Genç pilotun ölümüyle sonuçlanan gecede neler oldu? Kız arkadaştan dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç pilotun ölümüyle sonuçlanan gecede neler oldu? Kız arkadaştan dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

THY'de görev yapan pilot Kutay Bayraktar, İstanbul'da oturduğu evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Araştırma yapan ekipler, Bayraktar'ın kız arkadaşının ifadesine başvurdu. Olaydan önce birlikte olduklarını belirten kız arkadaşının, "Gece evde parti verdik. Sabaha karşı aramızda tartışma çıktı ve bana yumruk attı. Şikayetçi olacağımı söyleyerek evden ayrılıp hastaneye gittim" dediği iddia edildi.

Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan ikinci pilot Kutay Bayraktar (32) İstanbul Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesi, Başkurt Sokak'ta apartman görevlisi bahçe katında buldu.

ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Polis ve savcının ilk incelemesinde, pilotun yüksekten düşmeye bağlı olarak öldüğü tespit edildi. Bayraktar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Çanakkale'de toprağa verildi.

Balkondan düşerek yaşamını yitiren genç pilotla ilgili kan donduran iddia! Kız arkadaşına yumruk atmış

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM" DİYEREK EVDEN AYRILMIŞ

Pilot Kutay Bayraktar'ın ölümü polisi harekete geçirdi. İddiaya göre, Cihangir'de yaşayan ve THY Uçuş Akademisi'nden 2016'da mezun olduktan sonra şirketin Boeing-737 filosunda ikinci pilot olarak görev yapan Bayraktar, kaldığı evde düzenlenen partiden sonra kız arkadaşı Burcu D. ile tartışıp yumruklaştı. Sabah'ın haberine göre genç kadının "Şikâyetçi olacağım" diyerek hastaneye gitmek için evden ayrıldı.

Balkondan düşerek yaşamını yitiren genç pilotla ilgili kan donduran iddia! Kız arkadaşına yumruk atmış

KIZ ARKADAŞININ İFADESİNE BAŞVURULDU

Bayraktar'ın ölmeden önce tartışıp yumruk attığı kız arkadaşı Burcu D.'nin ifadesine başvuruldu. Burcu D. "Gece birlikte içki içtikten sonra akşam saat 24.00'te arkadaşlar evden ayrıldı. Sabaha karşı 04.00 sıralarında dairedeyken tartışıp kavga ettik. Bu sırada Kutay bana yumruk attı. Şikâyetçi olacağımı söyleyip hastaneye gittim" dedi.

Balkondan düşerek yaşamını yitiren genç pilotla ilgili kan donduran iddia! Kız arkadaşına yumruk atmış

ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

Polis, pilotun kendisinin mi atladığı, yoksa başkaları tarafından mı atıldığının tespiti için araştırma yapıyor. Pilotun düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Balkondan düşerek yaşamını yitiren genç pilotla ilgili kan donduran iddia! Kız arkadaşına yumruk atmış

ANNESİ ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİALARINI YALANLADI

Oğlunun Çanakkale'deki cenazesinde konuşan emekli öğretmen Heybet Bayraktar, oğlunun alkollü olduğu iddialarına üzüldüğünü belirterek "Öldüğü sabah, uçuşu vardı yurt dışına. Hiçbir pilot uçuştan 24 saat önce alkol almaz. Evinin Fransız balkonu vardı. Orada otururken muhtemelen ayağı kaydı ve düştü. Başka hiçbir sebep yok" diye konuştu.

Balkondan düşerek yaşamını yitiren genç pilotla ilgili kan donduran iddia! Kız arkadaşına yumruk atmış
Genç pilotun ölümüyle sonuçlanan gecede neler oldu? Kız arkadaştan dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı
Yol isteyen sürücüye camdan silah gösteren maganda kamerada
Yol isteyen sürücüye camdan silah gösteren maganda kamerada
İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç alev alev yandı
İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç alev alev yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Deniz Poyraz Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç pilotun ölümüyle sonuçlanan gecede neler oldu? Kız arkadaştan dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 08:51:23. #1.15#

title