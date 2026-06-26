Oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu

Antalya'da oto elektrik ustası sabah erken saatlerde gelerek açtığı iş yerinde ölü olarak bulundu. Şahsın çok sayıda rahatsızlığı olduğu ve yakın zamanda ameliyat olduğu öğrenildi.

Olay, sabah 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 659 Sokak üzerinde bulunan bir oto elektrikçi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahim Kuğra (64) sabah erken saatlerde iş yerine geldi. Bir süre sonra iş yerinin kapısını açık gören komşuları Kuğra'nın yanına gitti. İş yerinden içeriye giren vatandaşlar Kuğra'yı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olayın 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakın zamanda ameliyat olmuş

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Rahim Kuğra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kuğra'nın yakın zamanda bağırsaklarında ki problem nedeniyle ameliyat olduğu öğrenilirken, belediye tabibi Kuğranın ölümünü şüpheli buldu. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Rahim Kuğra'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı