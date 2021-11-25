Barbaroslar canlı izle! TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. bölüm canlı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak?

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Osmanlı Devleti'nin desteklerini arkalarına alan Barbaros kardeşler bu hafta yine nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluşuyor. Zalimlere açtıkları bu savaşta Baba Oruç ve Hızır Reis'i hangi tehlikeler bekliyor;

Geçtiğimiz bölümde Unita'nın altınlarını ele geçiren ve altınları asıl sahiplerine vermek isteyen Baba Oruç'u, Isabel üzerinden kurduğu tuzakla esir alan Pietro, gaddarlığını sonuna kadar gösterecek. Bu zalimlikten Isabel'de aynı payı alacak. Kızının Pietro tarafından işkenceye uğradığına şahit olan Sylvio nasıl bir tepki gösterecek?

Bu sırada Pietro, yakın adamı Alfeo'ya Despina'yı kaçırtmıştı. Ancak Alfeo, İlyas ve Eshter'in peşine düşmesi neticesinde onlara yakalanmış ve elinden kurtulmak isteyen Despina bir uçurumdan düşüp ölmüştü.

Diğer taraftan Hızır ile Niko, Işığın Kızı'nı bulmak için vardıkları Tenebris Adası'nda birçok tuzağı atlatmış fakat Diego'nun tuzağına düşmüştü. Etrafları onlarca düşman askeriyle sarılı olan Hızır ile Niko'nun yardımına Işığın Kızı Meryem yetişmişti. Meryem, Hızır ile Niko'yu bu tuzaktan kurtarmayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra babasıyla ters düşen ve Pietro ile yaptığı ittifak neticesinde Oruçlara karşı hasmane bir tutum sergileyen Şahbaz, Oruçlara yardım etmekte ısrar eden babası Kılıç Beyi öldürtmüştü. Kılıç Beyin gemisiyle Tenebris'e ulaşan Hızır, geri dönebilmek için yine bu gemiye ihtiyaç duyacak fakat Şahbaz, ona yardım için bir gemi göndermeyecektir. Hızır, Niko ve Meryem, Tenebris'ten nasıl kurtulacaktır? Onların Tenebris'ten çıkmasında Derviş nasıl bir rol oynayacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Papa'nın emriyle harekete geçen Kalimnos komutanı Pietro, Ebu Muhammed'i ve sırlı kitabı Roma'ya götürmek için yola çıkmıştı. Oldukça kalabalık bir askeri donanma ile yola çıkan Pietro, Kerpe Adası'nda Baba Oruç ve leventleriyle karşı karşıya gelmiş ve çarpışma kaçınılmaz olmuştu.

Sayıca yetersiz olan Baba Oruç ve leventler, Pietro'nun kitap ve Ebu Muhammed'le Roma'ya gitmesine Burak Reis'in de desteğiyle engel olmuş ve hem sırlı kitabı hem de Ebu Muhammed'i Pietro'nun elinden kurtarmıştı.

Büyük değişimlere sahne olacak olan İskenderiye'ye kazandığı zaferle varan Oruç ve Hızır'ı nasıl bir sürpriz beklemektedir? Yeni düzen getirecek ve yiğitleri epeyce zorlayacak kişi kim olacak?

Osmanlı'nın direkt yardımıyla zafer kazanan Oruç ve Hızır, Memlük komutanları tarafından nasıl karşılanacaktır?

Bunların yanı sıra Yorgo'nun İshak tarafından öldürüldüğünü öğrenen Despina, Isabel'i babasının yerini söylemekle suçlamış ve aralarındaki boğuşmada merdivenden yuvarlanarak düşmüştü. Despina'nın başına gelecek büyük felaket nedir?

İshak, Yorgo'yu öldürerek ailesinin intikamını almıştı fakat onu bekleyen tehlikelerden haberi olacak mıdır?

Tüm bunların yanı sıra kitabı tekrar ele geçiren Hızır'ın sırla arasındaki engeller kalkacak mıdır?

Akdeniz'in tamamına egemen olmak için amansız mücadelesini sürdüren Unita'nın Müslümanlara karşı olan yeni hamlesi ne olacaktır?

Kardeşini kurtarmak için savaşan Isabel, Unita'ya karşı ortak bir mücadele içinde olduğu Oruç'a nasıl yardım edecektir?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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