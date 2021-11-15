Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı - Haberler
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Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Ataşehir'de samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin evine gitti. Ziyaret esnasında genç kızın acılı annesi, Kılıçdaroğlu'na sarılarak hüngür hüngür ağladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette CHP liderine, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve partililer de eşlik etti.

CENGİZ İÇİN DUA EDİLDİ

Kılıçdaroğlu, Cengiz Ailesi'ne, olaydan duyduğu üzüntüyü aktardı ve başsağlığı dileklerini iletti. Daha sonra evin önündeki taziye çadırına inen Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz için dua etti.

ANNESİ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, ziyaret sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sarılarak ağlamaya başladı. Kılıçdaroğlu da Cengiz'in acılı annesini teselli etti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden kareler;

Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı

Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı

Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı

Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı

Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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