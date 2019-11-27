Balıkesir Kent Konseyi kuruldu

27.11.2019 08:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:04

Balıkesir Kent Konseyinin 300 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulunda başkanlığa oy birliği ile Mürsel Sabancı seçildi. Genel kurulda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Bu şehrin kent konseyine çok ihtiyacı var, gündem konularını siz belirleyin, biz uygulayalım" dedi.



Kent vizyonu, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, demokratik katılım ve çözümde ortalık ilkelerinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulan Balıkesir Kent Konseyi'nin Seçimli Genel kurulunu gerçekleştirildi. Tanıtım filminin gösteriminin ardından Yalova İl Genel Meclisi Başkanı TKKB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Soygüzel 'Kent Yönetimi ve Katılım' konulu kısa bir konferans verdi.



Kent konseyi gönül işi



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bir insanın her şeyi bilebilmesi, kontrol altında tutulabilmesi, hakimiyet sağlayabilmesinin mümkün olmadığını belirterek başladığı konuşmasında "Karesi Belediye Başkanlığı yaptığım süreç içerisinde 43 kırsal mahalleden, 27 tane de şehir merkezinde bulunan mahalleden mesuldüm. Şu anda 960 kırsal mahalle 300'e yakında şehir merkezinde bulunan mahalleden ve 20 ilçeden sorumlu bir belediye başkanıyım. Bu yük, bir insana ağır. Bu yükü tek başına kaldırmanın yolu görev paylaşımını iyi yapmak. Bunu yaparken ki süreç içerisinde işte bizim bilen insanlara ihtiyacımız var. Bunu yaptıktan sonra oluşabilecek süreçle ilgili düşünen ekiplere ihtiyacımız var. Biz, danışma meclisi olarak kent konseyinin çok önemli fonksiyonu olduğunu düşüyoruz. Mevzuların nezaket içerisinde gönüllülerle beraber enine boyuna tartışılmasını istiyoruz. Karar alırken sizin göreviniz koordinasyonu sağlamak ve yükü paylaşmak. Biz, ne kadar mücadele edersek edelim bu işler gönüllülerle oluyor. Bir şey yapılmadan önce bir bekleme ve demlenme süresi var. Bu süre hep aslında düşürülüyor. Bu anlamda bu şehrin kent konseyine çok ihtiyacı var. Nasıl olsa bizim yerimize akıl edenler vardır diyebileceğimiz bir süreç yaşıyoruz" dedi.



"Yeter ki siyasallaştırmayalım"



Balıkesir Konseyi'nin kurulmasıyla şehirde bir eksikliğin tamamlandığını söyleyen Başkan Yılmaz "Balıkesir Kent Konseyi'nde üyeler gönüllülük esasıyla şehir için sağlıklı kararlar alabilecekler. Burada çok nitelikli bir kalabalık var. Nezaketi kaybetmeden her türlü tartışmanın içinde herkesin olabileceğine inanıyorum. 20 ilçemizin birbirine ihtiyacı var. İstişare etmek aynı düşünen insanlarla değil farklı kesimlerle olduğunda güzeldir. Bütün bakış açılarını toplarsanız bu şehirde beraber yaşıyoruz nimetlerini beraber kullanıyoruz, hepimizin ortak paydası çocuklarımız ileride bizim bıraktığımız şehirde yaşayacak bu nimetlerden hep beraber yararlanacağız. Bundan dolayı doğruyu bulmak çok zor değil yeter ki siyasallaştırmayalım objektif olarak işleri değerlendirelim. Gündemdeki konuları siz belirleyin, uygulayalım. Bu şehri hep beraber olması gerektiği gibi değerlendirelim"şeklinde konuştu.



Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından seçimlerde divanı; Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı-BALGÜÇ 2. Başkanı Mehmet Çalışkan ve Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Temsilcisi Jale Bayraktar yönetti. Yaklaşık 300 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı oy birliği ile Kent Konseyi Başkanı seçildi. Ardından yürütme kurulu üyeleri de belirlenerek oy çokluğuyla kabul edildi.



Genel kurula, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hasan Soygüzel, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldı.



Güçlü bir katılım mekanizması



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talebiyle yaklaşık iki ay önce Balıkesir Kent Konseyi'nin sekretarya çalışmalarına başladıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Türkiye Kent Konseyleri Birliği, odalar ve sivil toplum kuruluşlarından gelen önerilerle yaptıkları değişikleri Kent Konseyi Genel Kurulu'na sunduklarını ifade etti. Kent Konseylerinin güçlü bir katılım mekanizması olduğunu yineleyen Başkan Sabancı, şehir ile dertlenen gönüllü insanların oluşturduğu Balıkesir Kent Konseyi hem siyaset üstü bir danışma organı hem de sözün kıymet bulacağı bir kent konseyi olacağını vurguladı.



Yürütme kurulu oluşturuldu



Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulunda Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Balıkesir Barosu Av. Mustafa Sertan Kurtdere, Balıkesir Ticaret Odası Ender Akça, Balıkesir Sanayi Odası Ali Bilcanlı, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Hasan Yıldız, Balıkesir Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Narlı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Özcan Karahan, Memur-Sen Balıkesir Temsilciliği Ahmet Gür, Balıkesir Şoförler Odası Rıza Tekin, Balıkesir Mimarlar Odası Ali Özerk, Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odası Gürkan Özcan, Balıkesir Tabip Odası Dr. Necdet Uçan, Balıkesir Ziraat Odası Yahya Bıçakçı, Anneler Derneği Balıkesir Şubesi Nursel Sever, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Ramazan Demir, İş Kadınları Derneği Nurbin Tüfekçioğlu, Ege İş Sağlığı Güvenliği Federasyonu Mahmut Çamlı, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Haydar Filiz, Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı-BALGÜÇ Mehmet Çalışkan, Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şubesi Jale Bayraktar, Kamu-Sen Balıkesir Temsilciliği Musa Bilal, TÜGVA Balıkesir Temsilciliği Beşir Islak, Altıeylül Muhtarlar Derneği Nihat Emer ve Karesi Muhtarlar Derneği Metin Durmaz yer aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA