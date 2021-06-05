Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı
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Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı

Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de alanında ilk ve tek olan Başakşehir Yeni Medya Akademi'sinde yeni dönem dersleri başladı.

Türkiye'de alanında ilk ve tek olan Başakşehir Yeni Medya Akademi'sinde yeni dönem dersleri başladı. Alanında uzman eğitmenlerle buluşan gençlerin ilk ders heyecanına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da ortak oldu.

Başakşehir Belediyesi LivingLab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde modern stüdyolar ve sınıflarda eğitim alacak genç YouTuber ve radyocu adayları, yeni dönemin ilk dersinde bir araya geldi. Başakşehir'de "mutluluğun sesi"ne yeni sesler katmak için kurulan Radyo Akademi'nin 4. döneminde mülakatla belirlenen 18 kursiyer ile medya sektörünün önemli isimlerinin bilgi ve tecrübelerini aktardığı Yeni Medya Akademi'nin 3. döneminde mülakatla belirlenen 17 kursiyerin eğitimleri başladı.

Başkan Kartoğlu kursiyerlerle buluştu

Yeni Medya Akademi ve Radyo Akademi'nin ilk ders konuğu olan Başkan Kartoğlu, yeni dönem kursiyerlerine başarılar diledi. Gençlerin her zaman yanında olduklarını söylenen Başkan Kartoğlu, "Sizlerin gelişimine bir nebze de olsa katkı sağlamak, geleceğinize ışık tutmak ve hedeflerinize giden yolda size kolaylıklar sağlamak bizleri mutlu ediyor. Alanında uzman isimlerle bir araya gelerek eğitim alma fırsatı bulacaksınız. Bu sizin geleceğinize yön vermenize de büyük katkı sağlayacaktır. Sizden en büyük isteğim, yeteneklerinizi keşfetmenizdir. Buradan mezun olduktan sonra profesyonel iş kollarında işe başlama imkanına sahip olacaksınız. Bizler de sizinle gurur duyacak, bizim eğitimlerimize katılan öğrencimiz şimdi bizi temsil ediyor diyebileceğiz." diye konuştu.

Genç yetenekler usta eğitmenlerle buluştu

Başakşehir Belediyesi, Radyo Akademi'deki dersler için Türkiye'nin önemli radyocuları aynı çatı altında bir araya getirdi. 6 hafta sürecek olan dördüncü dönemin ilk gününde; Melih Kurtuluş radyo tarihi ve podcaste, Mehmet Ercan radyo program yapımcılığı, Onur Sakar radyoda haber teknikleri, Okan Ateş diksiyon, Emrah Tolga Şahin prodüksiyon teknikleri, İbrahim Yaman ise kurumsal iletişim ve reklam alanındaki tecrübelerini gençlere aktardı.

Yeni Medya Akademi'de ise gençlere içerik oluşturma, çekim ve kurgu gibi birçok alanda 8 hafta boyunca eğitim verilecek. Eğitimlerin ilk gününde; Ersin Çelik YouTube politikaları ve kuralları, Erem ŞentürkYouTube kanal açma ve kanal yönetimi, Kaan Atilla Taşkınkamera ve çekim teknikleri, Kadir Çetin diksiyon, Niyazi Dölek yeni medya, Onur Barış kurgu alanındaki tecrübelerini yeni kursiyerlerle paylaştı.

Maskeli ve mesafeli eğitim

Radyo Akademi ve Yeni Medya Akademi eğitimleri, önceki dönemlerde olduğu gibi, koronavirüse karşı yoğun önlemlerle başladı. Akademiye seçilen kursiyerlerin ateşleri ölçülerek sınıflara alındı. Başakşehir Living Lab'e maskeyle giriş yapan kursiyerlerin, hijyen kurallarına ve sınıflarda da sosyal mesafe kuralına uymasına büyük önem gösterildi. - İSTANBUL

Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı
Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı
Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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