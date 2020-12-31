Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Engelli atamaları) Ocak ayı içerisinde bir atama daha gerçekleştireceğiz"
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Engelli atamaları) Ocak ayı içerisinde bir atama daha gerçekleştireceğiz"

31.12.2020 19:48 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:55

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan "Türk İşaret Dili" protokolü töreninde konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan "Türk İşaret Dili" protokolü töreninde konuştu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: '(Engelli atamaları) Ocak ayı içerisinde bir atama daha gerçekleştireceğiz'
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: '(Engelli atamaları) Ocak ayı içerisinde bir atama daha gerçekleştireceğiz'
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: '(Engelli atamaları) Ocak ayı içerisinde bir atama daha gerçekleştireceğiz'
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: '(Engelli atamaları) Ocak ayı içerisinde bir atama daha gerçekleştireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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