Bakan Yanık: Diyarbakır'daki anneler susmuyor, sineye çekmiyorlar

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Van'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Diyarbakır'a yaptıkları ziyarete değinerek, "Diyarbakır anneleri ziyaretimizde bölge kadınlarının gücünü ve dirayetini göstermesi açısından önemlidir. Terörün elinde sıkışmış çocuklarını kurtarabilmek için harekete geçen anneler, yaklaşık 2 senedir evlatlarının peşindeler. Susmuyorlar, sineye çekmiyorlar. Hesap soruyor, kayıplarının izini sürüyorlar" dedi.

Van'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Yanık ilk olarak Van Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Emin'i makamında ziyaret etti. Valilik binasından yürüyerek çıkan Bakan Yanık, yol üstünde bir kahvenin önünde oturan vatandaşlarla oturup çay içti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Bakan Yanık, ardından da AK Parti Van İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Yanık, daha sonra da Edremit İlçesi'nde bulunan Van Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması programına katıldı.

Programda, Van, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli'nin kadın kooperatifleri başkanları, kadın milletvekilleri ve Valilerin bilgilendirme konuşmaları video konferans yöntemi ile gerçekleşti. Burada konuşan Bakan Yanık, konuşmasına vatandaşları aşı konusunda uyararak başladı. Van'da aşı oranını düşüklüğüne değinen Bakan Yanık, çok üzüldüğünü belirterek, "Çünkü, Van'ın bu mümbit dilini, kültürü tarih boyunca taşıyan özelliğine uymadığını düşünüyorum. Aşı konusuyla alakalı biraz çekingenlik, ya da ihmal, her neyse belki biraz mesafe koyma, soğuk davranma gibi tavır varmış Van'da. Biz 'ilim, Çin'de de olsa gidin alın' diyen bir inancın bağlılarıyız. Dolayısıyla ilmin gerektirdiği, ilmin ortaya çıkardığı bir sonucu kabul ederiz. Tarih boyunca, tarihin değişik dönemlerinde bu tür hastalıklar olmuştur. İşte çiçek aşısı. Hepimizin kolunda vardır, benim kolumda da var. 40 yaş üstünün hepsinde vardır. Kocaman bir aşı, şurada durur. Kızamık, tetanostu, biz bunları yaşamamış insanlar değiliz" dedi.'BU BİR VEBALDİR'Bakan Yanık, "Bizim kamuoyunda basında, orada, burada çeşitli sebeplerle birtakım zihin bulandıran, efendim "Yok ömrü kısaltıyordu, yok kısırlık yapıyordu" falan gibi son derece saçma sapan gerekçelerle insanların hayatlarını riske eden, sadece o insanların değil, dolayısıyla çevrenin de hayatını riske eden bir anlayış var ortalıkta. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Bakın bu bir vebaldir. 1,5 senedir dünyanın her yerinde hayat durdu. Türkiye'de de durdu. Evlerinizden çıkamadığımız, iş yerlerini açamadığımız, çoluğumuza çocuğumuza sarılamadığımız 1,5 yıl yaşadık. Bunun çaresi belli işte aşısı çıkıyor, ilacı çıkıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreci diğer çeşitlerine, türlerine karşı da direnç geliştirebilmek ve hayatımızı normale dönüştürebilmek, işimizin gücümüzün, evimizin barkımızın başına dönebilmek için bu illetten kurtulmamız lazım. Kurtulabilmemiz için de çaresi belli. Daha önce hangi yoldan geçtiysek, kızamıktan, kabakulakta, İspanyol gribinde hangi yoldan geçtiysek burada da geçtiğimiz yol belli. O yüzden sizlerden çok çok istirham ediyorum. Lütfen aşılama çalışmalarına rağbet edelim. Aşı sırası gelip de aşı olmayan kardeşlerimiz aşılarını olsunlar" dedi.'KADIN İSTİHDAMININ ARTMASINI ÖNEMSİYORUZ'Bakan Yanık, "Bölgenin terörle anıldığı o zorlu günleri geride bırakarak, Van'dan Ağrı'ya, Tunceli'den Erzurum'a ki biraz önce o bölgelerde yapılan çalışmaları büyük memnuniyetle dinledik, Erzurum'a kadar 14 ilimizde gelişme ve ilerleme yoluna devam etmektedir. İşte bugün, bu yolculukta, Doğu Anadolu kadınlarının üretkenliklerini ve emeklerini ortaya koymalarını sağlayan unsurlardan birisi olarak kooperatifçiliği desteklemek ve kadınların iş gücüne katılımını artırmak üzere toplandık. Kadın kooperatiflerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kadınların ekonomiye katılımını, kadın istihdamının artmasını önemsiyoruz. Günümüzde bir ülkenin gelişmişlik düzeyi sadece ekonomik göstergelerle değil, aynı zamanda toplumun sosyal ve kültürel yapısı ile insani gelişme ölçütleriyle birlikte değerlendiriliyor. Ülkelerin kalkınmışlık düzeyine baktığımızda gelişmiş her ekonomide kadın-erkek emeğini birlikte görmek mümkündür. Özellikle, kadınların ekonomik yaşama katılmaları öz güvenlerinin artmasını sağlamakta ve kadınlarımızı güçlendirmektedir. Güçlü ve kendine daha fazla güvenen kadın, mutlu çocuk; huzurlu bir aile ve ayakları yere sağlam basan bir nesil demektir" dedi.Bu topraklarda yaşayan kadınların tarih boyunca her zaman çok üretken olduğunu belirten Bakan Yanık, "Anadolu toprakları tarihteki ilk kadın örgütlenmelerinden biri olan Bacıyan-ı Rum'a ev sahipliği yapmıştır. Bacıyan-ı Rum sayesinde kadınlar, yeteneklerini ve üretime katılma kabiliyetlerini güçlendirerek Anadolu medeniyetinin inşa sürecinde çok önemli bir rol oynamışlardır. Bugün de kadın kooperatifleri Anadolu medeniyetinin nesilden nesle aktarılmasında adeta bir köprü görevi görüyor. Kooperatifçilik bu noktada, hem istihdamı artırma hem de aile hayatıyla iş uyumunu sağlamada özel bir misyonu yerine getirmektedir. Bu sayede kadınlar gündelik hayatlarından taviz vermeden, ailelerini de işin içine katarak ekonomik bir değer üretebiliyorlar. Bu yönüyle kooperatifler; çalışma hayatını geliştirirken maddi sermayeden öte beşeri sermayemiz olan insanı ön plana çıkarmaktadır. Birlikten kuvvet doğar gerçeğinin somutlaştırıldığı bu gibi sistemlerde tek başımıza hayata geçiremeyeceğimiz bir projeyi el birliğiyle kooperatifler üzerinden pekala hayata geçirebiliriz. Üretim ve pazarlama için gerekli olan finans kaynağına daha kolay erişebiliriz. Nitekim kooperatiflerin yaptığı da tam olarak da bu, bugün tecrübe ettiğimiz şekliyle" dedi.Hükümetleri döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaptıkları maddi yatırımların yanında kişisel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için de irade gösterdiklerini anlatan Bakan Yanık, şöyle konuştu: 'SUSMUYORLAR, SİNEYE ÇEKMİYORLAR'"Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Diyarbakır Anneleri ziyaretimiz de bölge kadınlarının gücünü ve dirayetini göstermesi açısından önemlidir. Terörün elinde sıkışmış çocuklarını kurtarabilmek için harekete geçen anneler yaklaşık 2 senedir evlatlarının peşindeler. Susmuyorlar, sineye çekmiyorlar. Hesap soruyor, kayıplarının izini sürüyorlar. Bu yürekten anne hareketi sayesinde bugün 25 evlat ailesine kavuşmuştur. Bunu başaran bölge kadınlarıdır. Kadınlarımız istediklerinde her zorluğa göğüs gererek hedeflerine ulaşmak için yılmadan çalışıyorlar."'DOĞU'DA 14 İLDE 55 YENİ KADIN KOOPERATİFİ KURULDU'Bakan Yanık, "Yeteneklerini değerlendirmeyi öğrenen kadınlarımız, ülkemizin ışığını dünyaya taşıyabilir, özellikle dünya kadınlarına yeni ufuklar açacak konularda örnek olabilir. Bakanlık olarak biz buna inanıyor ve bu inançla sizleri desteklemek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda kadınlarımızın özellikle yurtdışındaki pazarlarda da ürettikleri ile var olmasına ve küresel ekonomiden ülkemiz kadınlarının da pay almalarına önem veriyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde planlıyoruz. Kadınların kooperatifçiliğini yaygınlaştırmak ve desteklemek üzere 2019 yılından bugüne 81 ilimizde çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde 36 bin 145 kişiye ulaştık. Sadece Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 14 ilde 55 yeni kadın kooperatifinin kurulması bu çalışmaların önemini gözler önüne seriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hükümetlerimizin üst politika metinlerinde de kadınların güçlendirilmesi için kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesini her zaman vurguladık. Türkiye'yi 2023'e taşıyacak 11. Kalkınma Planı'nda ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları'nda da bu alandaki vizyonumuzu ortaya koyduk" diye konuştu.Programda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile AK Parti Van Milletvkeili Osman Nuri Gülaçar'da birer konuşma yaptı.

Bakan Yanık daha sonra kooperatifte yer alan kadınların el emeği ürünlerini sergilediği fuarın açılışını yapıp, fuarı gezdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu