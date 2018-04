Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Fetö'cü Teröristlere Birliğimizi Gösterebilmişsek İçimizdeki Ahmed...

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, birlik ve beraberlik gösterebilmişsek; içimizdeki Ahmed Yeseviler, Mevlanalar, Yunuslar sayesindedir. Mezhep fitnesi üzerinden, etnik tahrikler üzerinden, kadim müştereklerimizi yok etme niyeti üzerinden yayılmaya çalışılan ayrılık rüzgarları, şayet biz bu mübarek zatların yolundan gittiğimiz müddetçe asla etkili olamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenen Türkmen Alevi Bektaşi Vakfının dördüncüsünü düzenlediği "Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri" programı gerçekleştirildi. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Çavuşoğlu, Rumeli kökenli biri olarak Rumeli'den ve tüm Balkanlardan gelen davetlilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Böyle bir projeyi başarıyla gerçekleştiren Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir'i tebrik eden Çavuşoğlu, "Hazreti Ali Efendimizin şehadet yıl dönümüne de denk gelen bu etkinliğimizin, Hazreti Peygamber Efendimizin (SAV) can yoldaşı, ehl-i beyti, kutlu yeğeni Hazreti Ali Efendimizi ve onu rehber edinerek bu coğrafyanın İslamlaşmasına vesile olan gönül erlerinin cümlesine Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Anadolu'yu bir Müslüman yurdu yapan Hoca Ahmed Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Tapduk Emre, Yunus Emre, Ahi Evran, Saru Saltuk ve Şeyh Edebali gibi nice gönül erenleri, bu topraklara, akılla imanı, ilimle ahlakı buluşturan öyle bir tohum ekmişler ki, bu coğrafyada yeşeren bu tohum, dünyanın bugün yaşadığı tüm acıların çaresi ve insanlığın yegane umududur. Bugün Batı, çoğulculuk, barış, hümanist değerler gibi değerlerin arayışında iken, Anadolu'da sevginin, merhametin tohumları yüzyıllar öncesinde çoktan filiz vermeye başlamıştı. Ülkemizin manevi ve tarihi kimliğinin bir ilmek gibi dokunmasında bu gönül insanlarının çok emeği vardır. Onların hayatı, kişiliği, düşüncesi, bu topraklarda asırlardır kök salmıştır. Bugün 3 milyondan fazla mülteciye kucak açabiliyorsak, Afrika'dan Uzak Doğu'ya, 5 kıtada 170'e yakın ülkeye dostluk elini uzatabiliyorsak, işte bu Hoca Ahmet Yesevi'den günümüze gönül erlerinin 11. yüzyıldan itibaren bu topraklarda yeşerttiği değerlerin köklülüğü ve gücü sayesindedir. Bugün bu topraklarda, bu büyük gönül erlerinin izinden giden 80 milyon vatan evladı, barış ve hoşgörü içinde birlik ve beraberliğini her geçen gün daha bir pekiştiriyor. Yediden yetmişe insanımıza, özellikle ilkokuldan üniversiteye kadar yetişme çağındaki çocuklarımıza ve gençlerimize, peygamberler başta olmak üzere sahabe efendilerimizi, Allah dostlarını, hayatımızı şekillendiren örnek ve önder insanları, hayatlarını, mücadelelerini, kimlik ve kişiliklerini, eserlerini doğru biçimde öğretmek, gönül erlerinin örnekliğini gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Eğitim sistemimizin milli olma karakteri de buradan gelmektedir. FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, birlik ve beraberlik gösterebilmişsek; içimizdeki Ahmed Yeseviler, Mevlanalar, Yunuslar sayesindedir. En başta 250 şehidimizi biz böyle değerlendiriyoruz. FETÖ'cülerin gasp ettiği tanka tüfeğe karşı duran milletimizin her bir ferdi bu kadim ve güçlü ruhun sahibidir. Mezhep fitnesi üzerinden, etnik tahrikler üzerinden, kadim müştereklerimizi yok etme niyeti üzerinden yayılmaya çalışılan ayrılık rüzgarları, şayet biz bu mübarek zatların yolundan gittiğimiz müddetçe asla etkili olamayacaktır" şeklinde konuştu.

