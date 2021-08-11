Bartın haritada nerede? Bartın hangi bölgede? Bartın nerede? Bartın Türkiye'nin neresinde? Bartın ilçeleri, nüfusu nedir?

Ülkemizin illerinden olan Bartın Karadeniz kıyısında yer alan bir ilimizdir. Yemyeşil doğası ve dokusu ile Batı Karadeniz'in gözde şehirlerindendir. Bartın'da etkili olan yağışlar sele neden oldu. Şiddetli sağanak nedeniyle köprü ve yollar çöktü, bazı bölgelerde heyelan yaşanmıştır. Olumsuz hava koşulların Bartın'ın nerede olduğu merak edilmektedir. Peki, Bartın haritada nerede? Bartın nerede? Bartın Türkiye'nin neresinde? Bartın ilçeleri, nüfusu nedir? Bartın hangi bölgede?

dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu. Yol ve köprülerin çöktüğü şehirde, çok sayıda araç suya kapılırken, Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamada Kumluca beldesinde evi yıkılan 80 yaşlarından bir kadının kayıp olduğunu ifade etti. Bölgeden gelen görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne sermiştir. Peki, Bartın haritada nerede? Bartın hangi bölgede? Bartın nerede? Bartın Türkiye'nin neresinde? Bartın ilçeleri, nüfusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

BARTIN HARİTADA NEREDE, BARTIN HANGİ BÖLGEDE?

Bartın ili Türkiye'nin kuzeyindeki Karadeniz Bölgesinin batı kesiminde yer almaktadır. Kuzeyi tamamen Karadeniz'e kıyıdır. Doğusunda Kastamonu, güneyinde Karabük ve batısında da Zonguldak illeriyle komşudur.

Ayrıca Bartın ili matematiksel konum olarak 41° 18' ve 41° 50' kuzey enlemleriyle, 32° 05' ve 32° 55' doğu boylamları arasında yer alır.

BARTIN'IN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Bartın ülkemizde yer alan Karadeniz bölgesinde bulunan bir ilimizdir. Diğer illere göre daha küçük olan Bartın ilinin toplamda 4 ilçesi bulunmaktadır. Bartın'a bağlı olan 4 ilçe dışında 50 mahalle ve 263 köy bulunmaktadır.

Bartın doğa harikası bir yer olup pek çok turistin ilgisini çeken bir şehrimizdir. Her yıl sayısız turisti misafir etmektedir. Ayrıca Bartın Turizm ve kültür elçiliği görevini başarı ile sürdüren illerimizden birisidir.

BARTIN NÜFUSU NE KADAR?

Bartın nüfusu çok kalabalık olmasa da tarihi açıdan oldukça önemli bir ilimizdir. Nüfus genellikle Merkez ilçesinde toplanmıştır. Yüz ölçümü 2.076 kilometre kare olan Bartın ilinde her bir kilometre kareye 95 insan düşmektedir. Böylece Bartın ilinin nüfus yoğunluğu 95/km2'dir. Bartın ilinin yıllara göre nüfusu şu şekildedir:

- 2015 yılı Bartın nüfusu 190.708'dir. Erkek nüfusu 94.138 iken kadın nüfusu 96.570 olmaktadır.

- 2016 yılında Bartın ilinin nüfusu 192.389'dur. Erkek nüfusu 95.131 ve kadın nüfusu 97.258'dir.

- 2017 yılında Bartın ilinin nüfusu 193.577'dir. Erkek nüfusu 95.760 ve kadın nüfusu 97.817'dir.

- 2018 yılında Bartın ilinin nüfusu 198.999'dur. Erkek nüfusu 98.913 ve kadın nüfusu 100.086'dır.

???????- 2019 yılında Bartın ilinin nüfusu 192.249'dur. Erkek nüfusu 97.908 ve kadın nüfusu 100.341'dir.

BARTIN İLÇELERİ NEDİR?

Bartın'a bağlı olan 4 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler Amasra ilçesi, Kurucaşile İlçesi, Merkez İlçesi ve Ulus İlçesidir. Bu ilçeler arasında nüfusu en fazla olan ilçe 155.765 ile Merkez ilçesidir. Ardından Ulus ilçesi 27.712 ile ikinci olarak gelmektedir. Amasra ilçesi nüfusu 14.151 ve Kurucaşile nüfusu 6.621'dir. Böylece nüfus olarak en küçük ilçe Kurucaşile İlçesi olmaktadır.