Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Engelli atamaları) Ocak ayı içerisinde bir atama daha gerçekleştireceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan "Türk İşaret Dili" protokolü töreninde konuştu.