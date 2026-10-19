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Kuyumcu dükkanından 5,6 milyon TL'lik soygun kamerada

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Kuyumcu dükkanından 5,6 milyon TL'lik soygun kamerada Haber Videosunu İzle
Kuyumcu dükkanından 5,6 milyon TL'lik soygun kamerada
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Gaziantep'te kar maskeli ve tabancalı 3 şüpheli girdikleri dükkanda kuyumcuya biber gazı sıkıp, 5 milyon 650 bin TL tutarında 850 gram altını alıp kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep’te yüzlerini kar maskesiyle gizleyen silahlı üç soyguncu, hedef aldıkları kuyumcu dükkânına baskın düzenledi. İş yeri sahibini biber gazıyla etkisiz hâle getiren şüpheliler, piyasa değeri 5 milyon 650 bin lira olan 850 gram altını çalarak kayıplara karıştı. Dehşet anları saniye saniye dükkânın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

850 GRAM ALTINI ALIP KAÇTILAR

Olay, sabah saatlerinde Perilikaya Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Erdem’e ait kuyumcu dükkanına giren kar maskeli ve silahlı 3 kişi, iş yeri sahibine biber gazı sıktıktan sonra bir el ateş açtı. Şüpheliler daha sonra tezgahlardan aldıkları 850 gram altını yanlarında getirdikleri torbaya koyarak kaçtı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kuyumcunun da müdahalede bulunduğu olayda, silah seslerini duyan komşu esnafın da yardıma gelmesiyle panikleyen soyguncular kaçtı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

En fazla 2 gün. En uzak 100 km. Temiz 10 yıl.

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