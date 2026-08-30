Duran'dan Girne'deki Gemi Faciasına İlişkin Açıklama

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin, "Bölgede arama kurtarma çalışmaları, ilgili kurumlarca kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisindeki gelişmeler hepimizi derin bir şekilde üzmüştür. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarının koordinasyonu ve ekiplerin süratli müdahalesiyle yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında yolcuların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde tahliye edilerek karaya çıkarılmıştır.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları, ilgili kurumlarca kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olaydan etkilenen tüm yolculara ve mürettebata geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA