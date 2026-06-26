Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları sırasında gerçekleştirilen antrenmanda eğlenceli anlar yaşandı. Çift kale maç öncesinde futbolcuların takım seçimi sırasında Mattéo Guendouzi'nin hangi takımda oynayacağı kısa süreli bir rekabete neden oldu.

GUENDOUZİ İÇİN TATLI REKABET

Takım arkadaşlarının Guendouzi'yi kendi ekiplerinde görmek istemesi üzerine yaşanan diyaloglar ve küçük çaplı çekişme antrenmana damga vurdu. O anlar kulüp kameralarına da yansırken, futbolcuların Fransız orta sahayı kadrolarında görmek için adeta yarıştığı görüldü.

TARAFTARLARDAN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Görüntülerin paylaşılmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Guendouzi'nin takım arkadaşları arasındaki değerine dikkat çekti. Sosyal medyada birçok taraftar, "Ne kadar büyük topçu", "Takımın gözdesi oldu" ve "Herkes aynı takımda olmak istiyor" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Haberler.com