"Dünyadaki tüm mazlumlara sevgi ve merhamet elini uzatmak için gayret sarf ediyoruz"

"Bu coğrafyanın dünyaya söyleyeceği çok şey var. Yeter ki, tarihi ve kültürel mirasımızı bugün tüm dünyaya tercüme edebilelim" diyen Çavuşoğlu, gerçek özgürlüğün, çoğulculuğun kodlarının birer birer ortaya çıkarılıp temsil edilmesi gerektiğini ifade etti. İlim, iman ve aşkın insanı kanatlandırdığını dile getiren Çavuşoğlu, "Hikmete dayanan bir ilim, gerçekten Allah'a yaslanan bir iman ve milletimize olan aşkla bu kanatları takıp, hedefimize doğru milletçe yükselelim. Kadim medeniyetimizin izlerini takip ederek, kan ve ateş gölü haline gelen dünyamıza umut olalım. Emin olunuz ki, Hoca Ahmet Yesevi'den, Mevlana Hazretlerine, Yunus Emre'den Saru Saltuk'a nice erenlerin şahsı manevileri, bizden bunu bekliyorlar. Bıraktıkları bu sevgi medeniyetinin tohumlarının meyvelerini üzerimizde görmek istiyorlar. Geçmişte bu coğrafyanın manevi mimarları nasıl bir sevgi ve merhamet medeniyeti inşa etmişlerse, bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu necip millet, dünyanın neresinde bir mazlum, bir mağdur varsa sevgi ve merhamet elini uzatmaya devam etmektedir. Aslen Rumelili bir Başbakan Yardımcısı olarak, faaliyetlerinden sorumlu olduğum Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı gibi kuruluşlarımız, Hoca Ahmet Yesevi ve nice gönül insanlarının yolundan giderek, din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin dünyadaki tüm mazlumlara yetişmek ve sevgi ve merhamet elini uzatmak için gayret sarf etmektedirler. Bazen bu insani çabalarımızın nedenini merak edip soranlar oluyor. 'Niçin Türkiye gibi çok uzak bir ülkeden buralara kadar gelip bu yardımları ve destekleri yapıyorsunuz?', diye soruyorlar. Onlara tek bir cümle ile cevap veriyoruz, 'Bizi ve sevgi medeniyetimizi tanımanız için' deyince şaşkınlıkla karşılanıyoruz. Bu ülkenin birliği ve beraberliği, dirliği ve iradesi var oldukça, ülkemizin tarihinden ecdadından miras aldığı bu medeniyeti dili, insanlığın yegane umudu olmaya devam edecektir. Bu etkinliğimizin ve bu anlamlı buluşmamızın, irfanı, hikmeti ve aşkı kaybettiğimiz bu çağda yeni bir kandil yakmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"21. yüzyılda sevgi, kardeşlik için mücadele verdik"

Programda konuşan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir ise bulunduğumuz coğrafyanın kolay kazanılmadığını ifade ederek, "Çıktığımız bu yolda hiç kimseye kötü gözle bakmadık, hiç kimseye kin tutmadık. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsak da 21. yüzyılda sevgi, kardeşlik için mücadele verdik. Günümüzde sadece Müslüman aleminde savaş var. Bizi Türk, Kürt, Alevi, Sünni diye ayırmaya çalışan Avrupa'daki bazı ülkeler ve maşaları Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışıyor. 15 Temmuz'da ellerinden geleni yaptılar ama yüce Türk milleti ilk günden itibaren dik durdu. Biz biriz, tek yumruğuz. Bugüne kadar biz bu coğrafyada birbirimize kız alıp vermişiz. Afrin'de askerimiz Türkiye'nin huzuru için operasyon yapıyor, bazı akademisyen ve siyasiler de dil uzatıyor. Bu ülkede yaşayan, havasını soluyup, suyunu içen ve askere dil uzatanlar alçaktır" diye belirtti.

Konuşmaların ardından Genel Başkan Özdemir, Çavuşoğlu'na Hazreti Ali'nin kılıcını hediye etti. - ANKARA