Hepimizi bu davanın savunucuları olarak görüyorum. Bir aradayız, bu uzun yolu kol kola yürüyoruz. Ülkemizin ekonomisini şekillendiren şirketlerimizin karar mercilerinin en tepe noktası olan "yönetim kurullarfnda yeterince kadın görene kadar durmayacağız. Bu yolculukta birlikte yürüdüğümüz, en büyük destekçilerimiz mentorlara ve Danışma Kurulu'na teşekkür ederim. Mezun olan Dördüncü Dönem YKKD Mentilerimizi de kutlarım.

AKREDİTE EDEN KURUMLAR

YKKD'nin özgün programını; İstanbul Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Argüden Yönetişim Akademisi akredite ediyor.

İŞTE ÖDÜL TAKDİMLERİ

YKKD Mezunları sertifikaları, YKKD Danışma Kurulu Başkanı G FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, YKKD Başkanı Hande Yaşargil, YKKD Eş Başkanı Burçak Güven ve YKKD Başkan Yardımcısı Arzu Aslan Kesimer'den teslim aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet