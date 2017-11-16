Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı Ziyaret Etti
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs sorununda bundan sonraki aşamaların ne olacağını kestirmek zor. Orada durum ne olursa olsun vazgeçilmeyecek konu bellidir.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs sorununda bundan sonraki aşamaların ne olacağını kestirmek zor. Orada durum ne olursa olsun vazgeçilmeyecek konu bellidir. Bizim hedefimiz, ekonomimizle, demokrasimizle, sağlığımızla, eğitimimizle her şeyimizle bıkmadan usanmadan daha iyi, daha güzel bir noktaya varmaktır." dedi.
Akıncı, KKTC'nin kuruluşunun 34. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve beraberlerindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kuruluş yıl dönümü kutlamalarında sizleri de aramızda görmek büyük mutluluk." ifadesini kullandı.
Türkiye'de sağılık alanında gerçekleşen dönüşümü büyük bir ilgi ve övgüyle takip ettiklerini belirten Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kıbrıs'ta yıllar önce sağlıkla ilgili yerel olarak çözemediğimiz bir sorun olduğunda halktan en başta gelen talep, kendilerini İngiltere'ye göndermemizdi. Bir yolunu bulup bunu sağlamamızı istiyordu vatandaşlar. Şimdi böyle bir talep duymuyorum. Hatta memnuniyetle öğreniyoruz ki İngiltere'den bile Türkiye'ye gitmek isteyen, şifa bulmak isteyen hastalar var. Bu, Türkiye'nin sağlık alanında geldiği noktayı bize gösteriyor."
Akdağ'ın Kıbrıs ile ilişkiler konusunda görevlendirilmesinin KKTC için büyük bir şans olduğunu dile getiren Akıncı, sağlık alanındaki asıl hedeflerinin hastaları Türkiye'ye bile sevk etmeden tedavilerini sağlamak olduğunu anlattı.
Kıbrıs Türk halkının başaramayacağı hiçbir şey olmadığını ifade eden Akıncı, "Kıbrıs sorununda bundan sonraki aşamaların ne olacağını kestirmek zor. Orada durum ne olursa olsun vazgeçilmeyecek konu bellidir. Bizim hedefimiz, ekonomimizle, demokrasimizle, sağlığımızla, eğitimimizle her şeyimizle bıkmadan usanmadan daha iyi, daha güzel bir noktaya varmaktır. Üzerimizdeki haksız ambargoları aşmanın yollarını da bütün gücümüzle çalışarak bulacağız." diye konuştu.
"KKTC potansiyeli çok yüksek bir ülke"
Başbakan Yardımcısı Akdağ da, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü Kıbrıs Türk halkıyla kutlamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.
Kuruluş etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen törenlerin çok güzel geçtiğini belirten Akdağ, halkın gösterdiği coşku ve ortamın kendisini duygulandırdığını ifade etti.
Akdağ, Türk milletinin Kıbrıs'ta güçlü bir "çınar" gibi durduğunu kaydederek, "Kötü niyetliler veya buradaki toplumun, Kıbrıs Türk halkının haklarını anlamayanlar, anlamak istemeyenler varsın anlamasınlar. Ben Kıbrıs ilişkileriyle görevlendirildiğim ilk günden beri şunu görüyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti potansiyeli çok yüksek bir ülke." dedi.
KKTC'yi Türkiye'den ayrı tutmadıklarını dile getiren Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye çok önem verdiğini ve bu coğrafyaya gönül gözüyle baktığını aktardı.
"Altyapıyı hazırlamak ve sistemi rehabilite etmek lazım"
Recep Akdağ, gelecek iki sene içeresinde KKTC'de çok ciddi yatırım hamleleri yapılacağını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Yoğun projelerimiz var, süratle onları hayata geçireceğiz. Sulama ve adaya elektrik getirme projelerimiz var, onların üzerinde çalışıyoruz ama benim ilk günden beri gördüğüm, vatandaşın sağlık açısından büyük bir talebi var. Tabii sağlık talebini karşılamak için sadece mükemmel hastaneler yapmak ya da sağlık merkezleri yapmak yetmiyor. Altyapıyı hazırlamak ve sistemi rehabilite etmek lazım. Bunu yapabiliriz."
Türkiye'de hayata geçirilen sağlıkta dönüşüm programının bugün bütün dünyanın sadece takdir ettiği değil, öğrenmek istediği büyük bir çalışma olduğuna işaret eden Akdağ, bu programın bir benzerinin de KKTC'de yapılabileceğini söyledi.
Kıbrıs Türk halkıyla Türkiye arasındaki yakın münasebetin KKTC'nin geleceği açsından çok önemli olduğunu ifade eden Akdağ, bu konuda Türkiye'nin KKTC'ye elinden gelen desteği vereceğini belirtti.
Ziyaretin ardından Akdağ, Kasırga ve beraberindeki heyet, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.
Akdağ, daha sonra Cumhurbaşkanı Akıncı'nın KKTC'nin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlediği resepsiyona katıldı.