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Osmaniye Kadirli'de Huzur Çam eşine Kadirli turplu gül buketi hazırlattı

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Osmaniye Kadirli'de Huzur Çam eşine Kadirli turplu gül buketi hazırlattı Haber Videosunu İzle
Osmaniye Kadirli'de Huzur Çam eşine Kadirli turplu gül buketi hazırlattı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Huzur Çam, eşi Damla Çam'a güllerin arasına coğrafi işaretli Kadirli turpu yerleştirilen özel bir buket hazırlattı. Çam, hem eşine sürpriz yapmak hem de Kadirli'nin Türkiye'de turp üretiminde ilk sırada yer almasına dikkat çekmek istedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Huzur Çam, eşi Damla Çam'a güllerin arasına yerleştirilen coğrafi işaretli Kadirli turpundan oluşan özel bir buket hediye ederek hem sürpriz yaptı hem de memleketinin önemli tarım ürününe dikkat çekti.

Türkiye'de turp üretiminde ilk sırada yer alan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Huzur Çam, eşine farklı ve anlamlı bir hediye vermek istedi. Klasik çiçek buketlerinden farklı olarak güllerin arasına Kadirli turpu yerleştirilmesini isteyen Çam, hazırlattığı özel buketi eşi Damla Çam'a hediye etti.

Memleketine duyduğu sevgiyi eşine olan sevgisiyle birleştirmek istediğini belirten Huzur Çam, "Kadirli'miz Türkiye'de turp üretiminde birinci sırada. Ben de hem ilçemizin coğrafi işaretli ürününü ön plana çıkarmak hem de memleketimi ne kadar seviyorsam eşimi de o kadar sevdiğimi göstermek istedim. Bu nedenle güllerin arasına turp koydurarak eşime farklı bir sürpriz hazırladım" dedi.

Güllerle turpun bir araya getirildiği sıra dışı buket, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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