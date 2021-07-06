Bakırköy Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nı 11 Temmuz'da düzenleyeceği koşuyla anacak

Bakırköy Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anısına 11 Temmuz Pazar günü Yeşilkoy-Florya sahilinde "Unutma Unutturma" sloganıyla bir koşu düzenleyecek.

Bakırköy Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anısına 11 Temmuz Pazar günü Yeşilkoy-Florya sahilinde "Unutma Unutturma" sloganıyla bir koşu düzenleyecek.

Organizasyonla ilgili Yeşilyurt Spor Kulübünde düzenlenen basın toplantısına, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şemside Yener ve çeşitli Balkan derneklerinin temsilcileri katıldı.

Düzenlenecek koşunun bir yarış olmadığını ve katılan herkesin birinci kabul edileceğini söyleyen Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, "Srebrenitsa'da hemşehrilerimiz şehit edilmiştir. Orada 1 hafta içinde, Hollandalı Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanı'nın güvenli bölge ilan ettiği, Boşnakların silahlarını toplayıp, onları savunmasız bıraktığı yerde, Sırp milislerin gerçekleştirdiği soykırımın 26'ncı yılı. İnsanlık adına utanç verici. Bir daha hiçbir yerde yaşanmaması, unutulmaması ve unutturulmaması için 11 Temmuz sabahı 8 bin metrelik bu koşuyu birlikte yapıyoruz. Herkes bu koşu sonunda madalya sahibi ve birinci olacak. Finalde bir kupa olmayacak. Bu bir yarış değil." diye konuştu.

Srebrenitsa Soykırımı anısına bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istediklerini de aktaran Ganiç, "Balkan camiasının yaşadığı acılar için ayrı ayrı etkinlikler düzenleme hazırlığımız var. Uluslararası bir koşu olarak tanımladık ama bu bir yarış değil, koşu. Amaç buraya katılmak,yaşananları unutmamak ve dünyanın hiçbir yerinde bu tür acıların yaşanmaması için elimizden geleni yapmak. Srebrenitsa'da insanlık öldü. 50 bin kadın tecavüze uğradı, birçoğu zorla doğurmak zorunda kaldı. O kadınların travması devam ediyor. Bu organizasyonu geleneksel hale getirmek ve büyütmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sancaktar: "Dünya tarihinin en karanlık zamanlarından biridir"

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, Srebrenitsa'nın bir soykırım sembolü olduğunu kaydederek şunları aktardı:

"Tam 26 yıl oldu. BM tarafından güvenli bölge ilan edilen ve o dönemde Hollandalı askerler tarafından sözde korunan Srebrenitsa bölgesinde Çetnikler tarafından soykırım suçu işlendi. Oluş şekli ve zamanı ile dünya tarihinin en karanlık zamanlarından biridir. Binlerce kişi işkence ile öldürüldü. Ortaya çıkarılan toplu mezarlarda ölenlerin kimlik tespiti yapılıyor. Bugüne kadar 7 bin kişinin kimliği tespit edildi. Uluslararası Adalet Divanı, adaletle uzaktan yakından ilgisi olmayan siyasi ve diplomatik bir kararla Bosna'da gerçekleşenlerden sadece Srebrenitsa'dakini soykırım olarak kabul etti. Sırbistan'ı soykırımı engellemekte yetersiz kalmakla suçladı. Srebrenitsa binlerce kişinin öldürüldüğü yer değil, tüm Bosna'da yapılan soykırımın, kültür yıkımının sembolüdür. Srebrenitsa 8 bin 372 kişinin öldürüldüğü yer değil, bir şehir yıkımının sembolüdür. Avrupa güçlerinin ve ülkemizde belli bir kesimin inandığı gibi tarihi nefretlerin birden ortaya çıkmasıyla değil, Büyük Sırbistan düşüncesine kapılan Çetniklerin planlayarak gerçekleştirdiği bir soykırımdır. Srebrenitsa yüzyılın başında Sırp Çetnikler tarafından Boşnaklara uygulanan soykırımının sembolüdür. Srebrenitsa unutulmayacak, unutturulmayacak ve yok edilemeyecek bir güce erişmiştir. Boşnak kardeşlerimizin hem tarihe hem gelecek kuşaklara karşı sorumlulukları farklıdır. Bize düşen görev soykırımı unutturmamak ve adaletin inşasına katkıda bulunmaktır. Bu anlamlı etkinliği bizimle gerçekleştiren Bakırköy Belediyesinin başkanına ve tüm çalışanlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Srebrenitsa asla unutulmayacak."

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şemside Yener de organizasyon için Bakırköy Belediyesine teşekkür etti.

11 Temmuz Pazar günü saat 08.00'de Yeşilköy'de başlayacak ve 8 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek organizasyonun sonunda tüm katılımcılara üzerinde Srebrenitsa çiçeği motifi olan madalya verileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul