Bakan Yardımcısı Sayan: "Fiber ağ uzunluğumuz 330 bin kilometreyi aştı"

Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Fiber hane kapsamamızı son 1 yılda yaklaşık 5 milyon artırarak 26,8 milyona çıkardık. Toplam fiber ağ uzunluğumuz 330 bin kilometreyi aştı" dedi.

Türk Telekom'un rekor büyüme kaydettiğini belirten Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Cumhurbaşkanımızın Ekonomi Reform Paketi Toplantısı'nda altını çizdiği, stratejik sektörlerde yerliliği artırmanın ne nedenli önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Yerli ve milli ekosistemin geliştirilmesine yaptığımız katkılarla, 2020 sonu itibariyle son 15 yılda ülkemizin dijital dönüşümü için 17,6 milyar dolar yatırım yaptık. Bu olağanüstü koşullar altında dahi, kesintisiz ve güvenli iletişimi sağlamaya devam eden Türk Telekom, gösterdiği üstün gayret ve performans sonucunda 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek yıllık abone artışını gerçekleştirdi ve yüzde 20 de büyüdü. Bu adeta son 12 yılın rekoru oldu. Özellikle sabit genişbant tarafında yılı yüksek performans ile kapatarak çeşitli alanlarda hizmet verdiğimiz toplam abone sayımızı 50 milyonun üzerine çıkardık. Fiber hane kapsamamızı son 1 yılda yaklaşık 5 milyon artırarak 26,8 milyona çıkardık. Toplam fiber ağ uzunluğumuz 330 bin kilometreyi aştı" diye konuştu.

Fiberleşme 2021'de bölgede yüzde 90 olacak

Samsun Bölge Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmaları anlatan Bakan Yardımcısı Sayan, "Bölge Müdürlüğümüze Samsun dahil Çorum, Amasya, Sinop, Tokat ve Ordu ile 6 ilimiz bağlı. Türkiye'deki yatırım vizyonumuzu Samsun'da ve Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde de sürdürdük ve sadece 2020 yılında 76 milyon TL erişim yatırımı bu bölgeye yapıldı. 2020'de bölgede 29 önemli projeye imza attık. Bölgemizde, 565 bine yakın genişbant, 755 binden fazla mobil abonemize, 1069 çalışma arkadaşımızla hizmet veriyoruz. Bu sadece Türk Telekom bünyesinde AssisTT ve diğer şirketleri ortaya koyduğumuz zaman yaklaşık 3 bine yakın çalışan Türk Telekom ve grup şirketlerinde Samsun Bölge Müdürlüğü ve bağlı illerde çalışmaktadır. Fiberleşme oranımızı bu bölge için, 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 9'un üzerinde artışla yüzde 78'e taşırken, bu oranı 2021 de yüzde 90'a ulaştırmayı hedefliyoruz. Bununla beraber Samsun ve bağlı illerimizde her mahallemizde fiber altyapı bulunacak. 2020 yılında 175 bin haneye fiber bağlantı ulaştırdık. Yeni yatırımlarımızı da çağımızın ve 5G'nin en önemli unsuru olan fiber üzerinden gerçekleştiriyoruz. Samsun'un şöyle bir özelliği de var. 2017'den bu yana Samsun'daki internet kullanımı yüzde 835 artmış durumda" şeklinde konuştu.

Kısa bir konuşma yapan Türk Telekom Ceo'su Ümit Önal ise, "Samsun Bölgesi özelinde ve bağlı illerimizde 3 bine yakın çalışanımızla Türk Telekom olarak 2023 ve ötesi Türkiye'sine değer katmak Türkiye'nin dijital dönüşümünün mimarı olmak noktasında tarihin de bize yüklediği misyonu sürdürerek ve güçlü şekilde devam ettirerek ülkemizin dijital dönüşümü için en büyük sorumluluğu yüklenmeye hazır olduğumuzu bölge çalışanlarımız ve bölge yönetimimizle beraber daha iyilerini yapmak için büyük bir motivasyon içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum" sözlerine yer verdi.

Bölge Müdürlüklerinin taşınma tartışmalarına net yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile birlikte son günlerde bölge müdürlüklerinde değişiklikler olacağı iddialarına da yanıt verdiler. Yaptıkları açıklamalarda Samsun, Trabzon, Kayseri ve Bursa Bölge Müdürlükleri'nin geçmişte olduğu gibi devam edeceğini açıkladılar.

Dr. Ömer Fatih Sayan, "Samsun Bölge Müdürlüğü olarak Genel Müdürlüğü bağlı müstakil bölge müdürlüğü olarak içerisinde Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat illeri olacak şekilde devam ediyor. Samsun bir bölge müdürüne idare edilecek ve Trabzon'la bu anlamda eş değer bir bölge müdürlüğü olması dışında hiçbir şey olmayacaktır. Bizim böyle 5-6 yıl kısa vade, uzun vade bir çerçevede net olarak söylüyorum hiçbir değişiklik planımız bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kayseri ve Bursa içinde aynı durumun geçerli olduğunu belirten Ümit Önal ise, "Sadece Samsun Bölgesi değil Bursa ve Kayseri Bölgeleri de geçmişte olduğu gibi yine o da spekülasyonlara konu olabiliyor kendi bölgelerinden ve yine Bursa ve Kayseri Bölge Müdürlükleri şeklinde hayatlarına devam ediyorlar" açıklamasında bulundu.

Soru cevap bölümünün ardınsan sona eren toplantıya, Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı