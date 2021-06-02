'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılamada savcılık mütalaasında, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun 'Devletin güvenliğine...
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'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılamada savcılık mütalaasında, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun 'Devletin güvenliğine...

'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılamada savcılık mütalaasında, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun 'Devletin güvenliğine...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılamada savcılık mütalaasında, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme', ve 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama' suçlarından 67,5 yıla kadar hapsini istedi.

'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılamada savcılık mütalaasında, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme', ve 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama' suçlarından 67,5 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaada sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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